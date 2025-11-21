$42.150.06
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники Odrex
10:22 • 10660 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 13814 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 21007 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27888 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 40307 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22553 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24885 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25230 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22461 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Вильнюсский аэропорт временно приостановил работу из-за подозрительного воздушного шара

Киев • УНН

 • 2538 просмотра

Вильнюсский аэропорт 20 ноября временно ограничил воздушное пространство из-за подозрения на пролет воздушного шара, что привело к задержкам для более чем 1100 пассажиров и около десяти рейсов. Работу аэропорта полностью возобновили около 19:55 по местному времени.

Вильнюсский аэропорт временно приостановил работу из-за подозрительного воздушного шара

Вечером 20 ноября в Вильнюсском аэропорту временно ограничили воздушное пространство из-за подозрения на пролет воздушного шара. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу аэропорта в Facebook.

Детали

Ограничение ввели примерно в 18:38 по местному времени после обнаружения навигационных данных, которые могли свидетельствовать о движении воздушного шара.

По предварительной информации, решение о введении ограничения воздушного пространства было принято в связи с навигационными следами, характерными для воздушных шаров, двигавшихся в направлении Вильнюсского аэропорта

- говорится в сообщении.

Отмечается, что около 19:55 работу аэропорта полностью возобновили.

Из-за инцидента задержки затронули более 1100 пассажиров и около десяти рейсов: четыре были отменены, а еще шесть — изменены по времени прибытия или отправления.

Пресс-служба аэропорта призвала пассажиров отслеживать обновления на официальном сайте аэропорта и обращаться к своим авиаперевозчикам в случае изменений в расписании.

Инциденты с воздушными шарами из Беларуси

Поздно вечером в субботу, 4 октября над международным аэропортом Вильнюса было ограничено воздушное пространство, вероятно из-за замеченных воздушных шаров. Аэропорт был закрыт для приема и отправления воздушных судов, а самолеты направляли на запасные аэродромы. 

Вечером 30 октября литовские власти временно закрыли воздушное пространство над Вильнюсом после того, как в направлении столичного аэропорта зафиксировали воздушные шары, пролетавшие со стороны Беларуси. Это был уже шестой случай за октябрь, когда полеты над литовской столицей приходится останавливать из-за таких инцидентов. 

В субботу, 8 ноября движение воздушных судов в Вильнюсском аэропорту было временно остановлено из-за угрозы, связанной с метеозондом. 

Вита Зеленецкая

