Президент Ірану вимагає репарації та гарантії безпеки для завершення війни
Київ • УНН
Масуд Пезешкіан назвав умови миру, серед яких виплата репарацій та міжнародні гарантії. Дональд Трамп натомість вимагає беззастережної капітуляції Тегерана.
Президент Ірану Масуд Пезешкіан вимагає включити репарації та гарантії безпеки в будь-яку угоду про припинення війни, розпочатої Сполученими Штатами та Ізраїлем, передає УНН.
У розмові з лідерами росії та Пакистану я підтвердив відданість Ірану миру в регіоні. Єдиний спосіб покласти край цій війні, розв'язаній сіоністським режимом та США, — це визнання законних прав Ірану, виплата репарацій та жорсткі міжнародні гарантії проти майбутньої агресії
Нагадаємо
Раніше адміністрація Трампа заявила, що Дональд Трамп сам вирішить, коли закінчити війну проти Ірану, і президент США вимагав від Тегерана "беззастережної капітуляції" до того, як це відбудеться.
Трамп каже, що війна з Іраном закінчиться "скоро" і "практично нічого не залишилося для атаки"11.03.26, 16:41 • 2692 перегляди