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Зґвалтування та катування у Кагарлику: в поліції розповіли про результати переатестації співробітників

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Загалом пройшли атестування 148 поліцейських Обухівського відділу поліції та підпорядкованих йому Ржищівського та Кагарлицького відділень поліції. За результатами 9 правоохоронців підлягають звільненню. Про це журналісту УНН повідомили у відповідь на запит у пресслужбі ГУНП у Київській області.

"Так, за фактом побиття громадянки П. працівниками Кагарлицького відділення поліції, керівництвом Національної поліції України та Головного управління були призначені службові розслідування, за результатами яких 25 поліцейських притягнуто до дисциплінарної відповідальності, з яких 5 – звільнено зі служби в поліції, із займаних посад звільнено 6 працівників, ще на 14 поліцейських накладено дисциплінарні стягнення, передбачені Дисциплінарним статутом Національної поліції України", - йдеться у відповіді на запит.

Повідомляється, що надалі, відповідно до наказу Головного управління Національної поліції в Київській області від 16 червня 2020 року №975, створено атестаційну комісію на чолі з Ольгою Кучер – головою громадської організації "Три покоління". Членами якої, відповідно до наказу Головного управління від 16 червня 2020 року №977, у період з 16 червня по 3 липня 2020 року було проведено переатестацію працівників Обухівського відділу поліції та підпорядкованих йому Ржищівського та Кагарлицького відділень поліції.

"Загалом пройшло атестування 148 поліцейських: Обухівський відділ поліції – 98, Кагарлицьке відділення поліції – 39 та Ржищівське відділення поліції відповідно – 11", - зазначається у відповіді на запит.

За результатами проходження атестування:

• 9 – "займаній посаді не відповідає, підлягає звільненню зі служби в поліції через службову невідповідність": 8 офіцерів поліції та 1 сержант поліції;
• 13 – "займаній посаді не відповідає, підлягає переміщенню на нижчу посаду через службову невідповідність": 11 офіцерів поліції та 2 сержанти поліції.

Також, було прийнято 126 рекомендаційних рішень, з яких:

• 103 – "займаній посаді відповідає";
• 23 – "займаній посаді відповідає, заслуговує призначення на вищу посаду".

"Так, метою проведення переатестації, (було - ред.) надання оцінки особистим, професійним та морально-діловим якостям працівників поліції. У зв'язку з чим, атестаційною комісією було проведено незалежне комп'ютерне тестування поліцейських на логічне мислення, знання діючого законодавства та проведені відповідні співбесіди", - йдеться у відповіді.

Окрім того, повідомляється, що за результатами атестування, 12 поліцейських пройшли опитування з використанням поліграфу.

Наголошується, що спеціаліст проводить опитування за принципом добровільної згоди, лише за умови отримання письмової згоди опитуваної особи.

Також повідомляється, що начальника Кагарлицького ВП Обухівського ВП ГУНП в Київській області майора поліції Панасенка С.В. було звільнено зі служби в поліції за пунктом 6 (у зв'язку з реалізацією дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення зі служби, накладеного відповідно до дисциплінарного статусу) частини першої статті 77 Закону України "Про Національну поліцію" за результатами висновку службового розслідування.

Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 травня 2020 року правоохоронці у своєму службовому кабінеті з застосуванням насильства кілька разів заґвалтували жінку, яку викликали до відділення поліції як свідка. Крім цього, правоохоронці побили чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції, та погрожували потерпілому зґвалтуванням, ставили його на коліна, били по голові дубинками, надягали протигаз та стріляли із пістолета табельної зброї над головою. За цими фактами розпочалось досудове розслідування.

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