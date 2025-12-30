$42.220.15
49.650.10
ukenru
15:00 • 64 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
13:51 • 3280 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
13:07 • 7948 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
12:27 • 9090 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
11:22 • 11197 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
11:09 • 14345 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
09:46 • 20377 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 18573 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 23216 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 23723 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
4.2м/с
74%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
армия РФ потеряла 1220 военных и десятки единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ30 декабря, 05:09 • 7054 просмотра
Помогала россиянам атаковать Покровск: 15 лет тюрьмы получила жительница Донетчины30 декабря, 05:28 • 6020 просмотра
Настоящее воплощение офицера: днепрянин Николай Шевченко погиб в боях с оккупантами30 декабря, 07:03 • 3556 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex10:14 • 17607 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы11:23 • 14447 просмотра
публикации
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы11:23 • 14752 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex10:14 • 17934 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto09:46 • 20380 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 48556 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 48630 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Лавров Сергей Викторович
Рустем Умеров
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Варшава
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания13:45 • 2818 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 26107 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 39298 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 47123 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 57639 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Сериал
Facebook

Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Советники по нацбезопасности стран «коалиции желающих» и Украины встретятся 3 января в Украине. После этого 6 января во Франции состоится встреча на уровне лидеров.

Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах

Советники по нацбезопасности стран "коалиции желающих" и Украины запланировали встречу в Украине 3 января, после этого ожидается встреча на уровне лидеров 6 января во Франции, сообщил Президент Владимир Зеленский, указав на "готовность" команды президента США Дональда Трампа "участвовать во всех действенных форматах", пишет УНН.

Только что Рустем Умеров доложил о договоренности с советниками по национальной безопасности стран Коалиции желающих о встрече уже в ближайшее время. Планируем на 3 января в Украине. Вскоре после этого будем говорить уже на уровне лидеров – встречи нужны. Планируем 6 января во Франции

- сообщил Зеленский в соцсетях.

При этом Зеленский выразил благодарность команде президента США Дональда Трампа.

Благодарен команде Президента Трампа за готовность участвовать во всех действенных форматах. Сегодня наши команды общались, и сейчас обсудили с Рустемом дальнейшие шаги и акценты в переговорах. Ни дня не теряем. Спасибо!

- отметил Президент.

Ряд встреч в январе, после чего - с российской стороной: Зеленский раскрыл поэтапный план действий в рамках мирных переговоров29.12.25, 11:35 • 3124 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Франция
Владимир Зеленский
Украина