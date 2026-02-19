$43.290.03
Ексклюзив
15:01 • 6354 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
14:46 • 10710 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
14:37 • 10338 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
13:31 • 18130 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
12:37 • 15493 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
11:28 • 25971 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 24655 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 24777 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 23898 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 18327 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Катування та зґвалтування у Кагарлицькому відділенні поліції: Верховний Суд залишив у силі вирок колишнім правоохоронцям

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Верховний Суд залишив без змін вирок двом колишнім працівникам Кагарлицького відділення поліції. Їх визнано винними у катуванні, насильницькому зникненні та зґвалтуванні, призначивши 11 років позбавлення волі.

Катування та зґвалтування у Кагарлицькому відділенні поліції: Верховний Суд залишив у силі вирок колишнім правоохоронцям

Верховний Суд залишив без змін вирок двом колишнім працівникам Кагарлицького відділення поліції. Їх визнано винними у катуванні, насильницькому зникненні та зґвалтуванні. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН

19 лютого 2026 року Верховний Суд за участі прокурорів Офісу Генерального прокурора залишив без змін вирок двом колишнім працівникам Кагарлицького відділення поліції. Їх визнано винними у катуванні, насильницькому зникненні та зґвалтуванні 

- йдеться в повідомленні. 

Повідомляється, що у травні 2023 року засудженим призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Зґвалтування та катування у Кагарлику: двох експравоохоронців засудили до 11 років за гратами24.05.23, 18:54 • 485529 переглядiв

Встановлено, що вони систематично катували та незаконно утримували людей. Найтяжчий епізод стався у травні 2020 року, коли жінку, викликану як свідка, піддали тортурам - одягали протигаз, застосовували кайданки, стріляли над головою та неодноразово зґвалтували. Слідством задокументовано й інші випадки: побиття, катування електричним струмом, утримання людей у багажнику та прикування кайданками до батареї.

Під час розслідування були допитані всі потерпілі та свідки, досліджені докази сторін.

Зґвалтування та катування у Кагарлику: суд залишив без змін вирок двом колишнім поліцейським04.11.24, 16:53 • 12170 переглядiв

Павло Башинський

СуспільствоКримінал
Генеральний прокурор (Україна)