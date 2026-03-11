Администрация Трампа потратила более 5 миллиардов долларов за первые два дня ударов по Ирану
Киев • УНН
Белый дом потратил 5,6 миллиарда долларов на боеприпасы во время операции против Ирана. Демократы требуют отчетности из-за быстрого истощения запасов армии.
Белый дом предоставил Конгрессу США отчет, согласно которому стоимость боеприпасов, использованных в течение первых 48 часов операции против Ирана, составила 5,6 миллиарда долларов. Масштабные расходы на конфликт, начатый 28 февраля совместно с Израилем, вызвали обеспокоенность среди законодателей относительно быстрого истощения военных запасов страны. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
На фоне этих событий президент Дональд Трамп уже провел встречу с руководителями ведущих оборонных подрядчиков для обсуждения срочного пополнения арсеналов Пентагона.
Критика финансовых затрат и готовности армии
Представители Демократической партии в Конгрессе требуют от администрации публичных отчетов и прозрачности относительно реальной стоимости войны. Сенаторы отмечают, что оборонная промышленность США уже работает на пределе возможностей, и дальнейший рост интенсивности боевых действий может подорвать общую боеготовность государства. Сейчас большинство брифингов по финансированию операции проходят в секретном режиме, что усиливает политическую напряженность в Вашингтоне.
Мы ожидаем, что должностные лица администрации предстанут перед Конгрессом для дачи публичных показаний
Вызовы для оборонного сектора
Пока Пентагон работает над логистикой поставок снарядов и ракет в зону конфликта, Трамп пытается ускорить производственные циклы на заводах семи крупнейших оборонных компаний США.
Ситуация осложняется тем, что Конгресс вскоре должен рассмотреть вопрос о выделении дополнительного многомиллиардного финансирования, которое сейчас не имеет единодушной поддержки из-за опасений затяжного экономического истощения.
Трамп приказал вчетверо увеличить производство новейшего вооружения США06.03.26, 23:40 • 9064 просмотра