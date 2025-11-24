$42.270.11
Эксклюзив
07:12 • 15781 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
06:19 • 15483 просмотра
Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters
06:00 • 16970 просмотра
Скандал вокруг клиники Odrex: суд рассмотрит изменение меры пресечения врачу, действия которой связывают со смертью пациента
24 ноября, 00:17 • 23335 просмотра
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
23 ноября, 21:45 • 30203 просмотра
CBS News: Зеленского могут пригласить в США, но все зависит от встречи в Женеве
23 ноября, 17:09 • 31994 просмотра
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в ЖеневеVideo
23 ноября, 17:04 • 35874 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процессаVideo
23 ноября, 17:00 • 26870 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
23 ноября, 16:43 • 22870 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
23 ноября, 14:50 • 20053 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – УмеровPhoto
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Архив

Вильнюсский аэропорт дважды останавливал работу из-за вероятного налета аэростатов

Киев • УНН

 1634 просмотра

В течение 23-24 ноября Вильнюсский аэропорт дважды вводил временные ограничения воздушного пространства из-за появления навигационных маркеров, похожих на сигналы аэростатов. Это привело к перерывам в работе аэродрома и возможным задержкам рейсов.

Вильнюсский аэропорт дважды останавливал работу из-за вероятного налета аэростатов

В литовском аэропорту Вильнюса в течение 23-24 ноября дважды вводились временные ограничения воздушного пространства из-за появления навигационных маркеров, похожих на сигналы аэростатов. Это привело к перебоям в работе аэропорта и возможным задержкам рейсов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, пишет УНН.

Детали

Ночью 24 ноября в 01:40 над Вильнюсским аэропортом был введен временный запрет на полеты. По данным специалистов, решение связано с фиксацией навигационных маркеров, характерных для аэростатов, двигавшихся в сторону аэропорта. Ограничения сняли около 03:25.

Вильнюсский аэропорт временно приостановил работу из-за подозрительного воздушного шара21.11.25, 01:25 • 2782 просмотра

Подобный инцидент произошел и накануне. 23 ноября в 18:55 аэропорт снова оказался под временными ограничениями из-за похожих сигналов от объектов, двигавшихся в направлении взлетно-посадочной полосы. Работу воздушного пространства возобновили в полночь – примерно в 00:25 24 ноября.

Администрация предупреждает, что в течение суток возможны задержки рейсов, поскольку изменения в графике повлияли на ротацию экипажей и воздушных судов. Пассажирам советуют обращаться к своим авиакомпаниям для уточнения деталей, а актуальный статус рейсов отслеживать на официальном сайте Вильнюсского аэропорта.

Литва открывает пункты пропуска на границе с Беларусью после уменьшения инцидентов в воздушном пространстве19.11.25, 15:25 • 3463 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Беларусь
Вильнюс
Литва