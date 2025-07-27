Самолет Boeing загорелся во время взлета в Денвере: на борту было 179 пассажиров

Пассажирский самолет Boeing 737 Max авиакомпании American Airlines загорелся в международном аэропорту Денвера (США) во время взлета, рейс должен был направляться в Майами. Об этом сообщает New York Post, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что у лайнера внезапно загорелась стойка шасси. Пассажиры в панике убегали через аварийный трап.

- Рейс 2023, у вас много дыма. - Там было пламя. Похоже, дым немного утихает. - Вы действительно горите - цитирует издание переговоры авиадиспетчера с пилотом.

На видео видно, как пассажиры в панике сползают вниз по надувному аварийному трапу в то время, как густой черный дым клубится из задней левой части самолета.

По информации местных властей, пятеро пассажиров получили незначительные травмы, им оказали помощь на месте. Еще один человек был госпитализирован для дополнительного обследования.

Все пассажиры и экипаж были безопасно эвакуированы, а самолет был выведен из эксплуатации для проверки нашей командой технического обслуживания – говорится в заявлении American Airlines.

Там добавили, что пассажиры вылетят в Майами другим самолетом в ближайшее время.

Напомним

В начале июля небольшой самолет Cessna 208B, предназначенный для скайдайвинга, разбился в аэропорту Кросс-Киз в Уильямстауне, Нью-Джерси. Все 15 человек на борту были доставлены в больницу, некоторые из них получили тяжелые травмы и были залиты авиационным топливом.

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