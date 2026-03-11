Президент Ірану вимагає репарації та гарантії безпеки для завершення війни

Президент Ірану Масуд Пезешкіан вимагає включити репарації та гарантії безпеки в будь-яку угоду про припинення війни, розпочатої Сполученими Штатами та Ізраїлем, передає УНН.

У розмові з лідерами росії та Пакистану я підтвердив відданість Ірану миру в регіоні. Єдиний спосіб покласти край цій війні, розв'язаній сіоністським режимом та США, — це визнання законних прав Ірану, виплата репарацій та жорсткі міжнародні гарантії проти майбутньої агресії - написав Пезешкіан в Х.

Раніше адміністрація Трампа заявила, що Дональд Трамп сам вирішить, коли закінчити війну проти Ірану, і президент США вимагав від Тегерана "беззастережної капітуляції" до того, як це відбудеться.

