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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25399 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 153862 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 134864 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137642 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133666 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133882 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195974 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77505 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164590 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116799 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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У КНДР відбувся перший за 6 років міжнародний марафон: переміг місцевий бігун

У Пхеньяні провели перший з часів пандемії міжнародний марафон. Участь взяли бігуни з різних країн, а перемогу здобув спортсмен з Північної Кореї.

Новини Світу • 7 квітня, 15:37 • 10799 перегляди

Світові трейдери кави скорочують закупівлі через рекордне зростання цін

Ціни на каву арабіка зросли на 70% за рік, що призвело до дефіциту на полицях магазинів. Трейдери та обсмажувальники скорочують закупівлі, очікуючи падіння цін на 30% до кінця року.

Економіка • 7 березня, 13:46 • 20110 перегляди

Суд зобов'язав адміністрацію Трампа виплатити борги партнерам USAID до понеділка

Федеральний суддя зобов'язав адміністрацію Трампа виплатити борги партнерам USAID до 10 березня. Сума заборгованості перед некомерційними організаціями оцінюється в 2 мільярди доларів.

Новини Світу • 7 березня, 07:34 • 18235 перегляди

США припинили фінансування програм проти поліомієліту, ВІЛ та малярії по всьому світу: які проєкти закрили

Адміністрація Трампа зупиняє фінансування 5800 проєктів USAID, включаючи програми вакцинації та лікування. Припинення підтримки торкнеться мільйонів людей у країнах, що розвиваються, та загрожує зростанням смертності.

Здоров'я • 28 лютого, 08:00 • 30038 перегляди

Саудівська Аравія все ще оцінює можливість вступу до БРІКС - міністр економіки

Міністр економіки Саудівської Аравії повідомив, що країна все ще оцінює можливість приєднання до БРІКС. На відміну від інших запрошених країн, які вже погодились на вступ, королівство продовжує аналізувати різні аспекти членства.

Новини Світу • 20 січня, 15:03 • 23037 перегляди

Індонезія стала новим членом БРІКС

Уряд Бразилії оголосив про офіційне приєднання Індонезії до БРІКС як повноправного члена. Рішення було прийнято на основі консенсусу після президентських виборів в Індонезії.

Економіка • 6 січня, 17:20 • 37026 перегляди

Аварія в Ефіопії забрала життя 71 людини: вантажівка з весільними гостями впала в річку

В регіоні Сідама вантажівка з пасажирами впала в річку, внаслідок чого загинула 71 людина. Серед загиблих - 68 чоловіків та 3 жінки, ще п'ятеро перебувають у критичному стані.

Новини Світу • 30 грудня, 14:45 • 23915 перегляди

США завдали авіаудару по "Аль-Шабааб" у Сомалі: загинули 2 представники джихадистського формування

Американські військові здійснили авіаудар на півдні Сомалі, знищивши двох бойовиків"Аль-Шабааб", пов'язаного з "Аль-Каїдою", включаючи старшого командира. Атака відбулася за 10 км від міста Куіно Барроу.

Новини Світу • 27 грудня, 08:43 • 16040 перегляди

Африканські парламентарі відвідали окуповану Донеччину та наробили абсурдних заяв. Україна різко відреагувала

МЗС України висловило рішучий протест через візит делегації Панафриканського парламенту на окуповану територію Донецької області. Делегація з 12 африканських країн взяла участь у російській пропагандистській акції.

Війна • 16 грудня, 18:57 • 27598 перегляди

Ефіопські вовки: хижаки, що харчуються нектаром і виконують роль запилювачів рослин

Вчені виявили, що ефіопські вовки регулярно харчуються нектаром місцевих квітів. Під час живлення їхні морди покриваються пилком, що дозволяє їм виконувати роль запилювачів рослин.

Новини Світу • 21 листопада, 16:37 • 71064 перегляди

На кордоні Польщі з білоруссю з початку року постраждали понад 60 військових

З початку 2024 року 63 польських військових постраждали від агресивних дій нелегальних мігрантів на кордоні з білоруссю. Зафіксовано майже 28 тисяч спроб нелегального перетину кордону, що більше ніж за весь 2023 рік.

Новини Світу • 17 жовтня, 22:25 • 19257 перегляди

Сирія подала заявку на вступ до БРІКС

Сирія подала заявку на вступ до БРІКС, повідомив посол країни в росії. Раніше заявки на вступ подали Туреччина та Азербайджан, а у 2024 році до організації приєдналися ОАЕ, Іран, Єгипет та Ефіопія.

Новини Світу • 5 жовтня, 15:55 • 19411 перегляди

Експорт українським морським коридором сягнув 70 млн тонн - Зеленський

За рік роботи українського морського коридору експортовано 70 млн тонн вантажів на 2500 суднах. Зеленський підкреслив важливість цього для країн Азії, Африки, Європи та Америки, а також для гуманітарної ініціативи "Зерно з України".

