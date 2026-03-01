Нефтяной танкер Skylight под санкциями США подвергся удару со стороны Ирана у Омана

$43.210.00
51.020.00
ukenru
12:03 • 2854 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
07:44 • 17940 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 39932 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 50343 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 63969 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 68462 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 68296 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 51296 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 52271 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 54154 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.7м/с
50%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Иране сформировали временный совет для управления страной после гибели Верховного лидера1 марта, 04:37 • 32232 просмотра
Эскалация в Иране провоцирует крупнейший кризис на мировом рынке газа с 2022 года1 марта, 05:21 • 16872 просмотра
В Багдаде вспыхнули ожесточенные столкновения между полицией и протестующими возле посольства СШАVideo1 марта, 05:47 • 11020 просмотра
Афганистан открыл огонь по пакистанским самолетам над Кабулом1 марта, 06:01 • 25978 просмотра
США впервые использовали украинскую тактику при ударах по Ирану - Politico08:21 • 19410 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 72594 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 76996 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 65514 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 68826 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 69396 просмотра
Актуальные люди
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Масуд Пезешкиан
Джон Хили
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Украина
Тегеран
Израиль
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 38939 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 37485 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 35698 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 35142 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 30670 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Ракетная система С-300
КАБ-250

Нефтяной танкер Skylight под санкциями США подвергся удару со стороны Ирана у Омана

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Танкер Skylight под флагом Палау, находящийся под санкциями США, был атакован у оманского полуострова Мусандам. Четверо членов экипажа пострадали, 20 человек эвакуированы.

Нефтяной танкер Skylight под санкциями США подвергся удару со стороны Ирана у Омана

Нефтяной танкер Skylight под флагом Палау, находящийся под санкциями США, в воскресенье подвергся удару вблизи оманского полуострова Мусандам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

В результате атаки пострадали четверо членов экипажа, сообщил Морской центр безопасности Омана. Чем именно был нанесен удар, в ведомстве не объяснили.

По информации Оманского морского центра безопасности, после инцидента 20 человек экипажа были эвакуированы. Атака произошла примерно в 5 морских милях к северу от порта Хасаб, в районе стратегического Ормузского пролива. Среди членов экипажа - 15 граждан Индии и 5 граждан Ирана.

Параллельно в сети появились кадры последствий удара.

Что известно о судне

По данным LSEG, зарегистрированным владельцем танкера является Sea Force Inc, а управление осуществляет Red Sea Ship Management LLC. Министерство финансов США в декабре 2025 года ввело санкции против Red Sea Ship Management и судна Skylight, обвинив их в участии в "теневом флоте", который используется для транспортировки иранских нефтепродуктов в Персидском заливе.

Сервис мониторинга судоходства Tankertrackers.com сообщил, что Skylight - небольшой танкер, который в основном использовался для заправки других судов и который находился на якоре в провинции Мусандам с 22 февраля.

Контекст

Инцидент произошел на фоне эскалации в регионе. Как передает Reuters, это первый случай поражения целей в Омане или вблизи него после волны ответных ударов со стороны Тегерана по государствам Персидского залива, начавшейся после совместных американо-израильских атак по Ирану.

Отметим, что ранее в этот же день коммерческий порт Дукм на побережье Аравийского моря подвергся ударам двух беспилотников.

По информации государственного агентства Омана, в результате атаки пострадал один иностранный работник. Кроме того, обломки еще одного дрона упали вблизи топливных резервуаров в Дукме, однако жертв и материального ущерба в этом случае не зафиксировали.

Стоит понимать, что Оманский полуостров Мусандам вместе с Ираном контролирует Ормузский пролив - один из ключевых маршрутов поставок нефти в мире, через который проходит около пятой части глобального потребления.

Напомним

Мировые цены на нефть возобновили рост на фоне обострения геополитической ситуации вокруг Ирана, что полностью нивелировало негативное влияние данных о значительном увеличении коммерческих запасов сырья в США.

Александра Василенко

Новости МираПроисшествия
Санкции
Энергетика
Столкновения
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Reuters
Индия
Оман
Иран