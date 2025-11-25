Виверження вулкана в Ефіопії стихло, залишивши руйнування та скасування рейсів
Київ • УНН
В Ефіопії стихло виверження вулкану Хайлі-Губбі, спричинивши руйнування в селах регіону Афар та масштабні збої у повітряному русі. Мешканці скаржилися на кашель, а худоба не могла знайти чисту воду через вулканічний попіл.
Виверження вулкана Хайлі-Губбі на півночі Ефіопії, яке сталося минулими вихідними, стихло у вівторок, залишивши після себе руйнування у селах регіону Афар та спричинивши масштабні збої у повітряному русі. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
Села округу Афдера були вкриті вулканічним попелом: мешканці скаржилися на сильний кашель, а худоба не могла знайти чисту воду та траву.
Дві медичні бригади були направлені до постраждалих кебеле (районів), таких як Фія та Немма-Губі, для надання мобільних медичних послуг
Через шлейфи попелу авіакомпанії скасували численні рейси. Індійський перевізник Air India відмінив 11 міжнародних рейсів, а Akasa Air – польоти до Джидди, Кувейту та Абу-Дабі. Представник аеропорту повідомив про скасування щонайменше семи міжнародних рейсів у Нью-Делі та затримки ще понад десятка.
Багато тварин, особливо у двох постраждалих Кебеле, не можуть пити чисту воду чи харчуватися травою, оскільки вона вкрита вулканічним попелом
Геолог Аталай Айеле пояснив, що вулканічна активність у регіоні пов’язана з активною рифтовою системою Ефіопії.
Це перше зареєстроване виверження вулкана Хайлі-Губбі за останні 10 000 років. Воно, ймовірно, триватиме короткий період, а потім припиниться до наступного циклу
За даними метеорологів, хмара попелу рухається через Червоне море та Аравійське море в бік Китаю і, як очікується, розсіється над Індією до 14:00 за Гринвічем у вівторок, що дозволить відновити нормальний рух авіалайнерів.
