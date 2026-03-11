Трамп каже, що війна з Іраном закінчиться "скоро" і "практично нічого не залишилося для атаки"

$43.860.0351.040.33
14:45 • 726 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
13:06 • 6264 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
12:47 • 12280 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
09:10 • 20962 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 32229 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 31637 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 44017 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 117850 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 87421 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 45358 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Популярнi новини
КВІР оголосив про початок наймасштабнішої фази операції проти Ізраїлю та США11 березня, 05:50 • 32339 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат09:01 • 42403 перегляди
Брали участь у війні проти України - ГУР оприлюднило дані про 6-х паралімпійців рф10:48 • 10002 перегляди
Угорська делегація для перевірки "Дружби" вирушила до України10:51 • 18048 перегляди
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11:55 • 12048 перегляди
Публікації
Конфлікт на Близькому Сході може створити профіцит зерна в Україні - експерт13:32 • 6466 перегляди
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше13:14 • 8842 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат09:01 • 42587 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 55313 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 117850 перегляди
УНН Lite
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду14:04 • 3484 перегляди
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11:55 • 12195 перегляди
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України10 березня, 17:17 • 31200 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo10 березня, 16:04 • 31636 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах10 березня, 13:12 • 41461 перегляди
Трамп каже, що війна з Іраном закінчиться "скоро" і "практично нічого не залишилося для атаки"

Київ • УНН

 • 482 перегляди

Президент США заявив про значне випередження графіка та великі збитки для противника. Трамп особисто прийматиме рішення про припинення конфлікту.

Трамп каже, що війна з Іраном закінчиться "скоро" і "практично нічого не залишилося для атаки"

Президент США  Дональд Трамп заявив у середу, що війна з Іраном закінчиться "швидко", стверджуючи, що цілей для атаки залишилося мало, і повторивши, що рішення про припинення конфлікту прийматиме він, передає УНН із посиланням на CNN.

Небагато того й цього... Коли б я не захотів, щоб це закінчилося, це закінчиться 

- сказав він Axios у короткому телефонному інтерв'ю.

Адміністрація Трампа витратила понад 5 мільярдів доларів за перші два дні ударів по Ірану11.03.26, 01:40 • 4940 переглядiв

За його словами, війна йде чудово.

Ми значно випереджаємо графік. Ми завдали більше збитків, ніж припускали, навіть за початкові шість тижнів 

- сказав Трамп.

Адміністрація Трампа вперше закликала Ізраїль утриматись від ударів по нафтовій інфраструктурі Ірану - ЗМІ10.03.26, 21:56 • 4420 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