Пожежа в готелі в Індії забрала життя щонайменше 9 людей
Київ • УНН
У готелі Колкати загинули щонайменше дев’ять людей, серед них дитина. Поліція припускає коротке замикання, але причину ще встановлюють.
Щонайменше дев'ять людей, включаючи дитину, загинуло внаслідок пожежі в готелі у місті Колката на сході Індії в середу, повідомила місцева поліція, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Пожежа спалахнула близько 2:50 за місцевим часом на другому поверсі будівлі готелю та була взята під контроль протягом години, повідомив Reuters високопоставлений поліцейський.
За словами офіцера, близько 30 людей було безпечно евакуйовано через інцидент, який міг бути спричинений коротким замиканням електромережі.
Він додав, що точна причина пожежі ще не встановлена.
Місцеві ЗМІ повідомляють про постраждалих, щонайменше шістьох поранених госпіталізували.
Інформаційне агентство ANI повідомило з посиланням на пожежну службу, що серед загиблих були громадяни Бангладеш, які перебували в Колкаті для отримання медичної допомоги.
NDTV повідомило, що всі дев'ять загиблих були громадянами Бангладеш.
Однак високопоставлений поліцейський, з яким поспілкувалося Reuters, сказав, що національність загиблих ще не встановлена.
Готель розташований у густонаселеному районі в центрі Колкати та відомий своїм бюджетним розміщенням і ресторанами.
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