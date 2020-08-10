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Изнасилование и пытки в Кагарлыке: в полиции рассказали о результатах переаттестации сотрудников

Киев  •  УНН

 • 55380 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. В общем прошли аттестацию 148 полицейских Обуховского отдела полиции и подчиненных ему Ржищевского и Кагарлыкского отделений полиции. По результатам 9 правоохранителей подлежат увольнению. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе ГУНП в Киевской области.

"Так, по факту избиения гражданки П. работниками Кагарлыкского отделения полиции, руководством Национальной полиции Украины и Главного управления были назначены служебные расследования, по результатам которых 25 полицейских привлечены к дисциплинарной ответственности, из которых 5 - уволены со службы в полиции, с занимаемых должностей уволены 6 работников, еще на 14 полицейских наложены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Дисциплинарным уставом Национальной полиции Украины", - говорится в ответе на запрос.

Сообщается, что в дальнейшем, в соответствии с приказом Главного управления Национальной полиции в Киевской области от 16 июня 2020 года №975, создано аттестационную комиссию во главе с Ольгой Кучер - главой общественной организации "Три поколения". Членами которой, согласно приказу Главного управления от 16 июня 2020 года №977, в период с 16 июня по 3 июля 2020 года было проведено переаттестацию работников Обуховского отдела полиции и подчиненных ему Ржищевского и Кагарлыкского отделений полиции.

"В целом прошли аттестацию 148 полицейских: Обуховский отдел полиции - 98, Кагарлыкское отделения полиции - 39 и Ржищевское отделения полиции соответственно - 11", - говорится в ответе на запрос.

По результатам прохождения аттестации:

• 9 - "занимаемой должности не соответствует, подлежит освобождению от службы в полиции за служебное несоответствие": 8 офицеров полиции и 1 сержант полиции;
• 13 - "занимаемой должности не соответствует, подлежит перемещению на более низкую должность из-за служебного несоответствия": 11 офицеров полиции и 2 сержанта полиции.

Также было принято 126 рекомендательных решений, из которых:

• 103 - "занимаемой должности соответствует";
• 23 - "занимаемой должности соответствует, заслуживает назначения на высшую должность".

"Так, целью проведения переаттестации, (было - ред.) предоставление оценки личным, профессиональным и морально-деловым качествам сотрудников полиции. В связи с чем, аттестационной комиссией было проведено независимое компьютерное тестирование полицейских на логическое мышление, знание действующего законодательства и проведены соответствующие собеседования", - говорится в ответе.

Кроме того, сообщается, что по результатам аттестации, 12 полицейских прошли опрос с использованием полиграфа.

Отмечается, что специалист проводит опрос по принципу добровольного согласия, только при условии получения письменного согласия опрашиваемого лица.

Также сообщается, что начальник Кагарлыкского ОП Обуховского ОП ГУНП в Киевской области майора полиции Панасенко С.В. был уволен со службы в полиции по пункту 6 (в связи с реализацией дисциплинарного взыскания в виде увольнения со службы, наложенного в соответствии с дисциплинарным статусом) части первой статьи 77 Закона Украины "О Национальной полиции" по результатам заключения служебного расследования.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая 2020 года правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме этого, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции, и угрожали потерпевшему изнасилованием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой. По этим фактам началось досудебное расследование.

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