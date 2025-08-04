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На Майорке разбился самолет: погибли американский экс-пилот и его 13-летний сын

Киев • УНН

 • 130 просмотра

У испанского острова Майорка разбился легкомоторный самолет, погибли 60-летний бывший пилот ВВС США и его 13-летний сын. Катастрофа произошла 2 августа во время акробатических маневров над морем, причины выясняются.

На Майорке разбился самолет: погибли американский экс-пилот и его 13-летний сын

Возле испанского острова Майорка разбился легкомоторный самолет, погибли 60-летний бывший пилот ВВС США и его 13-летний сын. Авария произошла во время акробатических маневров над морем. Причины трагедии выясняются. Об этом информирует УНН со ссылкой на El Pais и ABC.

Детали

Двухместный легкомоторный самолет потерпел крушение утром 2 августа в районе города Сольер.

Отмечается, что самолет долго выполнял акробатические маневры над морем и упал в воду в сотне метров от берега на глазах у многих свидетелей.

В воскресенье, 3 августа спасательные службы нашли тела людей, которые были на борту – 60-летнего американца с его 13-летним сыном.

Причины аварии пока неизвестны. Вскоре перед падением пилот успел передать диспетчерам сигнал тревоги.

По информации ABC, погибший мужчина в прошлом служил пилотом ВВС США на F-18 и F-14 на авианосцах. После отставки он проживал в Германии и работал пилотом в коммерческой авиации, а на испанский остров приехал на отдых.

Самолет, на котором он разбился, был его собственным двухместным Harmon Rocket.

Напомним

26 июля 2025 года у побережья Калифорнии в США разбился частный самолет Beech 95-B55. Один человек погиб, двое пропали без вести. Проблемы на борту возникли вскоре после взлета, а данные веб-ресурса Aviation Safety Network, который собирает информацию об авиационных происшествиях, свидетельствуют, что самолет "разбился в море во время ночного захода на посадку в аэропорту Монтерей".

Самолет Boeing загорелся во время взлета в Денвере: на борту было 179 пассажиров27.07.25, 07:25 • 4126 просмотров

Вита Зеленецкая

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