На Майорке разбился самолет: погибли американский экс-пилот и его 13-летний сын
Киев • УНН
У испанского острова Майорка разбился легкомоторный самолет, погибли 60-летний бывший пилот ВВС США и его 13-летний сын. Катастрофа произошла 2 августа во время акробатических маневров над морем, причины выясняются.
Возле испанского острова Майорка разбился легкомоторный самолет, погибли 60-летний бывший пилот ВВС США и его 13-летний сын. Авария произошла во время акробатических маневров над морем. Причины трагедии выясняются. Об этом информирует УНН со ссылкой на El Pais и ABC.
Детали
Двухместный легкомоторный самолет потерпел крушение утром 2 августа в районе города Сольер.
Отмечается, что самолет долго выполнял акробатические маневры над морем и упал в воду в сотне метров от берега на глазах у многих свидетелей.
В воскресенье, 3 августа спасательные службы нашли тела людей, которые были на борту – 60-летнего американца с его 13-летним сыном.
Причины аварии пока неизвестны. Вскоре перед падением пилот успел передать диспетчерам сигнал тревоги.
По информации ABC, погибший мужчина в прошлом служил пилотом ВВС США на F-18 и F-14 на авианосцах. После отставки он проживал в Германии и работал пилотом в коммерческой авиации, а на испанский остров приехал на отдых.
Самолет, на котором он разбился, был его собственным двухместным Harmon Rocket.
Напомним
26 июля 2025 года у побережья Калифорнии в США разбился частный самолет Beech 95-B55. Один человек погиб, двое пропали без вести. Проблемы на борту возникли вскоре после взлета, а данные веб-ресурса Aviation Safety Network, который собирает информацию об авиационных происшествиях, свидетельствуют, что самолет "разбился в море во время ночного захода на посадку в аэропорту Монтерей".
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