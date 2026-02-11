Напруженість навколо Ірану штовхає ціни на нафту вгору попри зростання запасів у США

Фото: Bloomberg

Світові ціни на нафту відновили зростання на тлі загострення геополітичної ситуації навколо Ірану, що повністю нівелювало негативний вплив даних про значне збільшення комерційних запасів сировини в США. Ринок ігнорує ознаки профіциту, фокусуючись на ризиках можливих збоїв у поставках із Близького Сходу у разі провалу дипломатичних переговорів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ціна на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) піднялася вище 64 доларів за барель, тоді як глобальний еталон Brent торгується на рівні близько 69 доларів. Трейдери активно реагують на повідомлення про те, що США розглядають можливість захоплення танкерів з іранською нафтою та відправку додаткової авіаносної ударної групи до регіону.

Куба вперше за десять років повністю залишилася без імпорту нафти через блокаду США

Такі заходи розцінюються як підготовка до силового сценарію, якщо переговори щодо ядерної програми Тегерана зайдуть у глухий кут.

Профіцит ринку та звіти енергетичних агенств

Водночас внутрішні дані зі США вказують на значне перенасичення ринку: Американський інститут нафти (API) повідомив про зростання запасів на 13,4 мільйона барелів за минулий тиждень. Це найбільший показник із листопада 2023 року. Якщо ці цифри підтвердяться офіційним звітом уряду, фундаментальні показники можуть почати тиснути на ціни в бік зниження.

Найближчим часом інвестори очікують на щомісячний звіт ОПЕК та аналіз Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). Останнє вже попередило про можливий значний профіцит сировини у 2026 році, оскільки темпи зростання світової пропозиції наразі випереджають попит. Тим не менш, поки геополітичний фактор залишається домінуючим, ціни зберігатимуть висхідну динаміку.

Ціни на нафту зростають через загрози в Ормузькій протоці та захоплення танкерів