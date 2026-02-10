Ціни на нафту зростають через загрози в Ормузькій протоці та захоплення танкерів

$43.050.09
50.760.13
ukenru
9 лютого, 22:01 • 5590 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 12171 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 12862 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 13157 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 13356 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 14747 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 16750 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 27843 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 44760 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 43141 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−17°
1.2м/с
82%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Екіпаж українського Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання 9 лютого, 18:35 • 5758 перегляди
Окупанти терміново постачають на фронт супутниковий Інтернет для заміни Starlink - "Флеш"9 лютого, 18:39 • 8074 перегляди
Король Чарльз III підтримає поліцію у розслідуванні зв'язків принца Ендрю з Епштейном - Букінгемський палац9 лютого, 19:06 • 3134 перегляди
Світ входить у період політики руйнування, а не реформ, свідчить звіт9 лютого, 19:21 • 3330 перегляди
На Київщині працює "генераторне господарство" загальною потужністю понад 100 МВт - ОВА9 лютого, 20:51 • 5520 перегляди
Публікації
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 19007 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 27103 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 65764 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 87258 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 103143 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ілон Маск
Джей Ді Венс
Нікол Пашинян
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Ґренландія
Харків
Реклама
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 8838 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 11275 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 11891 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 38090 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 40915 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Starlink

Ціни на нафту зростають через загрози в Ормузькій протоці та захоплення танкерів

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Світові ціни на нафту підвищуються другий день поспіль через ризики збоїв у поставках з Близького Сходу. WTI перевищила 64 долари, Brent закріпилася поблизу 69 доларів.

Ціни на нафту зростають через загрози в Ормузькій протоці та захоплення танкерів
Фото: Bloomberg

Світові ціни на нафту підвищуються другий день поспіль, оскільки трейдери реагують на ризики збоїв у поставках з Близького Сходу. Попри дипломатичні спроби США та Ірану домовитися в Омані, військові маневри та попередження про безпеку судноплавства змушують ринок закладати додаткову премію за ризик у вартість палива. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ціна на нафту марки WTI перевищила 64 долари за барель, а Brent закріпилася поблизу 69 доларів. Основним чинником тиску стала заява Вашингтона, у якій американським суднам рекомендували уникати іранських вод під час проходження Ормузької протоки. Цей морський шлях є критичним для світової енергетики, оскільки через нього проходить близько третини всіх морських поставок нафти, переважно до Азії.

Ціни на нафту падають на тлі розрядки напруженості на Близькому Сході між США та Іраном09.02.26, 06:11 • 4774 перегляди

Аналітики RBC Capital Markets зазначають, що хоча обидві сторони позитивно оцінили початок ядерних переговорів в Омані, загроза ударів по іранських цілях залишається на порядку денному. Військова присутність США в регіоні змушує операторів супертанкерів прискорювати рух своїх суден небезпечними зонами, побоюючись провокацій або закриття протоки Тегераном.

Боротьба з "тіньовим флотом" та венесуельський контроль

Паралельно з близькосхідною кризою, США розширюють географію боротьби з експортом санкційної сировини.

Трейдери очікують на нові дані від Міністерства енергетики США, які мають прояснити стан глобальних запасів. Попри потенційний профіцит нафти у 2026 році, геополітичні загострення наразі переважають економічні побоювання, утримуючи ціни на високому рівні.

Куба вперше за десять років повністю залишилася без імпорту нафти через блокаду США10.02.26, 01:37 • 1930 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Ядерна зброя
Санкції
Енергетика
Bloomberg
Оман
Сполучені Штати Америки
Іран