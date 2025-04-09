Самолет Boeing 787, направлявшийся из Лос-Анджелеса в Шанхай, совершил неожиданный разворот над Тихим океаном. Причиной стал пилот, забывший паспорт, что привело к семичасовой задержке.
Профсоюз Teamsters организовал крупнейшую в истории США забастовку против Amazon из-за отказа компании вести переговоры по трудовым договорам. Акция протеста началась 19 декабря с участием около 10 000 работников.
Boeing возобновил производство самолетов 737 MAX после семинедельной забастовки 33000 работников. FAA ограничило производство до 38 самолетов в месяц из-за недавнего инцидента с Alaska Airlines.
Компания Intelsat подтвердила полную потерю своего спутника 33e из-за «аномалии». Космические силы США отслеживают около 20 фрагментов, а ExoAnalytic Solutions сообщает о 57 частях космического мусора.
Boeing назначил Роберта Ортберга новым генеральным директором с 8 августа. Компания сообщила об убытке в 1,4 млрд долларов во втором квартале из-за проблем с безопасностью и качеством.
Семьи жертв двух авиакатастроф Boeing 737 Max требуют от компании штрафа в размере 24,8 миллиарда долларов за "крупнейшее корпоративное преступление в истории США".
Самолет Boeing 737-300 авиакомпании Air Senegal выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Сенегале, ранив по меньшей мере 10 человек, четверо из которых серьезно, во время полета в Бамако, Мали.
Генеральный прокурор штата Техас расследует деятельность поставщика Boeing - компании Spirit AeroSystems Holdings Inc. - в связи с периодическими проблемами с запасными частями, поставляемыми для Boeing.
Генеральный директор Boeing Дэвид Калхун уйдет в отставку в 2024 году из-за проблем с качеством производства самолетов 737 Max.
Boeing рекомендовал авиакомпаниям проверить переключатели кресел пилотов на 787 Dreamliner после того, как случайное движение кресла, вероятно, вызвало сильную тряску на рейсе авиакомпании LATAM Airlines.
Boeing задерживает поставку около пятидесяти пассажирских самолетов 737 Max из-за недавно обнаруженного дефекта фюзеляжа.
После того, как у самолета Boeing 737 Max над Орегоном отвалилась дверь аварийного выхода, компания Boeing отозвала свой запрос на получение исключения из правил безопасности от FAA, чтобы разрешить поставки и полеты новой модели 737-7 Max.