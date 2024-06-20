В США семьи погибших в двух авиакатастрофах Boeing 737 Max через суд требуют от компании штрафа в размере 24,8 миллиарда долларов за "самое масштабное корпоративное преступление в истории США". Об этом пишет The Business Standart, передает УНН.

детали

Адвокат семьи Пол Касселл сказал, что эта сумма была "оправданной и явно уместной", учитывая огромные человеческие потери, связанные с преступлениями Boeing.

Юрист уверен, что правительство США должно привлечь к ответственности руководителей компании (Boeing - ред.), поскольку в двух авариях в 2018 и 2019 годах погибло 346 человек.

В своем письме на 32 страницы, Кассель цитирует извинения исполнительного директора Boeing Дэва Калхауна, которые тот давал показания Конгрессу.

Также адвокат семей погибших пассажиров рассказал, что клиенты хотели бы, чтобы часть любого будущего штрафа использовалась для создания независимого мониторинга мер безопасности и соответствия компании.

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Дополнение

Министерство юстиции рассматривает возможность возобновления уголовного обвинения в мошенничестве против Boeing, выдвинутого в 2021 году, которое было связано с двумя катастрофами.

В настоящее время обвинения не рассматриваются, поскольку компания пообещала создать новую систему соответствия для выявления и предотвращения дальнейшего мошенничества.

Однако в этом году произошел еще один инцидент-в январе от самолета 737 Max во время полета Alaska Airlines отлетела дверная панель. Прокуроры установили, что компания нарушила мировое соглашение о предотвращении мошенничества.

Министерство юстиции должно решить, возобновлять ли дело до 7 июля.

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Контекст

Два самолета 737 Max разбились в разных, но почти идентичных катастрофах, в которых погибли 346 человек.

В октябре 2018 года все 189 пассажиров рейса Lion Air погибли после того, как самолет упал в Яванское море через 13 минут после взлета в Индонезии. В следующем году, в марте, самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился через шесть минут после вылета из столицы Эфиопии. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли.

Обе катастрофы были связаны с неисправностью систем управления полетом.

Напомним

Компания Boeing столкнулась с нехваткой теплообменников при производстве пассажирских самолетов 787 Dreamliner. Причиной стали санкции, которые западные страны ввели против рф.

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