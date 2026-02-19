Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли

Боротьба з тиском на бізнес в Україні вперше за багато років отримала імпульс, адже нова команда Офісу Генерального прокурора запустила механізми прямої комунікації з підприємцями та ревізії кримінальних проваджень. Водночас частина резонансних справ, які мають всі ознаки замовних, досі залишаються без логічного завершення, що породжує питання про те, чи вдасться довести реформу до логічного завершення, пише УНН.

Новий підхід до старої проблеми

Поняття "тиску на бізнес" в Україні давно перестало бути абстрактним і швидше нагадує традицію правоохоронних органів, яка передавалась від однієї влади до іншої. Зараз переслідування щонайменше два виміри: регуляторно-податковий і правоохоронний. Якщо до нестабільності законодавства, змін у звітності та фіскальних підходах підприємці певною мірою адаптувалися, то зловживання з боку правоохоронних органів часто стають по-справжньому болючим фактором, здатним на роки паралізувати діяльність компанії за допомогою блокування рахунків, арештів техніки тощо.

Після приходу нової команди в Офіс генерального прокурора, курс на системну протидію тиску на бізнес став пріоритетним. Ще перебуваючи на посаді голови Державної податкової служби, нинішній Генпрокурор Руслан Кравченко активно комунікував із підприємцями та розумів запит бізнесу на реальний захист замовного кримінального переслідування.

"СтопТиск" як інструмент прямої дії

У вересні 2025 року запрацював портал "СтопТиск" – канал прямої комунікації бізнесу з прокуратурою. Підприємці тут можуть повідомляти про спроби незаконного впливу на них з боку правоохоронних або органів контролю.

За словами Світлани Литвин, заступниці начальника відділу в управлінні нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері захисту національних та міжнародних інвестицій, Офісу Генерального прокурора Світлани Литвин, станом на 5 лютого 2026 року через "СтопТиск" надійшло 177 звернень, з яких 169 вже розглянуто.

За результатами перевірок у 36 випадках виявлено підстави для реагування та вжито заходів, це дозволило оперативно відновити порушені права підприємців. У 8 кримінальних провадженнях забезпечено ухвалення рішень у порядку ст. 284 КПК України. У деяких випадках ми навіть отримували листи з подяками за проведену роботу, пости у соціальних мережах. Це свідчать про важливість роботи порталу "СтопТиск" для бізнесу. Водночас у 133 випадках підстав для реагування не встановлено. Пояснюється це переважно тим, що не підтвердилися наведені заявниками обставини або не були виявлені ознаки незаконного тиску. Решта повідомлень перебувають у роботі – їх ретельно перевіряють, щоб забезпечити об'єктивний і повний розгляд - розповіла Литвин.

Ці цифри свідчать про те, що прокуратура дійсно проводить ревізію кримінальних проваджень. У низці резонансних кейсів, зокрема щодо ТОВ "Бахмачгазбудсервіс", ТОВ "Миколай-плюс", ПрАТ "Суха-Балка", ФГ "Вереш" та інших, після додаткової перевірки справи були закриті, а арешти скасовані.

Водночас в ОГП наголошують, що "СтопТиск" – це не інструмент уникнення відповідальності. Якщо у кримінальному провадженні зібрана належна доказова база, воно скеровується до суду.

Справа зрушилась, але проблеми залишаються

Попри те, що боротьба з тиском на бізнес перестала бути декларативною, проблема поки не вичерпана. Зараз бізнес найчастіше скаржиться на порушення під час обшуків; невиконання судових рішень щодо повернення майна; безпідставне затягування досудового розслідування; непропорційні заходи забезпечення кримінального провадження. Щодо останнього йдеться зокрема про блокування рахунків, вилучення техніки чи обладнання, необхідних для роботи підприємства.

Об’єктами найбільшої критики стають Нацполіція, БЕБ, СБУ, а також митні й податкові органи. Саме у цих сегментах історично формувався найбільший масив конфліктів із бізнесом.

Попри ревізію старих справ частина проваджень досі продовжує перебувати у "підвішеному" стані без логічного завершення. Формально тривалість розгляду не є ознакою сфабрикованості чи замовності провадження, однак для бізнесу роки невизначеності – це фактичне знищення без вироку.

