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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24842 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136605 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 132872 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133305 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195686 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77438 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Землетрус у М’янмі: кількість жертв зросла до 694, більше 1500 людей постраждали

У М'янмі потужний землетрус магнітудою 7,7 призвів до загибелі 694 людей та поранення 1670. Епіцентр був біля Мандалаю, поштовхи відчули в кількох країнах Азії.

Новини Світу • 29 березня, 05:03 • 14953 перегляди

Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

Потужний землетрус вразив Південно-Східну Азію, спричинивши загибель понад 30 людей. У Таїланді зруйновано хмарочос, у М'янмі обвалилася мечеть, є жертви та зниклі безвісти.

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День рідної мови, День екскурсовода та церковне свято - що відзначають 21 лютого

21 лютого світ відзначає Міжнародний день рідної мови, започаткований ЮНЕСКО у 1999 році. Цього ж дня святкують Всесвітній день екскурсовода, а також відбудеться онлайн-диктант кримськотатарською мовою.

Суспільство • 21 лютого, 04:30 • 117357 перегляди

Міжнародний день десерту, День хіджабу: що ще відзначають 1 лютого

1 лютого світ відзначає Міжнародний день десерту, започаткований американською кондитеркою Енджі Дадлі. Також у цей день святкують Всесвітній день хіджабу та починається тиждень міжконфесійних відносин.

Суспільство • 1 лютого, 05:00 • 36898 перегляди

Світ готується до боротьби за постачання газу цього року - Bloomberg

Європі знадобиться на 10% більше СПГ у 2024 році для заповнення дефіциту після зупинки транзиту через Україну. Ситуація може призвести до цінової конкуренції з азіатськими країнами за постачання газу.

Економіка • 13 січня, 08:43 • 27365 перегляди

Індія посилила охорону на кордоні після погрози анексії від Бангладеш

Радник тимчасового лідера Бангладеш заявив про претензії на три індійські штати з бенгальським населенням. Індія посилила охорону кордону після погроз анексії територій.

Новини Світу • 5 січня, 06:44 • 30750 перегляди

Продавець банана за 35 центів дізнався про його перепродаж за $6,2 млн на аукціоні

Банан, куплений у вуличного торговця за 35 центів, став частиною арт-інсталяції "Комедіант" і був проданий на аукціоні Sotheby's за $6,2 млн. Продавець фруктів був шокований, дізнавшись про це через кілька днів.

Новини Світу • 29 листопада, 09:23 • 103513 перегляди

Прокуратура Гааги запитує ордер на арешт глави хунти М'янми

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду просить видати ордер на арешт генерала Мін Аун Хлаїнга. Його звинувачують у злочинах проти людяності щодо мусульманської меншини рохінджа.

Новини Світу • 27 листопада, 15:34 • 17405 перегляди

2024-й, ймовірно, стане першим роком із середньою температурою вище 1,5°C

2024 рік може стати першим, коли глобальне потепління досягне рівня 1,5°C вище доіндустріального періоду. Явище Ель-Ніньо та викиди CO₂ призведуть до екстремальних погодних умов по всьому світу.

Новини Світу • 13 листопада, 09:18 • 17205 перегляди

Суд в Італії знову блокує депортацію мігрантів до Албанії

Суд в Італії наказав повернути сімох мігрантів з центру в Албанії, куди їх відправили за двосторонньою угодою. Рішення викликало критику з боку віцепрем'єра Маттео Сальвіні, який звинуватив суддів у політизації.

Новини Світу • 12 листопада, 04:31 • 21662 перегляди

Голова Центробанку Бангладеш звинуватив олігархів у "пограбуванні" фінустанов на майже 17 млрд доларів

Голова Центробанку Бангладеш заявив про виведення 16,7 млрд доларів через схеми з кредитами та завищеними імпортними рахунками. Розкрадання відбувалося за підтримки держави під час правління колишньої прем'єрки Хасіни.

Новини Світу • 28 жовтня, 09:24 • 16721 перегляди

Суд в Італії ухвалив рішення повернути групу мігрантів, вивезених до Албанії

Римський суд визнав незаконним утримання 12 мігрантів в Албанії та наказав повернути їх до Італії. Рішення стосується групи з 16 осіб, відправлених до Албанії в рамках нової двосторонньої угоди.

Новини Світу • 19 жовтня, 03:54 • 27498 перегляди

Бангладеш видав ордер на арешт експрем'єрки за злочини проти людяності під час протестів у країні

Колишню прем'єрку Бангладеш Шейх Хасіну звинувачують у злочинах проти людяності під час протестів. Суд наказав заарештувати її та ще 45 осіб, включаючи колишніх міністрів, які втекли з країни.

Новини Світу • 18 жовтня, 01:23 • 18656 перегляди

Італія відправила перших мігрантів до Албанії за новою угодою

Італія здійснила першу відправку 16 мігрантів до Албанії в рамках нової угоди. Мігранти, перехоплені в Середземному морі, пройдуть перевірку та зможуть подати заяву на притулок або репатріюватися.

Новини Світу • 15 жовтня, 03:22 • 17874 перегляди

У Стокгольмі оголосили переможців альтернативної Нобелівської премії

Фонд Right-Livelihood-Stiftung оголосив переможців альтернативної Нобелівської премії. Серед лауреатів - палестинський правозахисник, активістки з Філіппін та Мозамбіку, а також британський дослідницький проект.

