Вильнюсский аэропорт временно приостановил работу из-за подозрительного воздушного шара

Вильнюсский аэропорт 20 ноября временно ограничил воздушное пространство из-за подозрения на пролет воздушного шара, что привело к задержкам для более чем 1100 пассажиров и около десяти рейсов. Работу аэропорта полностью возобновили около 19:55 по местному времени.
Вечером 20 ноября в Вильнюсском аэропорту временно ограничили воздушное пространство из-за подозрения на пролет воздушного шара. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу аэропорта в Facebook.
Детали
Ограничение ввели примерно в 18:38 по местному времени после обнаружения навигационных данных, которые могли свидетельствовать о движении воздушного шара.
По предварительной информации, решение о введении ограничения воздушного пространства было принято в связи с навигационными следами, характерными для воздушных шаров, двигавшихся в направлении Вильнюсского аэропорта
Отмечается, что около 19:55 работу аэропорта полностью возобновили.
Из-за инцидента задержки затронули более 1100 пассажиров и около десяти рейсов: четыре были отменены, а еще шесть — изменены по времени прибытия или отправления.
Пресс-служба аэропорта призвала пассажиров отслеживать обновления на официальном сайте аэропорта и обращаться к своим авиаперевозчикам в случае изменений в расписании.
Инциденты с воздушными шарами из Беларуси
Поздно вечером в субботу, 4 октября над международным аэропортом Вильнюса было ограничено воздушное пространство, вероятно из-за замеченных воздушных шаров. Аэропорт был закрыт для приема и отправления воздушных судов, а самолеты направляли на запасные аэродромы.
Вечером 30 октября литовские власти временно закрыли воздушное пространство над Вильнюсом после того, как в направлении столичного аэропорта зафиксировали воздушные шары, пролетавшие со стороны Беларуси. Это был уже шестой случай за октябрь, когда полеты над литовской столицей приходится останавливать из-за таких инцидентов.
В субботу, 8 ноября движение воздушных судов в Вильнюсском аэропорту было временно остановлено из-за угрозы, связанной с метеозондом.
