Администрация Трампа потратила более 5 миллиардов долларов за первые два дня ударов по Ирану

Белый дом предоставил Конгрессу США отчет, согласно которому стоимость боеприпасов, использованных в течение первых 48 часов операции против Ирана, составила 5,6 миллиарда долларов. Масштабные расходы на конфликт, начатый 28 февраля совместно с Израилем, вызвали обеспокоенность среди законодателей относительно быстрого истощения военных запасов страны. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

На фоне этих событий президент Дональд Трамп уже провел встречу с руководителями ведущих оборонных подрядчиков для обсуждения срочного пополнения арсеналов Пентагона.

Критика финансовых затрат и готовности армии

Представители Демократической партии в Конгрессе требуют от администрации публичных отчетов и прозрачности относительно реальной стоимости войны. Сенаторы отмечают, что оборонная промышленность США уже работает на пределе возможностей, и дальнейший рост интенсивности боевых действий может подорвать общую боеготовность государства. Сейчас большинство брифингов по финансированию операции проходят в секретном режиме, что усиливает политическую напряженность в Вашингтоне.

Мы ожидаем, что должностные лица администрации предстанут перед Конгрессом для дачи публичных показаний – заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

Вызовы для оборонного сектора

Пока Пентагон работает над логистикой поставок снарядов и ракет в зону конфликта, Трамп пытается ускорить производственные циклы на заводах семи крупнейших оборонных компаний США.

Ситуация осложняется тем, что Конгресс вскоре должен рассмотреть вопрос о выделении дополнительного многомиллиардного финансирования, которое сейчас не имеет единодушной поддержки из-за опасений затяжного экономического истощения.

