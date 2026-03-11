Трамп говорит, что война с Ираном закончится "скоро" и "практически ничего не осталось для атаки"

$43.860.0351.040.33
ukenru
15:03 • 2770 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
14:45 • 7106 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
13:06 • 10220 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
12:47 • 14200 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 22614 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 32998 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 32143 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 44167 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 119387 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 87562 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
3м/с
38%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов11 марта, 09:01 • 45522 просмотра
Участвовали в войне против Украины - ГУР обнародовало данные о 6 паралимпийцах рф10:48 • 12286 просмотра
Венгерская делегация для проверки "Дружбы" отправилась в Украину10:51 • 19868 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11:55 • 14602 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее13:14 • 11214 просмотра
публикации
Конфликт на Ближнем Востоке может создать профицит зерна в Украине - эксперт13:32 • 10020 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее13:14 • 11320 просмотра
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов11 марта, 09:01 • 45648 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 56854 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 119387 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Андрей Кудряшов
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Иран
Европа
Катар
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Виталий Козловский временно остановил концерты из-за болезни: что случилось с артистом15:51 • 182 просмотра
Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе после решения суда14:04 • 5344 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11:55 • 14718 просмотра
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 31942 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo10 марта, 16:04 • 32332 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Financial Times
Фильм
Шахед-136

Трамп говорит, что война с Ираном закончится "скоро" и "практически ничего не осталось для атаки"

Киев • УНН

 • 1384 просмотра

Президент США заявил о значительном опережении графика и больших потерях для противника. Трамп лично будет принимать решение о прекращении конфликта.

Трамп говорит, что война с Ираном закончится "скоро" и "практически ничего не осталось для атаки"

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что война с Ираном закончится "быстро", утверждая, что целей для атаки осталось мало, и повторив, что решение о прекращении конфликта будет принимать он, передает УНН со ссылкой на CNN.

Немного того и этого... Когда бы я ни захотел, чтобы это закончилось, это закончится 

- сказал он Axios в коротком телефонном интервью.

Администрация Трампа потратила более 5 миллиардов долларов за первые два дня ударов по Ирану11.03.26, 01:40 • 5002 просмотра

По его словам, война идет отлично.

Мы значительно опережаем график. Мы нанесли больше ущерба, чем предполагали, даже за начальные шесть недель 

- сказал Трамп.

Администрация Трампа впервые призвала Израиль воздержаться от ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана - СМИ10.03.26, 21:56 • 4462 просмотра

Антонина Туманова

Новости Мира