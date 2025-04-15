У Пхеньяні провели перший з часів пандемії міжнародний марафон. Участь взяли бігуни з різних країн, а перемогу здобув спортсмен з Північної Кореї.
Ціни на каву арабіка зросли на 70% за рік, що призвело до дефіциту на полицях магазинів. Трейдери та обсмажувальники скорочують закупівлі, очікуючи падіння цін на 30% до кінця року.
Федеральний суддя зобов'язав адміністрацію Трампа виплатити борги партнерам USAID до 10 березня. Сума заборгованості перед некомерційними організаціями оцінюється в 2 мільярди доларів.
Адміністрація Трампа зупиняє фінансування 5800 проєктів USAID, включаючи програми вакцинації та лікування. Припинення підтримки торкнеться мільйонів людей у країнах, що розвиваються, та загрожує зростанням смертності.
Міністр економіки Саудівської Аравії повідомив, що країна все ще оцінює можливість приєднання до БРІКС. На відміну від інших запрошених країн, які вже погодились на вступ, королівство продовжує аналізувати різні аспекти членства.
Уряд Бразилії оголосив про офіційне приєднання Індонезії до БРІКС як повноправного члена. Рішення було прийнято на основі консенсусу після президентських виборів в Індонезії.
В регіоні Сідама вантажівка з пасажирами впала в річку, внаслідок чого загинула 71 людина. Серед загиблих - 68 чоловіків та 3 жінки, ще п'ятеро перебувають у критичному стані.
Американські військові здійснили авіаудар на півдні Сомалі, знищивши двох бойовиків"Аль-Шабааб", пов'язаного з "Аль-Каїдою", включаючи старшого командира. Атака відбулася за 10 км від міста Куіно Барроу.
МЗС України висловило рішучий протест через візит делегації Панафриканського парламенту на окуповану територію Донецької області. Делегація з 12 африканських країн взяла участь у російській пропагандистській акції.
Вчені виявили, що ефіопські вовки регулярно харчуються нектаром місцевих квітів. Під час живлення їхні морди покриваються пилком, що дозволяє їм виконувати роль запилювачів рослин.
З початку 2024 року 63 польських військових постраждали від агресивних дій нелегальних мігрантів на кордоні з білоруссю. Зафіксовано майже 28 тисяч спроб нелегального перетину кордону, що більше ніж за весь 2023 рік.
Сирія подала заявку на вступ до БРІКС, повідомив посол країни в росії. Раніше заявки на вступ подали Туреччина та Азербайджан, а у 2024 році до організації приєдналися ОАЕ, Іран, Єгипет та Ефіопія.
За рік роботи українського морського коридору експортовано 70 млн тонн вантажів на 2500 суднах. Зеленський підкреслив важливість цього для країн Азії, Африки, Європи та Америки, а також для гуманітарної ініціативи "Зерно з України".
З початку повномасштабного вторгнення рф в Україні сталося понад 150 інцидентів, що вплинули на гуманітарну допомогу. Попри це, Україна продовжує допомагати іншим країнам, надсилаючи продовольство.
Google оголосив про найбільше розширення свого перекладача, додавши 110 нових мов, включаючи кримськотатарську, афарську, кантонську, мансійську, нко, панджабі (шахмухі), тамазіт (амазиг) і ток пісін, причому близько чверті з них походять з Африки.
Сім'ї жертв двох авіакатастроф Boeing 737 Max вимагають від компанії штрафу в розмірі 24,8 мільярда доларів за "найбільший Корпоративний злочин в історії США".
Малайзія готується приєднатися до БРІКС, групи країн, що розвиваються, заявив прем'єр-міністр Анвар Ібрагім.
Україна вперше відправляє 2453,26 тонни соняшникової олії в якості гуманітарної допомоги до африканських країн та Палестини в рамках ініціативи Grain from Ukrain.
Україна продовжує підтримувати суданський народ зерновими поставками в рамках ініціативи "Зерно з України".
Посада Надзвичайного і Повноважного Посла залишається вакантною у 30 українських посольствах у різних країнах, зокрема, у Великій Британії, білорусі, Гані та інших, повідомляє департамент управління персоналом Міністерства закордонних справ.
Дрони атакували територію підприємства, розташованого в місті Єлабуга в Татарстані. На атакованому підприємстві відбувалося виробництво дронів.
ВМС Туреччини візьмуть на себе відповідальність за захист територіальних вод Сомалі протягом наступних 10 років згідно з новою угодою про оборонну та економічну співпрацю між Туреччиною і Сомалі.
Перше цього року судно в межах ініціативи Grain From Ukraine з 25 000 тоннами української пшениці для Нігерії вийшло українським чорноморським коридором як гуманітарна допомога.
Турецький виробник безпілотників Baykar оголосив, що будує новий завод під Києвом, на якому працюватимуть 500 осіб для виробництва своїх моделей TB2 і TB3.
Південна Африка підтвердила, що Єгипет, Ефіопія, Іран, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати приєднаються до БРІКС, тоді як Аргентина відхилила запрошення.
У 2023 році Україна посіла 104 місце зі 180 країн у світовому індексі сприйняття корупції, покращивши свою позицію на 3 пункти та отримавши 36 балів зі 100 можливих. За останні 10 років після Революції Гідності Україна додала 11 балів, що є найбільшим приростом серед нинішніх країн-кандидатів на вступ до ЄС.
Росія вважає, що зростаючі зв'язки з Китаєм та країнами, що розвиваються, дозволяють їй кинути виклик фінансовій системі, в якій домінують США, і Заходу. Російські документи свідчать про плани підірвати долар і створити новий фінансовий порядок, в якому не будуть домінувати США.