Администрация Трампа потратила более 5 миллиардов долларов за первые два дня ударов по Ирану

Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 12615 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 39125 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 34976 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 25424 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 32128 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 30109 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 46392 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 55467 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 53539 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 85576 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
Планы россии по войне на Ближнем Востоке - Зеленский заслушал доклад начальника ГУР10 марта, 14:23 • 5338 просмотра
Зеленский встретился с бригадным генералом "Редисом"10 марта, 14:25 • 5850 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 19870 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo10 марта, 16:04 • 11757 просмотра
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 8710 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 19887 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 39125 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 34976 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 46392 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 55467 просмотра
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 8730 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo10 марта, 16:04 • 11770 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах10 марта, 13:12 • 23682 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры10 марта, 11:32 • 30130 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 31041 просмотра
Администрация Трампа потратила более 5 миллиардов долларов за первые два дня ударов по Ирану

Киев • УНН

 • 376 просмотра

Белый дом потратил 5,6 миллиарда долларов на боеприпасы во время операции против Ирана. Демократы требуют отчетности из-за быстрого истощения запасов армии.

Администрация Трампа потратила более 5 миллиардов долларов за первые два дня ударов по Ирану

Белый дом предоставил Конгрессу США отчет, согласно которому стоимость боеприпасов, использованных в течение первых 48 часов операции против Ирана, составила 5,6 миллиарда долларов. Масштабные расходы на конфликт, начатый 28 февраля совместно с Израилем, вызвали обеспокоенность среди законодателей относительно быстрого истощения военных запасов страны. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

На фоне этих событий президент Дональд Трамп уже провел встречу с руководителями ведущих оборонных подрядчиков для обсуждения срочного пополнения арсеналов Пентагона.

Критика финансовых затрат и готовности армии

Представители Демократической партии в Конгрессе требуют от администрации публичных отчетов и прозрачности относительно реальной стоимости войны. Сенаторы отмечают, что оборонная промышленность США уже работает на пределе возможностей, и дальнейший рост интенсивности боевых действий может подорвать общую боеготовность государства. Сейчас большинство брифингов по финансированию операции проходят в секретном режиме, что усиливает политическую напряженность в Вашингтоне.

Мы ожидаем, что должностные лица администрации предстанут перед Конгрессом для дачи публичных показаний

– заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

Вызовы для оборонного сектора

Пока Пентагон работает над логистикой поставок снарядов и ракет в зону конфликта, Трамп пытается ускорить производственные циклы на заводах семи крупнейших оборонных компаний США.

Ситуация осложняется тем, что Конгресс вскоре должен рассмотреть вопрос о выделении дополнительного многомиллиардного финансирования, которое сейчас не имеет единодушной поддержки из-за опасений затяжного экономического истощения.

Трамп приказал вчетверо увеличить производство новейшего вооружения США06.03.26, 23:40 • 9064 просмотра

Степан Гафтко

Государственный бюджет
Израиль
Демократическая партия (Соединенные Штаты)
Пентагон
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп
Чак Шумер
Иран