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Зґвалтування та катування у Кагарлику: двох експравоохоронців засудили до 11 років за гратами

Зґвалтування та катування у Кагарлику: двох експравоохоронців засудили до 11 років за гратами

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Суд визнав винними двох колишніх співробітників Кагарлицького відділення поліції у катуванні, насильницькому зникненні та зґвалтуванні. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, ексначальник кримінальної поліції та оперуповноважений отримали по 11 років позбавлення волі, передає УНН.

Цитата

"Обухівський районний суд визнав винними двох колишніх співробітників Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу ГУ Національної поліції в Київській області у катуванні, насильницькому зникненні та зґвалтуванні (ст. 127, ст. 146-1, ст. 152 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними Офісу Генпрокурора, ексначальнику кримінальної поліції та оперуповноваженому призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Додамо

Прокурори у суді довели, що зазначені службові особи катували та незаконно утримували людей.

У травні 2020 року правоохоронці застосували тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Вдягали на неї протигаз, кайданки та стріляли із табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтували постраждалу.

Слідство виявило низку випадків катувань у зазначеному відділку. Того ж місяця іншого потерпілого били та катували для отримання зізнання.

Крім того, у січні 2020 року обвинувачувані, з метою отримання визнавальних показів за ймовірне вчинення крадіжок, наносили двом потерпілим тілесні ушкодження, вивозили їх у багажнику за околиці міста, катували електричним струмом. Після цього прикували кайданками до батареї в коридорі, де потерпілі перебували до наступного дня.

Під час досудового розслідування було допитано усіх потерпілих та свідків обвинувачення, досліджено всі докази сторони обвинувачення та докази сторони захисту.

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