Кейс групи "Константа": індикатор не завершених реформ

Одним з гучних прикладів є переслідування групи "Константа" – компаній, що працюють у сфері авіабудівництва та авіаперевезень.

Йдеться про багаторічне кримінальне переслідування, яке, за оцінками юристів, зокрема адвокатів та колишніх суддів, має ознаки замовного характеру. Слідчі дії, обшуки, арешти майна, вилучення техніки - усе це покликане заблокувати роботу компаній, що працюють у стратегічній для країни галузі.

Як писав раніше УНН, наприкінці 2022 року Національна поліція відкрила кримінальне провадження №12022000000001276 щодо групи авіаційних компаній, зокрема – "Авіакомпанії Константа". Формально слідство стосується нібито пособництва державі-агресору та заволодіння майном. Справа була відкрита за заявою голови ГО "Рада ветеранів АТО" Павла Мошковського, яку пов'язують із компанією "Українські вертольоти".

У заяві він розповів про "теорію змови", направлену нібито на послаблення економічної безпеки України та захоплення стратегічних підприємств авіагалузі, зокрема ДП "Антонов", яке, до речі, продовжує перебувати в державній власності. Водночас за майже чотири роки слідства жодних фактів, які б підтвердили ці твердження, встановлено не було.

Попри те, що злочини цієї категорії належать до підслідності СБУ, провадження до 2025 року розслідувало Головне слідче управління Нацполіції, після чого його передали до СБУ. Паралельно слідчі ініціювали масштабні обшуки, вилучення техніки та арешти рахунків компаній, що фактично паралізувало господарську діяльність і призвело до зриву контрактів, зокрема й для ЗСУ та міжнародних гуманітарних місій.

Аналогічні кримінальні провадження, відкриті заявами того ж ГО "Рада ветеранів АТО" у СБУ та ДБР, раніше вже були закриті через відсутність складу злочину. Окрім того, за даними УНН, СБУ та ГУР МОУ офіційно підтвердили відсутність підстав для застосування санкцій до групи компаній "Константа".

У компаніях наголошують, що всі іноземні контрагенти, зокрема в ОАЕ, проходили жорсткий міжнародний комплаєнс, і жоден державний банк не фіксував підозрілих фінансових операцій.

Варто зазначити, що ПрАТ "Авіакомпанія Константа" є постійним офіційним перевізником для міжнародних гуманітарних місій і неприбуткових організацій, а також виконує замовлення для держав-партнерів, зокрема з країн НАТО. Компанія є одним із провідних операторів літаків "Антонов" та експлуатантом найбільшого парку Ан-26, що робить її важливою частиною української авіаційної спроможності. На підприємстві створено повний цикл обслуговування літаків виробництва ДП "Антонов".

З 2019 року компанія є офіційним партнером ООН та має сертифікати EASA TCO, UK TCO та US FAA, які підтверджують її відповідність міжнародним вимогам. Авіакомпанії групи також регулярно проходять перевірки та аудити ООН у межах процедур відбору й нагляду за підрядниками.

До того ж авіакомпанії групи мають статус критично важливих підприємств для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, наданий Державіаслужбою. Також авіакомпанії мають статус критично важливих підприємств у сфері авіаційного транспорту, наданий Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Баланс між захистом бізнесу і кримінальною відповідальністю

Ключова проблема таких справ – їхнє свідоме затягування. Відсутність підозр протягом тривалого періоду, кволе розслідування та наявність ідентичних проваджень, закритих через відсутність складу злочину, породжує питання щодо реальних мотивів дій правоохоронців. Для компаній це означає заморожені або зірвані контракти, складнощі з фінансуванням, втрату довіри міжнародних партнерів, скорочення притоку інвестицій.

Саме такі кейси демонструють, що попри запуск платформи "СтопТиск" і закриття низки безпідставних кримінальних проваджень, повне очищення системи ще не відбулося. Частина старих замовних справ продовжує жити власним інерційним життям.

Зараз відбувся сильний імпульс реальній боротьбі з незаконним тиском на бізнес. Проте остаточний успіх реформи вимірюватиметься не кількістю прийнятих звернень, а долею найскладніших і найрезонансніших кейсів, які роками залишаються інструментом впливу і тиску на підприємців.

Поки такі провадження не отримають прозорого й законного фіналу, боротьба з тиском на бізнес буде вважатися лише частково завершеною.