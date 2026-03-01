Нефтяной танкер Skylight под санкциями США подвергся удару со стороны Ирана у Омана

Нефтяной танкер Skylight под флагом Палау, находящийся под санкциями США, в воскресенье подвергся удару вблизи оманского полуострова Мусандам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

В результате атаки пострадали четверо членов экипажа, сообщил Морской центр безопасности Омана. Чем именно был нанесен удар, в ведомстве не объяснили.

По информации Оманского морского центра безопасности, после инцидента 20 человек экипажа были эвакуированы. Атака произошла примерно в 5 морских милях к северу от порта Хасаб, в районе стратегического Ормузского пролива. Среди членов экипажа - 15 граждан Индии и 5 граждан Ирана.

Параллельно в сети появились кадры последствий удара.

Что известно о судне

По данным LSEG, зарегистрированным владельцем танкера является Sea Force Inc, а управление осуществляет Red Sea Ship Management LLC. Министерство финансов США в декабре 2025 года ввело санкции против Red Sea Ship Management и судна Skylight, обвинив их в участии в "теневом флоте", который используется для транспортировки иранских нефтепродуктов в Персидском заливе.

Сервис мониторинга судоходства Tankertrackers.com сообщил, что Skylight - небольшой танкер, который в основном использовался для заправки других судов и который находился на якоре в провинции Мусандам с 22 февраля.

Контекст

Инцидент произошел на фоне эскалации в регионе. Как передает Reuters, это первый случай поражения целей в Омане или вблизи него после волны ответных ударов со стороны Тегерана по государствам Персидского залива, начавшейся после совместных американо-израильских атак по Ирану.

Отметим, что ранее в этот же день коммерческий порт Дукм на побережье Аравийского моря подвергся ударам двух беспилотников.

По информации государственного агентства Омана, в результате атаки пострадал один иностранный работник. Кроме того, обломки еще одного дрона упали вблизи топливных резервуаров в Дукме, однако жертв и материального ущерба в этом случае не зафиксировали.

Стоит понимать, что Оманский полуостров Мусандам вместе с Ираном контролирует Ормузский пролив - один из ключевых маршрутов поставок нефти в мире, через который проходит около пятой части глобального потребления.

Напомним

Мировые цены на нефть возобновили рост на фоне обострения геополитической ситуации вокруг Ирана, что полностью нивелировало негативное влияние данных о значительном увеличении коммерческих запасов сырья в США.