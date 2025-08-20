У Вільнюсі тимчасово зупинили повітряний рух через БпЛА поблизу аеропорту

Повітряний рух у Вільнюському аеропорту був тимчасово призупинений рано в середу після того, як поблизу столиці Литви було помічено безпілотник.

Про це пише LRT з посиланням на органи влади, пише УНН.

Деталі

Близько півночі фахівці з аеронавігації повідомили про безпілотник, що летів у місті, на відстані від аеропорту, за словами речника аеропорту Тадаса Васіляускаса.

Служби аеропорту відреагували посиленням патрулювання та спостереження в цьому районі. Повітряний рух був зупинений приблизно на 30 хвилин, а повністю відновився до 00:35, сказав Васіляускас.

Через перебої рейс, що вилітав до Тель-Авіва, затримався, а кілька літаків, що прибували, кружляли в зоні очікування перед посадкою, що призвело до затримок приблизно на 15-20 хвилин.

Пізніше в середу офіційні особи повідомили, що безпілотник, який призвів до короткочасного призупинення польотів у Вільнюському аеропорту, належить приватній охоронній компанії.

Саулюс Батавічюс, генеральний директор державного постачальника аеронавігаційних послуг Oro Navigacija, сказав, що безпілотник був помічений близько півночі у вільнюському районі Ліепкальніс.

Було задіяно протоколи безпеки польотів – польоти тимчасово призупинено, і щойно було підтверджено відсутність загрози, рух відновився приблизно через 30 хвилин – сказав Батавічюс BNS.

Безпілотник вилетів з території Литви, його керувала приватна охоронна фірма Ekskomisarų Biuras у рамках перевірки місця події, сказав Батавічюс.

Він наголосив, що заходи безпеки працювали належним чином, і що польоти ніколи не були в реальній небезпеці.

Доповнення

Усі вильоти та прибуття в аеропорту Бірмінгема були припинені до 17:30 після того, як літак Beech King Air оголосив надзвичайну ситуацію. Одна людина отримала легкі травми, а літак, ймовірно, мав зруйноване шасі.

У мадридському аеропорту Барахас літак Iberia здійснив аварійну посадку через зіткнення з грифом. Птах вдарився в літак, а потім його затягло в лівий двигун.