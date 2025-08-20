У Вільнюсі тимчасово зупинили повітряний рух через БпЛА поблизу аеропорту

$41.360.10
48.320.15
ukenru
Ексклюзив
09:46 • 1442 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29 • 7646 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
08:52 • 8554 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
08:14 • 41220 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
06:54 • 21518 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49 • 24109 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 25609 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 135487 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 118602 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 108916 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1м/с
49%
744мм
Популярнi новини
окупанти посилили фільтрацію в Криму під приводом міграційних перевірок - ЦНС20 серпня, 00:13 • 26725 перегляди
Велика Британія протестувала підводний дрон, яким керували з іншого кінця світу20 серпня, 02:03 • 18464 перегляди
Політика умиротворення не принесе Трампу Нобелівську премію миру - Сенатор Блюменталь20 серпня, 02:28 • 28564 перегляди
Шмигаль відвідав Харківщину та зустрівся з військовими: що відомоPhoto20 серпня, 02:29 • 19554 перегляди
Іммігрантів в США перевірятимуть на "антиамериканізм"20 серпня, 02:53 • 21945 перегляди
Публікації
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
09:29 • 7622 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto08:14 • 41169 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 135463 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 118585 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 80516 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Емманюель Макрон
Ігор Гарбарук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Німеччина
Європа
Реклама
УНН Lite
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 5318 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу08:11 • 11642 перегляди
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto19 серпня, 17:03 • 28499 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 63253 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 126402 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Гривня
Нафта
Долар США
Fox News

У Вільнюсі тимчасово зупинили повітряний рух через БпЛА поблизу аеропорту

Київ • УНН

 • 48 перегляди

У Вільнюському аеропорту тимчасово зупинили повітряний рух через виявлення безпілотника. Пізніше з'ясувалося, що дрон належить приватній охоронній компанії.

У Вільнюсі тимчасово зупинили повітряний рух через БпЛА поблизу аеропорту

Повітряний рух у Вільнюському аеропорту був тимчасово призупинений рано в середу після того, як поблизу столиці Литви було помічено безпілотник.

Про це пише LRT з посиланням на органи влади, пише УНН.

Деталі

Близько півночі фахівці з аеронавігації повідомили про безпілотник, що летів у місті, на відстані від аеропорту, за словами речника аеропорту Тадаса Васіляускаса.

Служби аеропорту відреагували посиленням патрулювання та спостереження в цьому районі. Повітряний рух був зупинений приблизно на 30 хвилин, а повністю відновився до 00:35, сказав Васіляускас.

Через перебої рейс, що вилітав до Тель-Авіва, затримався, а кілька літаків, що прибували, кружляли в зоні очікування перед посадкою, що призвело до затримок приблизно на 15-20 хвилин.

Пізніше в середу офіційні особи повідомили, що безпілотник, який призвів до короткочасного призупинення польотів у Вільнюському аеропорту, належить приватній охоронній компанії.

Саулюс Батавічюс, генеральний директор державного постачальника аеронавігаційних послуг Oro Navigacija, сказав, що безпілотник був помічений близько півночі у вільнюському районі Ліепкальніс.

Було задіяно протоколи безпеки польотів – польоти тимчасово призупинено, і щойно було підтверджено відсутність загрози, рух відновився приблизно через 30 хвилин

 – сказав Батавічюс BNS.

Безпілотник вилетів з території Литви, його керувала приватна охоронна фірма Ekskomisarų Biuras у рамках перевірки місця події, сказав Батавічюс.

Він наголосив, що заходи безпеки працювали належним чином, і що польоти ніколи не були в реальній небезпеці.

Доповнення

Усі вильоти та прибуття в аеропорту Бірмінгема були припинені до 17:30 після того, як літак Beech King Air оголосив надзвичайну ситуацію. Одна людина отримала легкі травми, а літак, ймовірно, мав зруйноване шасі.

У мадридському аеропорту Барахас літак Iberia здійснив аварійну посадку через зіткнення з грифом. Птах вдарився в літак, а потім його затягло в лівий двигун.

Павло Зінченко

Події
Вільнюс
Литва
Мадрид
Тель-Авів
Безпілотний літальний апарат