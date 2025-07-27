Самолет Boeing загорелся во время взлета в Денвере: на борту было 179 пассажиров

$41.770.00
49.100.00
ukenru
Трамп теряет терпение из-за отсутствия шагов путина по прекращению войны - Рубио
06:57 • 1834 просмотра
Трамп теряет терпение из-за отсутствия шагов путина по прекращению войны - Рубио
26 июля, 17:25 • 15207 просмотра
Появились новые номинации: кто еще сможет получить Шевченковскую премию
26 июля, 06:52 • 35994 просмотра
Украина рассчитывает на €12,5 млрд поддержки ЕС на фоне сообщений о сокращении транша
25 июля, 18:39 • 42666 просмотра
В этом году от засухи страдают по меньшей мере 6 областей: аграрии фиксируют значительные потери урожая
25 июля, 14:49 • 180641 просмотра
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона
25 июля, 14:30 • 76879 просмотра
Тарифы на электроэнергию для населения с повышением прайс-кепов останутся неизменными – НКРЭКУ
Эксклюзив
25 июля, 14:19 • 70311 просмотра
Одолжить — не значит подарить: финансовая инструкция для добрых сердцем
Эксклюзив
25 июля, 13:59 • 116843 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
25 июля, 11:31 • 42690 просмотра
Гибель нардепа Ярослава Рущишина в ДТП: открыто производство
25 июля, 10:08 • 56842 просмотра
Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
0м/с
78%
747мм
Популярные новости
Вражеский удар по Сумам: трое гражданских получили ранения26 июля, 21:53 • 6226 просмотра
ISW: Россия готовит еще более масштабные удары по Украине осенью26 июля, 23:27 • 8610 просмотра
Рейтинг Демократической партии США упал до 35-летнего минимума – опрос26 июля, 23:57 • 3412 просмотра
Астероид 2024 YR4 пролетит мимо Земли, но может столкнуться с Луной: названы сроки и угрозы для планеты27 июля, 00:25 • 5314 просмотра
Прогноз погоды: Украину накроют дожди и грозы, на юге ожидается сильная жара04:12 • 5150 просмотра
публикации
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона25 июля, 14:49 • 180646 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
Эксклюзив
25 июля, 13:59 • 116846 просмотра
Играют на одной дудке: анализ показал, что Кузьминых и "Дарница" продвигают одинаковые тезисы25 июля, 09:04 • 163318 просмотра
Необходимо восстановить конституционный порядок24 июля, 19:02 • 136344 просмотра
Возвращение старых норм, обязательный полиграф и запрет выезда за границу: что предусматривает законопроект Зеленского об усилении полномочий НАБУ и САП24 июля, 17:41 • 156118 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Игорь Терехов
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Германия
Грузия
Реклама
УНН Lite
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 13943 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con26 июля, 12:13 • 15904 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 15966 просмотра
Диджей Miss Monique выступила на сцене Tomorrowland и развернула украинский флаг26 июля, 06:28 • 17283 просмотра
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 260272 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Вашингтон Пост
Сухой Су-27
Financial Times
Facebook

Самолет Boeing загорелся во время взлета в Денвере: на борту было 179 пассажиров

Киев • УНН

 • 1326 просмотра

Пассажирский самолет Boeing 737 Max авиакомпании American Airlines загорелся в аэропорту Денвера во время взлета. Пятеро пассажиров получили незначительные травмы, еще один человек госпитализирован.

Самолет Boeing загорелся во время взлета в Денвере: на борту было 179 пассажиров

Пассажирский самолет Boeing 737 Max авиакомпании American Airlines загорелся в международном аэропорту Денвера (США) во время взлета, рейс должен был направляться в Майами. Об этом сообщает New York Post, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что у лайнера внезапно загорелась стойка шасси. Пассажиры в панике убегали через аварийный трап.

- Рейс 2023, у вас много дыма. - Там было пламя. Похоже, дым немного утихает. - Вы действительно горите

- цитирует издание переговоры авиадиспетчера с пилотом.

На видео видно, как пассажиры в панике сползают вниз по надувному аварийному трапу в то время, как густой черный дым клубится из задней левой части самолета.

По информации местных властей, пятеро пассажиров получили незначительные травмы, им оказали помощь на месте. Еще один человек был госпитализирован для дополнительного обследования.

Все пассажиры и экипаж были безопасно эвакуированы, а самолет был выведен из эксплуатации для проверки нашей командой технического обслуживания

– говорится в заявлении American Airlines.

Там добавили, что пассажиры вылетят в Майами другим самолетом в ближайшее время.

Напомним

В начале июля небольшой самолет Cessna 208B, предназначенный для скайдайвинга, разбился в аэропорту Кросс-Киз в Уильямстауне, Нью-Джерси. Все 15 человек на борту были доставлены в больницу, некоторые из них получили тяжелые травмы и были залиты авиационным топливом.

Авиакатастрофа в Бангладеш: более 30 человек погибли22.07.25, 14:23 • 3747 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Boeing 737 MAX
Соединённые Штаты
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9