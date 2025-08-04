В Іспанії літак був змушений здійснити аварійну посадку через зіткнення з хижим птахом
Київ • УНН
У мадридському аеропорту Барахас літак Iberia здійснив аварійну посадку через зіткнення з грифом. Птах вдарився в літак, а потім його затягло в лівий двигун.
У мадридському аеропорту Барахас літак Airbus A321NEO XLR авіакомпанії Iberia був змушений здійснити аварійну посадку невдовзі після зльоту — через зіткнення з великим птахом. За попередніми даними, йдеться про грифа: спочатку птах вдарився в носову частину літака, а згодом його тушу затягло в лівий двигун. Про це повідомляє Bild, пише УНН.
Деталі
Рейс мав прямувати до паризького аеропорту Орлі, але зіткнення сталося всього за кілька хвилин після зльоту — на критично важливому етапі набору висоти. Пілоти негайно вирішили повернутися до Мадрида, і приблизно через 25 хвилин літак успішно здійснив посадку на аварійній смузі в аеропорту вильоту.
Пошкодженому лайнеру було лише чотири тижні: ця модель — одна з найсучасніших у світі. Її поставили лише 2 липня цього року, і вона призначена для трансатлантичних перельотів. Наразі ж екіпажі лише проходять навчання на європейських маршрутах.
Доповнення
Зіткнення з птахами в авіації — не рідкість, особливо з хижими, які часто ширяють на висотах від 500 до 3000 метрів, що збігається з фазами набору висоти або зниження літаків. Такі випадки не завжди закінчуються так благополучно, як у Мадриді. Наприклад, 29 грудня 2024 року в Південній Кореї птахи потрапили в обидва двигуни літака, й пілотам довелося здійснювати посадку без випущеного шасі. Під час приземлення літак загорівся: із 181 людини на борту вижили лише двоє членів екіпажу, які отримали важкі травми.
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