Новини Світу • 3 жовтня, 11:48 • 12957 перегляди

Модні бренди скорочують замовлення в Бангладеш після заворушень, що викликали затримки у поставках - FT

Провідні модні бренди переносять замовлення з Бангладеш через заворушення після падіння уряду Шейх Хасіни. Фабрики закриті, деякі спалені, що призвело до затримок постачань і втрати довіри міжнародних компаній.

Економіка • 15 серпня, 09:29 • 27110 перегляди

США заперечують причетність до повалення прем'єр-міністра Бангладеш Хасіни

США заявили, що не брали участі у поваленні прем'єр-міністра Бангладеш Хасіни. Це спростування з'явилося після звинувачень Хасіни у причетності США до її усунення з метою отримання контролю над островом Сент-Мартін.

Новини Світу • 13 серпня, 07:53 • 17772 перегляди

Нобелівський лауреат Мухаммад Юнус очолить тимчасовий уряд Бангладеш

Мухаммада Юнуса призначено главою тимчасового уряду Бангладеш після відставки прем'єра Шейх Хасіни. Рішення прийняте за підсумками зустрічі президента з лідерами студентського руху проти дискримінації.

Економіка • 6 серпня, 21:46 • 41478 перегляди

Прем'єрка Бангладеш подала у відставку і втекла з країни на тлі масових протестів у країні

Шейх Хасіна покинула резиденцію в Дацці після штурму протестувальниками. Відставка відбулася на тлі масових заворушень, що призвели до загибелі близько 300 людей за останній місяць.

Новини Світу • 5 серпня, 11:29 • 17141 перегляди

ООН закликає припинити насильство під час протестів у Бангладеш

Уповноважений ООН з прав людини закликав уряд Бангладеш зупинити репресії проти мирних протестувальників.

Суспільство • 4 серпня, 23:53 • 27853 перегляди

4 серпня: Міжнародний день димчастого леопарда, День народження шампанського

Через безконтрольну вирубку тропічних лісів та браконьєрство димчасті леопарди опинилися на межі зникнення. Ці тварини занесені до Червоної книги.

УНН Lite • 4 серпня, 03:11 • 109604 перегляди

Масові заворушення в Бангладеш: близько 1200 затриманих, 173 загиблих

У Бангладеш тривають масові протести проти квот на працевлаштування. За даними AFP, затримано близько 1200 осіб, загинуло щонайменше 173 людини, включаючи поліцейських.

Новини Світу • 23 липня, 07:21 • 18368 перегляди

У Бангладеш повідомляють про перші жертви після потужного циклону, який затопив прибережні села

Перший у цьому році циклон "Ремаль" затопив прибережні села в Бангладеш та індійській Західній Бенгалії, змусивши евакуювати майже 800 тисяч людей з прибережних селищ.

Новини Світу • 27 травня, 11:43 • 15294 перегляди

Бангладеш евакуював сотні тисяч людей через наближення потужного циклону

Майже 800 000 людей були евакуйовані з вразливих районів Бангладеш через наближення потужного циклону над Бенгальською затокою.

Суспільство • 27 травня, 02:40 • 31907 перегляди

Екстремальні погодні умови загрожують освіті: уряди країн Азії закривають школи через жорстку спеку

Безпрецедентні хвилі спеки в Азії та Африці змусили уряди закрити школи, підкресливши, як зміна клімату загрожує освіті мільйонів дітей.

Новини Світу • 9 травня, 18:11 • 29146 перегляди

У В'єтнамі найдовша спека за 30 років, у водосховищах загинули сотні тисяч риб

В'єтнам переживає найтривалішу за останні 30 років спеку, що спричинила падіння рівня води і загибель до 200 тонн риби у водосховищах на півдні країни.

Новини Світу • 3 травня, 16:40 • 24641 перегляди

Зачинені через спеку школи у Бангладеш вирішили відкрити на тлі занепокоєння щодо підготовки до іспитів

Школи в Бангладеш знову відкрилися в неділю, попри триваючу спеку і температуру, яка, як очікується, підніметься вище 40°C.

Новини Світу • 29 квітня, 05:39 • 17650 перегляди

Сомалійські пірати звільнили вантажне судно Бангладеш після сплати викупу

Сомалійські пірати звільнили захоплене бангладешське вантажне судно MV Abdullah після того, як отримали від власників судна викуп у розмірі 5 мільйонів доларів.

Кримінал та НП • 14 квітня, 19:40 • 26812 перегляди

У Вашингтоні вручили Міжнародну жіночу премію за відвагу

Державний секретар США нагородив Міжнародною жіночою премією за мужність 2022 року 12 жінок з усього світу, які виступали за права людини та гендерну рівність, ризикуючи власним життям.

Новини Світу • 5 березня, 03:47 • 27710 перегляди

У Бангладеш горів торговий центр: загинуло щонайменше 43 людини

Унаслідок пожежі в шестиповерховому торговому центрі у столиці Бангладеш вночі загинули щонайменше 45 людей, десятки отримали поранення.

Новини Світу • 1 березня, 10:00 • 26827 перегляди