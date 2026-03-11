$43.860.0351.040.33
Ексклюзив
19:47 • 1990 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
15:03 • 12566 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
14:45 • 22083 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 18625 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 23878 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 29508 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 35693 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 34133 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 44680 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 120941 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Президент Ірану вимагає репарації та гарантії безпеки для завершення війни

Київ • УНН

 • 926 перегляди

Масуд Пезешкіан назвав умови миру, серед яких виплата репарацій та міжнародні гарантії. Дональд Трамп натомість вимагає беззастережної капітуляції Тегерана.

Президент Ірану вимагає репарації та гарантії безпеки для завершення війни

Президент Ірану Масуд Пезешкіан вимагає включити репарації та гарантії безпеки в будь-яку угоду про припинення війни, розпочатої Сполученими Штатами та Ізраїлем, передає УНН.

У розмові з лідерами росії та Пакистану я підтвердив відданість Ірану миру в регіоні. Єдиний спосіб покласти край цій війні, розв'язаній сіоністським режимом та США, — це визнання законних прав Ірану, виплата репарацій та жорсткі міжнародні гарантії проти майбутньої агресії 

- написав Пезешкіан в Х.

Нагадаємо

Раніше адміністрація Трампа заявила, що Дональд Трамп сам вирішить, коли закінчити війну проти Ірану, і президент США вимагав від Тегерана "беззастережної капітуляції" до того, як це відбудеться.

Трамп каже, що війна з Іраном закінчиться "скоро" і "практично нічого не залишилося для атаки"11.03.26, 16:41 • 2692 перегляди

Антоніна Туманова

Світ
Масуд Пезешкіян
Ізраїль
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Пакистан
Іран