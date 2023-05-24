Изнасилование и пытки в Кагарлыке: двоих эксправохранителей приговорили к 11 годам за решеткой
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Суд признал виновными двух бывших сотрудников Кагарлыкского отделения полиции в пытках, насильственном исчезновении и изнасиловании. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, эксначальник криминальной полиции и оперуполномоченный получили по 11 лет лишения свободы, передает УНН.
Цитата
"Обуховский районный суд признал виновными двух бывших сотрудников Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела ГУ Национальной полиции в Киевской области в пытках, насильственном исчезновении и изнасиловании (ст. 127, ст. 146-1, ст. 152 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным Офиса Генпрокурора, эксначальнику криминальной полиции и оперуполномоченному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.
Добавим
Прокуроры в суде доказали, что указанные должностные лица пытали и незаконно удерживали людей.
В мае 2020 года правоохранители применили пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Надевали на нее противогаз, наручники и стреляли из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловали пострадавшую.
Следствие выявило ряд случаев пыток в указанном участке. В тот же месяц другого потерпевшего избивали и пытали для получения признания.
Кроме того, в январе 2020 года обвиняемые с целью получения признательных показаний за вероятное совершение краж наносили двум потерпевшим телесные повреждения, вывозили их в багажнике за окрестности города, пытали электрическим током. После этого приковали наручниками к батарее в коридоре, где потерпевшие находились до следующего дня.
В ходе досудебного расследования были допрошены все потерпевшие и свидетели обвинения, исследованы все доказательства стороны обвинения и доказательства стороны защиты.