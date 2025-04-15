У Бангладеш повідомляють про перші жертви після потужного циклону, який затопив прибережні села

Перший у цьому році циклон "Ремаль" затопив прибережні села в Бангладеш та індійській Західній Бенгалії, змусивши евакуювати майже 800 тисяч людей з прибережних селищ.