В Испании самолет был вынужден совершить аварийную посадку из-за столкновения с хищной птицей

В мадридском аэропорту Барахас самолет Airbus A321NEO XLR авиакомпании Iberia был вынужден совершить аварийную посадку вскоре после взлета — из-за столкновения с крупной птицей. По предварительным данным, речь идет о грифе: сначала птица ударилась в носовую часть самолета, а затем ее туша была затянута в левый двигатель. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

Рейс должен был направляться в парижский аэропорт Орли, но столкновение произошло всего через несколько минут после взлета — на критически важном этапе набора высоты. Пилоты немедленно решили вернуться в Мадрид, и примерно через 25 минут самолет успешно совершил посадку на аварийной полосе в аэропорту вылета.

Поврежденному лайнеру было всего четыре недели: эта модель — одна из самых современных в мире. Ее поставили только 2 июля этого года, и она предназначена для трансатлантических перелетов. Сейчас же экипажи только проходят обучение на европейских маршрутах.

Дополнение

Столкновения с птицами в авиации — не редкость, особенно с хищными, которые часто парят на высотах от 500 до 3000 метров, что совпадает с фазами набора высоты или снижения самолетов. Такие случаи не всегда заканчиваются так благополучно, как в Мадриде. Например, 29 декабря 2024 года в Южной Корее птицы попали в оба двигателя самолета, и пилотам пришлось совершать посадку без выпущенного шасси. Во время приземления самолет загорелся: из 181 человека на борту выжили только двое членов экипажа, получившие тяжелые травмы.

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