Трамп говорит, что война с Ираном закончится "скоро" и "практически ничего не осталось для атаки"

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что война с Ираном закончится "быстро", утверждая, что целей для атаки осталось мало, и повторив, что решение о прекращении конфликта будет принимать он, передает УНН со ссылкой на CNN.

Немного того и этого... Когда бы я ни захотел, чтобы это закончилось, это закончится - сказал он Axios в коротком телефонном интервью.

Администрация Трампа потратила более 5 миллиардов долларов за первые два дня ударов по Ирану

По его словам, война идет отлично.

Мы значительно опережаем график. Мы нанесли больше ущерба, чем предполагали, даже за начальные шесть недель - сказал Трамп.

Администрация Трампа впервые призвала Израиль воздержаться от ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана - СМИ