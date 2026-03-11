Трамп каже, що війна з Іраном закінчиться "скоро" і "практично нічого не залишилося для атаки"
Київ • УНН
Президент США заявив про значне випередження графіка та великі збитки для противника. Трамп особисто прийматиме рішення про припинення конфлікту.
Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що війна з Іраном закінчиться "швидко", стверджуючи, що цілей для атаки залишилося мало, і повторивши, що рішення про припинення конфлікту прийматиме він, передає УНН із посиланням на CNN.
Небагато того й цього... Коли б я не захотів, щоб це закінчилося, це закінчиться
Адміністрація Трампа витратила понад 5 мільярдів доларів за перші два дні ударів по Ірану11.03.26, 01:40 • 4940 переглядiв
За його словами, війна йде чудово.
Ми значно випереджаємо графік. Ми завдали більше збитків, ніж припускали, навіть за початкові шість тижнів
Адміністрація Трампа вперше закликала Ізраїль утриматись від ударів по нафтовій інфраструктурі Ірану - ЗМІ10.03.26, 21:56 • 4420 переглядiв