Економіка • 18 вересня, 13:31 • 18105 перегляди

Понад 50 гуманітарних працівників загинули або поранені в Україні з початку повномасштабної війни - МЗС

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україні сталося понад 150 інцидентів, що вплинули на гуманітарну допомогу. Попри це, Україна продовжує допомагати іншим країнам, надсилаючи продовольство.

Суспільство • 19 серпня, 09:52 • 21286 перегляди

У Google Translate з'явиться понад 100 нових мов: серед них кримськотатарська

Google оголосив про найбільше розширення свого перекладача, додавши 110 нових мов, включаючи кримськотатарську, афарську, кантонську, мансійську, нко, панджабі (шахмухі), тамазіт (амазиг) і ток пісін, причому близько чверті з них походять з Африки.

Новини Світу • 27 червня, 13:19 • 105240 перегляди

У США родини загиблих в авіакатастрофах Boeing вимагають для компанії рекордний штраф у майже 25 мільярдів доларів

Сім'ї жертв двох авіакатастроф Boeing 737 Max вимагають від компанії штрафу в розмірі 24,8 мільярда доларів за "найбільший Корпоративний злочин в історії США".

Новини Світу • 20 червня, 10:31 • 13560 перегляди

Малайзія готується приєднатися до БРІКС

Малайзія готується приєднатися до БРІКС, групи країн, що розвиваються, заявив прем'єр-міністр Анвар Ібрагім.

Новини Світу • 19 червня, 06:18 • 18702 перегляди

Україна вперше відправить соняшникову олію в рамках “Grain from Ukraine” до країн Африки

Україна вперше відправляє 2453,26 тонни соняшникової олії в якості гуманітарної допомоги до африканських країн та Палестини в рамках ініціативи Grain from Ukrain.

Економіка • 12 червня, 16:13 • 55016 перегляди

До Судану доправили чергову партію українського зерна - Зеленський

Україна продовжує підтримувати суданський народ зерновими поставками в рамках ініціативи "Зерно з України".

Економіка • 26 квітня, 11:52 • 22162 перегляди

Україна не має послів у 30 країнах. У МЗС оприлюднили перелік

Посада Надзвичайного і Повноважного Посла залишається вакантною у 30 українських посольствах у різних країнах, зокрема, у Великій Британії, білорусі, Гані та інших, повідомляє департамент управління персоналом Міністерства закордонних справ.

Політика • 9 квітня, 16:27 • 87570 перегляди

ГУР атакувало завод зі збірки "шахедів" у рф: що відомо про це виробництво і до чого тут Tinder

Дрони атакували територію підприємства, розташованого в місті Єлабуга в Татарстані. На атакованому підприємстві відбувалося виробництво дронів.

Війна • 2 квітня, 09:02 • 511406 перегляди

ВМС Туреччини охоронятимуть води Сомалі протягом 10 років

ВМС Туреччини візьмуть на себе відповідальність за захист територіальних вод Сомалі протягом наступних 10 років згідно з новою угодою про оборонну та економічну співпрацю між Туреччиною і Сомалі.

Політика • 21 лютого, 23:30 • 26510 перегляди

Grain From Ukraine: українським коридором вийшло перше цього року судно з гуманітарною пшеницею - для Нігерії

Перше цього року судно в межах ініціативи Grain From Ukraine з 25 000 тоннами української пшениці для Нігерії вийшло українським чорноморським коридором як гуманітарна допомога.

Економіка • 8 лютого, 09:17 • 33372 перегляди

Baykar вже будує завод під Києвом із виготовлення бпла, де працюватимуть півтисячі людей

Турецький виробник безпілотників Baykar оголосив, що будує новий завод під Києвом, на якому працюватимуть 500 осіб для виробництва своїх моделей TB2 і TB3.

Війна • 6 лютого, 19:42 • 36149 перегляди

Південна Африка заявляє, що п'ять країн підтвердили вступ до БРІКС

Південна Африка підтвердила, що Єгипет, Ефіопія, Іран, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати приєднаються до БРІКС, тоді як Аргентина відхилила запрошення.

Новини Світу • 31 січня, 16:04 • 32118 перегляди

Україна покращила позицію в індексі сприйняття корупції: отримала 36 балів зі 100

У 2023 році Україна посіла 104 місце зі 180 країн у світовому індексі сприйняття корупції, покращивши свою позицію на 3 пункти та отримавши 36 балів зі 100 можливих. За останні 10 років після Революції Гідності Україна додала 11 балів, що є найбільшим приростом серед нинішніх країн-кандидатів на вступ до ЄС.

Суспільство • 30 січня, 09:24 • 28949 перегляди

WP: Росія шукає нових союзників, щоб підірвати Захід

Росія вважає, що зростаючі зв'язки з Китаєм та країнами, що розвиваються, дозволяють їй кинути виклик фінансовій системі, в якій домінують США, і Заходу. Російські документи свідчать про плани підірвати долар і створити новий фінансовий порядок, в якому не будуть домінувати США.

Війна • 28 січня, 02:10 • 86512 перегляди