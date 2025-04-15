У М'янмі потужний землетрус магнітудою 7,7 призвів до загибелі 694 людей та поранення 1670. Епіцентр був біля Мандалаю, поштовхи відчули в кількох країнах Азії.
Потужний землетрус вразив Південно-Східну Азію, спричинивши загибель понад 30 людей. У Таїланді зруйновано хмарочос, у М'янмі обвалилася мечеть, є жертви та зниклі безвісти.
21 лютого світ відзначає Міжнародний день рідної мови, започаткований ЮНЕСКО у 1999 році. Цього ж дня святкують Всесвітній день екскурсовода, а також відбудеться онлайн-диктант кримськотатарською мовою.
1 лютого світ відзначає Міжнародний день десерту, започаткований американською кондитеркою Енджі Дадлі. Також у цей день святкують Всесвітній день хіджабу та починається тиждень міжконфесійних відносин.
Європі знадобиться на 10% більше СПГ у 2024 році для заповнення дефіциту після зупинки транзиту через Україну. Ситуація може призвести до цінової конкуренції з азіатськими країнами за постачання газу.
Радник тимчасового лідера Бангладеш заявив про претензії на три індійські штати з бенгальським населенням. Індія посилила охорону кордону після погроз анексії територій.
Банан, куплений у вуличного торговця за 35 центів, став частиною арт-інсталяції "Комедіант" і був проданий на аукціоні Sotheby's за $6,2 млн. Продавець фруктів був шокований, дізнавшись про це через кілька днів.
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду просить видати ордер на арешт генерала Мін Аун Хлаїнга. Його звинувачують у злочинах проти людяності щодо мусульманської меншини рохінджа.
2024 рік може стати першим, коли глобальне потепління досягне рівня 1,5°C вище доіндустріального періоду. Явище Ель-Ніньо та викиди CO₂ призведуть до екстремальних погодних умов по всьому світу.
Суд в Італії наказав повернути сімох мігрантів з центру в Албанії, куди їх відправили за двосторонньою угодою. Рішення викликало критику з боку віцепрем'єра Маттео Сальвіні, який звинуватив суддів у політизації.
Голова Центробанку Бангладеш заявив про виведення 16,7 млрд доларів через схеми з кредитами та завищеними імпортними рахунками. Розкрадання відбувалося за підтримки держави під час правління колишньої прем'єрки Хасіни.
Римський суд визнав незаконним утримання 12 мігрантів в Албанії та наказав повернути їх до Італії. Рішення стосується групи з 16 осіб, відправлених до Албанії в рамках нової двосторонньої угоди.
Колишню прем'єрку Бангладеш Шейх Хасіну звинувачують у злочинах проти людяності під час протестів. Суд наказав заарештувати її та ще 45 осіб, включаючи колишніх міністрів, які втекли з країни.
Італія здійснила першу відправку 16 мігрантів до Албанії в рамках нової угоди. Мігранти, перехоплені в Середземному морі, пройдуть перевірку та зможуть подати заяву на притулок або репатріюватися.
Фонд Right-Livelihood-Stiftung оголосив переможців альтернативної Нобелівської премії. Серед лауреатів - палестинський правозахисник, активістки з Філіппін та Мозамбіку, а також британський дослідницький проект.
Провідні модні бренди переносять замовлення з Бангладеш через заворушення після падіння уряду Шейх Хасіни. Фабрики закриті, деякі спалені, що призвело до затримок постачань і втрати довіри міжнародних компаній.
США заявили, що не брали участі у поваленні прем'єр-міністра Бангладеш Хасіни. Це спростування з'явилося після звинувачень Хасіни у причетності США до її усунення з метою отримання контролю над островом Сент-Мартін.
Мухаммада Юнуса призначено главою тимчасового уряду Бангладеш після відставки прем'єра Шейх Хасіни. Рішення прийняте за підсумками зустрічі президента з лідерами студентського руху проти дискримінації.
Шейх Хасіна покинула резиденцію в Дацці після штурму протестувальниками. Відставка відбулася на тлі масових заворушень, що призвели до загибелі близько 300 людей за останній місяць.
Уповноважений ООН з прав людини закликав уряд Бангладеш зупинити репресії проти мирних протестувальників.
Через безконтрольну вирубку тропічних лісів та браконьєрство димчасті леопарди опинилися на межі зникнення. Ці тварини занесені до Червоної книги.
У Бангладеш тривають масові протести проти квот на працевлаштування. За даними AFP, затримано близько 1200 осіб, загинуло щонайменше 173 людини, включаючи поліцейських.
Перший у цьому році циклон "Ремаль" затопив прибережні села в Бангладеш та індійській Західній Бенгалії, змусивши евакуювати майже 800 тисяч людей з прибережних селищ.
Майже 800 000 людей були евакуйовані з вразливих районів Бангладеш через наближення потужного циклону над Бенгальською затокою.
Безпрецедентні хвилі спеки в Азії та Африці змусили уряди закрити школи, підкресливши, як зміна клімату загрожує освіті мільйонів дітей.
В'єтнам переживає найтривалішу за останні 30 років спеку, що спричинила падіння рівня води і загибель до 200 тонн риби у водосховищах на півдні країни.
Школи в Бангладеш знову відкрилися в неділю, попри триваючу спеку і температуру, яка, як очікується, підніметься вище 40°C.
Сомалійські пірати звільнили захоплене бангладешське вантажне судно MV Abdullah після того, як отримали від власників судна викуп у розмірі 5 мільйонів доларів.
Державний секретар США нагородив Міжнародною жіночою премією за мужність 2022 року 12 жінок з усього світу, які виступали за права людини та гендерну рівність, ризикуючи власним життям.
Унаслідок пожежі в шестиповерховому торговому центрі у столиці Бангладеш вночі загинули щонайменше 45 людей, десятки отримали поранення.