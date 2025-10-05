Аеропорт Вільнюса закрили через невідомі літаючі об'єкти

Пізно ввечері в суботу, 4 жовтня над міжнародним аеропортом Вільнюса було обмежено повітряний простір, ймовірно через помічені повітряні кулі. Летовище закрите для прийому та відправлення повітряних суден, а літаки направляють на запасні аеродроми. Про це інформує УНН з посиланням на LRT.lt і сторінку сервісу Flightradar24.

Деталі

За словами керівника Національного центру управління кризами (NKVC) Вільмантаса Віткаускаса, літальні об’єкти спостерігалися в районі міста Балтої-Воке. Він зазначив, що перебої в авіасполученні можуть тривати кілька годин.

Представниця LTOU заявила, що рейси наразі перенаправляються до аеропортів Каунаса та Риги.

Один із рейсів із Туреччини також було скеровано до аеропорту Гданська, згідно з даними сайту Flightradar24.com.

Поки що повітряний простір закрито, ситуація змінюється кожні кілька хвилин - повідомили в LTOU після опівночі агентству BNS.

Вільнюський аеропорт з’ясовує причини інциденту, однак попередньо вважається, що поблизу летовища могли перебувати повітряні кулі.

Один із пасажирів розповів LRT.lt, що його рейс із Дубліна до Вільнюса був перенаправлений до Риги. Уже після посадки в Латвії пілот оголосив, що літак спробує повернутися до Вільнюса, щойно це дозволять.

Однак після першої години ночі пасажиру повідомили, що для них організовано автобус із Риги до Вільнюса.

Це вже не перший подібний випадок у Вільнюському аеропорту.

Нагадаємо

20 серпня у Вільнюському аеропорту тимчасово зупинили повітряний рух через виявлення безпілотника. Пізніше з'ясувалося, що дрон належить приватній охоронній компанії.

03 вересня Літак президента Литви Гітанаса Науседи не міг приземлитися у Вільнюсі. Причиною стала інформація про невідомий дрон у повітряному просторі, що призвело до затримки посадки.

27 вересня Вільнюський аеропорт призупинив роботу через можливу фіксацію дронів, що призвело до затримки рейсу LOT Polish Airlines. Це вже другий подібний інцидент за день.

Гендиректор Ryanair закликав збивати дрони, що порушують роботу аеропортів ЄС