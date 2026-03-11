Трамп каже, що війна з Іраном закінчиться "скоро" і "практично нічого не залишилося для атаки"

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що війна з Іраном закінчиться "швидко", стверджуючи, що цілей для атаки залишилося мало, і повторивши, що рішення про припинення конфлікту прийматиме він, передає УНН із посиланням на CNN.

Небагато того й цього... Коли б я не захотів, щоб це закінчилося, це закінчиться - сказав він Axios у короткому телефонному інтерв'ю.

За його словами, війна йде чудово.

Ми значно випереджаємо графік. Ми завдали більше збитків, ніж припускали, навіть за початкові шість тижнів - сказав Трамп.

