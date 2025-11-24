Вильнюсский аэропорт дважды останавливал работу из-за вероятного налета аэростатов
В течение 23-24 ноября Вильнюсский аэропорт дважды вводил временные ограничения воздушного пространства из-за появления навигационных маркеров, похожих на сигналы аэростатов. Это привело к перерывам в работе аэродрома и возможным задержкам рейсов.
Детали
Детали
Ночью 24 ноября в 01:40 над Вильнюсским аэропортом был введен временный запрет на полеты. По данным специалистов, решение связано с фиксацией навигационных маркеров, характерных для аэростатов, двигавшихся в сторону аэропорта. Ограничения сняли около 03:25.
Подобный инцидент произошел и накануне. 23 ноября в 18:55 аэропорт снова оказался под временными ограничениями из-за похожих сигналов от объектов, двигавшихся в направлении взлетно-посадочной полосы. Работу воздушного пространства возобновили в полночь – примерно в 00:25 24 ноября.
Администрация предупреждает, что в течение суток возможны задержки рейсов, поскольку изменения в графике повлияли на ротацию экипажей и воздушных судов. Пассажирам советуют обращаться к своим авиакомпаниям для уточнения деталей, а актуальный статус рейсов отслеживать на официальном сайте Вильнюсского аэропорта.
