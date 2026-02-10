Ціни на нафту зростають через загрози в Ормузькій протоці та захоплення танкерів
Світові ціни на нафту підвищуються другий день поспіль через ризики збоїв у поставках з Близького Сходу. WTI перевищила 64 долари, Brent закріпилася поблизу 69 доларів.
Світові ціни на нафту підвищуються другий день поспіль, оскільки трейдери реагують на ризики збоїв у поставках з Близького Сходу. Попри дипломатичні спроби США та Ірану домовитися в Омані, військові маневри та попередження про безпеку судноплавства змушують ринок закладати додаткову премію за ризик у вартість палива. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Ціна на нафту марки WTI перевищила 64 долари за барель, а Brent закріпилася поблизу 69 доларів. Основним чинником тиску стала заява Вашингтона, у якій американським суднам рекомендували уникати іранських вод під час проходження Ормузької протоки. Цей морський шлях є критичним для світової енергетики, оскільки через нього проходить близько третини всіх морських поставок нафти, переважно до Азії.
Аналітики RBC Capital Markets зазначають, що хоча обидві сторони позитивно оцінили початок ядерних переговорів в Омані, загроза ударів по іранських цілях залишається на порядку денному. Військова присутність США в регіоні змушує операторів супертанкерів прискорювати рух своїх суден небезпечними зонами, побоюючись провокацій або закриття протоки Тегераном.
Боротьба з "тіньовим флотом" та венесуельський контроль
Паралельно з близькосхідною кризою, США розширюють географію боротьби з експортом санкційної сировини.
Трейдери очікують на нові дані від Міністерства енергетики США, які мають прояснити стан глобальних запасів. Попри потенційний профіцит нафти у 2026 році, геополітичні загострення наразі переважають економічні побоювання, утримуючи ціни на високому рівні.
