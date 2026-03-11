$43.900.1750.710.17
Украинская компания "Аэробавовна" возрождает использование аэростатов для современной войны

Киев • УНН

 1196 просмотра

Украинские аэростаты обеспечивают работу дронов и радиоразведку в течение нескольких суток. Компания готовит первую экспортную продажу систем в страны ЕС.

Украинская компания "Аэробавовна" возрождает использование аэростатов для современной войны
Фото: "Аэробавовна"

Украинские разработчики адаптировали технологию аэростатов к требованиям высокотехнологичного поля боя, превратив их в устойчивую воздушную инфраструктуру. Компания "Аэробавовна" уже поставила Вооруженным силам Украины серию платформ, которые выполняют роли ретрансляторов связи и систем радиоэлектронной разведки. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Детали

Использование таких аппаратов позволяет поддерживать стабильное управление сетями беспилотников в зонах, где наземные вышки уничтожены артиллерией или подавлены средствами РЭБ.

Преимущества длительного пребывания в воздухе

В отличие от дронов, время полета которых ограничено зарядом аккумулятора, аэростаты способны оставаться в небе в течение нескольких суток. Это обеспечивает непрерывную ретрансляцию сигналов для БПЛА, действующих на больших расстояниях и малых высотах. Помимо связи, платформы эффективно выполняют задачи радиотехнической разведки (SIGINT), осуществляя круглосуточный анализ радиоспектра с высоты для обнаружения вражеских целей.

Вильнюсский аэропорт дважды останавливал работу из-за вероятного налета аэростатов24.11.25, 09:26 • 3382 просмотра

Современные аэростаты – это высокотехнологичные платформы, которые несут сложные полезные нагрузки: радары, системы связи и датчики. Аэростат может работать круглосуточно, обеспечивая связь там, где наземная инфраструктура слишком уязвима

– отметил гендиректор компании Юрий Высоковень.

Выход на международный рынок и изменение концепции

Опыт войны в Украине заставляет отказываться от крупных и дорогих аэростатных систем в пользу меньших и более дешевых аппаратов, которые труднее поразить. Сейчас "Аэробавовна" готовит свою первую экспортную продажу клиенту из Европейского Союза, поскольку спрос на такие мобильные системы растет по всему миру.

Украинские разработки имеют преимущество в скорости развертывания и выносливости в условиях активных боевых действий, что делает их конкурентными на рынке ЕС и стран Персидского залива.

Россия шпионит за эстонской энергетикой с помощью дирижаблей - ЦПД07.03.26, 19:20 • 6217 просмотров

Степан Гафтко

Украина