Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах

Советники по нацбезопасности стран "коалиции желающих" и Украины запланировали встречу в Украине 3 января, после этого ожидается встреча на уровне лидеров 6 января во Франции, сообщил Президент Владимир Зеленский, указав на "готовность" команды президента США Дональда Трампа "участвовать во всех действенных форматах", пишет УНН.

Только что Рустем Умеров доложил о договоренности с советниками по национальной безопасности стран Коалиции желающих о встрече уже в ближайшее время. Планируем на 3 января в Украине. Вскоре после этого будем говорить уже на уровне лидеров – встречи нужны. Планируем 6 января во Франции - сообщил Зеленский в соцсетях.

При этом Зеленский выразил благодарность команде президента США Дональда Трампа.

Благодарен команде Президента Трампа за готовность участвовать во всех действенных форматах. Сегодня наши команды общались, и сейчас обсудили с Рустемом дальнейшие шаги и акценты в переговорах. Ни дня не теряем. Спасибо! - отметил Президент.

Ряд встреч в январе, после чего - с российской стороной: Зеленский раскрыл поэтапный план действий в рамках мирных переговоров