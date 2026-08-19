Пожар в отеле в Индии унес жизни по меньшей мере 9 человек

$44.780.0851.830.02
ukenru
20:59 • 10020 просмотра
"Это того стоило": один из соорганизаторов протестов в поддержку Фёдорова объявил об их завершении
19:07 • 15260 просмотра
Правительство отстранило председателя наблюдательного совета Сенс Банка и инициировало отстранение председателя правления — Корецкий
16:44 • 23281 просмотра
Мудрой сообщили о подозрении, но не задерживали — адвокат
Эксклюзив
19 августа, 15:39 • 39834 просмотра
Енот дома: почему милый зверёк может стать серьёзным испытанием для владельца
19 августа, 14:50 • 31538 просмотра
В результате вражеской атаки на Житомир погибли двое полицейских, по меньшей мере 20 человек получили раненияPhoto
19 августа, 13:40 • 28614 просмотра
Водителю Volkswagen сообщили о подозрении по делу о ДТП на остановке в КиевеPhotoVideo
19 августа, 11:27 • 31150 просмотра
Жара до +37° вернётся уже на этой неделе - синоптики
19 августа, 10:46 • 30251 просмотра
Баллистическая ракета FP-7 с дальностью до 300 км будет готова к нанесению ударов в конце сентября — генеральный директор Fire Point Ирина Терех
19 августа, 10:34 • 20983 просмотра
Рада назначила Евгения Хмару министром обороны Украины
19 августа, 10:29 • 20234 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: из российского плена вернули еще 103 украинских военныхPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2м/с
67%
747мм
Популярные новости
Откуда берутся мошки в квартире и как быстро от них избавиться19 августа, 14:55 • 34618 просмотра
рф верифицировала 79 военнослужащих ВСУ, которые считались без вести пропавшими - ЛубинецPhoto19 августа, 15:04 • 4208 просмотра
Рамина Эсхакзай объявила о помолвке с военнослужащимPhoto19 августа, 15:30 • 26304 просмотра
Зарплаты и боевые выплаты военных в 2026 году: кто и на какие суммы может рассчитывать16:55 • 18729 просмотра
В результате атаки рф на Житомир число пострадавших возросло до 40, в МВД назвали имена погибших полицейскихPhoto18:50 • 10764 просмотра
публикации
Зарплаты и боевые выплаты военных в 2026 году: кто и на какие суммы может рассчитывать16:55 • 19030 просмотра
Енот дома: почему милый зверёк может стать серьёзным испытанием для владельца
Эксклюзив
19 августа, 15:39 • 39843 просмотра
Откуда берутся мошки в квартире и как быстро от них избавиться19 августа, 14:55 • 35014 просмотра
Какие продукты снижают холестерин, а какие могут его повышать19 августа, 11:19 • 49052 просмотра
Реформа БЭБ буксует: после провальной переаттестации руководителей необходимы полная проверка и перезапуск общественного контроля
Эксклюзив
19 августа, 08:02 • 47516 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джефф Безос
Ким Чен Ын
Ирина Мудрая
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Житомир
Южная Корея
Китай
Реклама
УНН Lite
Рамина Эсхакзай объявила о помолвке с военнослужащимPhoto19 августа, 15:30 • 26692 просмотра
Том Холланд может заработать более $100 млн за нового "Человека-паука"19 августа, 06:00 • 55718 просмотра
Хайден Панеттьери перед смертью опубликовала в Instagram трогательное фото с другомPhoto17 августа, 23:04 • 92198 просмотра
Vogue показал кадры со свадьбы Роналду и РодригесPhotoVideo17 августа, 08:09 • 96511 просмотра
Роналду и Джорджина Родригес объяснили, почему сыграли свадьбу в гостиной своего дома17 августа, 01:05 • 103112 просмотра
Актуальное
Золото
Бильд
Фильм
ATACMS
Техника

Пожар в отеле в Индии унес жизни по меньшей мере 9 человек

Киев • УНН

 • 3052 просмотра

В отеле Калькутты погибли по меньшей мере девять человек, среди них ребёнок. Полиция предполагает короткое замыкание, но причину ещё устанавливают.

Пожар в отеле в Индии унес жизни по меньшей мере 9 человек

По меньшей мере девять человек, включая ребенка, погибли в результате пожара в отеле в городе Колката на востоке Индии в среду, сообщила местная полиция, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Пожар вспыхнул около 2:50 по местному времени на втором этаже здания отеля и был взят под контроль в течение часа, сообщил Reuters высокопоставленный сотрудник полиции.

По словам офицера, около 30 человек были безопасно эвакуированы в связи с инцидентом, который мог быть вызван коротким замыканием в электросети.

Он добавил, что точная причина пожара пока не установлена.

Местные СМИ сообщают о пострадавших, по меньшей мере шесть раненых были госпитализированы.

Информационное агентство ANI сообщило со ссылкой на пожарную службу, что среди погибших были граждане Бангладеш, находившиеся в Колкате для получения медицинской помощи.

NDTV сообщило, что все девять погибших были гражданами Бангладеш.

Однако высокопоставленный сотрудник полиции, с которым пообщалось Reuters, сказал, что национальность погибших пока не установлена.

Отель расположен в густонаселенном районе в центре Колкаты и известен своим бюджетным размещением и ресторанами.

В храме в Индии произошла давка, есть погибшие17.08.26, 09:28 • 12014 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Эвакуация
Пожары
Reuters
Индия
Бангладеш