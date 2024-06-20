У США родини загиблих в авіакатастрофах Boeing вимагають для компанії рекордний штраф у майже 25 мільярдів доларів

У США сім'ї загиблих у двох авіакатастрофах Boeing 737 Max через суд вимагають від компанії штрафу в розмірі 24,8 мільярда доларів за "наймасштабніший корпоративний злочин в історії США". Про це пише The Business Standart, передає УНН.

Деталі

Адвокат сімей Пол Касселл заявив, що ця сума була "виправданою та явно доречною", з огляду на величезні людські втрати, пов'язані зі злочинами Boeing.

Юрист впевнений, що уряд США повинен притягнути до відповідальності керівників компанії (Boeing - ред.), оскільки у двох аваріях у 2018 і 2019 роках загинуло 346 людей.

У своєму листі на 32 сторінки, Касселл цитує вибачення виконавчого директора Boeing Дейва Калхауна, які той давав свідчення Конгресу.

Також адвокат сімей загиблих пасажирів розповів, що клієнти хотіли б, аби частина будь-якого майбутнього штрафу використовувалася для створення незалежного моніторингу заходів безпеки та відповідності компанії.

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Доповнення

Міністерство юстиції розглядає можливість відновлення кримінального обвинувачення у шахрайстві проти Boeing, висунутого у 2021 році, яке було пов’язане з двома катастрофами.

Наразі звинувачення не розглядаються, оскільки компанія пообіцяла створити нову систему відповідності для виявлення та запобігання подальшому шахрайству.

Проте цьогоріч трапився ще один інцидент - у січні від літака 737 Max під час польоту Alaska Airlines відлетіла дверна панель. Прокурори встановили, що компанія порушила мирову угоду щодо запобігання шахрайству.

Міністерство юстиції має вирішити, чи відновлювати справу до 7 липня.

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Контекст

Два літаки 737 Max розбились в різних, але майже ідентичних катастрофах, у яких загинули 346 людей.

У жовтні 2018 року всі 189 пасажирів рейсу Lion Air загинули після того, як літак впав у Яванське море через 13 хвилин після зльоту в Індонезії. Наступного року, у березні, літак авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився через шість хвилин після вильоту зі столиці Ефіопії. Усі 157 осіб, які перебували на борту, загинули.

Обидві катастрофи були пов'язані з несправністю систем управління польотом.

Нагадаємо

Компанія Boeing зіткнулася з нестачею теплообмінників під час виробництва пасажирських літаків 787 Dreamliner. Причиною стали санкції, які західні країни запровадили проти рф.

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