Напруженість навколо Ірану штовхає ціни на нафту вгору попри зростання запасів у США

$43.030.02
51.120.36
ukenru
22:52 • 14142 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 16560 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 17552 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 20941 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 18991 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 16270 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 19553 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 24592 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 16441 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 28458 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.9м/с
65%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Укрзалізниця змінює маршрути поїздів на Сумщині через загрозу обстрілів: всі деталі та новий рейс до Харкова10 лютого, 18:29 • 2950 перегляди
Будуть нові пакети підтримки для нашого захисту: Зеленський анонсував низку зустрічей у міжнародних безпекових заходах10 лютого, 18:47 • 2842 перегляди
OpenAI почала тестувати рекламу в ChatGPT10 лютого, 18:50 • 3178 перегляди
"Ти — космос" збирає рекорди: українська фантастика привернула понад 326 тис. глядачів10 лютого, 19:04 • 3524 перегляди
ЄС вимагатиме поступок від рф у рамках мирного врегулювання в Україні: серед них - скорочення збройних сил10 лютого, 19:47 • 3904 перегляди
Публікації
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 21875 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 28459 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки10 лютого, 12:05 • 25614 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 41635 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 49361 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Нікол Пашинян
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Богодухів
Іран
Реклама
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 21624 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 23526 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 23206 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 48983 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 50761 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Spotify
Серіали

Напруженість навколо Ірану штовхає ціни на нафту вгору попри зростання запасів у США

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Світові ціни на нафту зростають через загострення геополітичної ситуації навколо Ірану, що нівелює вплив збільшення запасів у США. США розглядають захоплення танкерів з іранською нафтою та відправку авіаносної групи.

Напруженість навколо Ірану штовхає ціни на нафту вгору попри зростання запасів у США
Фото: Bloomberg

Світові ціни на нафту відновили зростання на тлі загострення геополітичної ситуації навколо Ірану, що повністю нівелювало негативний вплив даних про значне збільшення комерційних запасів сировини в США. Ринок ігнорує ознаки профіциту, фокусуючись на ризиках можливих збоїв у поставках із Близького Сходу у разі провалу дипломатичних переговорів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ціна на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) піднялася вище 64 доларів за барель, тоді як глобальний еталон Brent торгується на рівні близько 69 доларів. Трейдери активно реагують на повідомлення про те, що США розглядають можливість захоплення танкерів з іранською нафтою та відправку додаткової авіаносної ударної групи до регіону.

Куба вперше за десять років повністю залишилася без імпорту нафти через блокаду США10.02.26, 01:37 • 31253 перегляди

Такі заходи розцінюються як підготовка до силового сценарію, якщо переговори щодо ядерної програми Тегерана зайдуть у глухий кут.

Профіцит ринку та звіти енергетичних агенств

Водночас внутрішні дані зі США вказують на значне перенасичення ринку: Американський інститут нафти (API) повідомив про зростання запасів на 13,4 мільйона барелів за минулий тиждень. Це найбільший показник із листопада 2023 року. Якщо ці цифри підтвердяться офіційним звітом уряду, фундаментальні показники можуть почати тиснути на ціни в бік зниження.

Найближчим часом інвестори очікують на щомісячний звіт ОПЕК та аналіз Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). Останнє вже попередило про можливий значний профіцит сировини у 2026 році, оскільки темпи зростання світової пропозиції наразі випереджають попит. Тим не менш, поки геополітичний фактор залишається домінуючим, ціни зберігатимуть висхідну динаміку.

Ціни на нафту зростають через загрози в Ормузькій протоці та захоплення танкерів10.02.26, 06:28 • 4562 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Ядерна зброя
Енергетика
ОПЕК
Bloomberg
Сполучені Штати Америки
Іран