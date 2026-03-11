Трамп говорит, что война с Ираном закончится "скоро" и "практически ничего не осталось для атаки"
Киев • УНН
Президент США заявил о значительном опережении графика и больших потерях для противника. Трамп лично будет принимать решение о прекращении конфликта.
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что война с Ираном закончится "быстро", утверждая, что целей для атаки осталось мало, и повторив, что решение о прекращении конфликта будет принимать он, передает УНН со ссылкой на CNN.
Немного того и этого... Когда бы я ни захотел, чтобы это закончилось, это закончится
По его словам, война идет отлично.
Мы значительно опережаем график. Мы нанесли больше ущерба, чем предполагали, даже за начальные шесть недель
