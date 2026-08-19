Пожар в отеле в Индии унес жизни по меньшей мере 9 человек

По меньшей мере девять человек, включая ребенка, погибли в результате пожара в отеле в городе Колката на востоке Индии в среду, сообщила местная полиция, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Пожар вспыхнул около 2:50 по местному времени на втором этаже здания отеля и был взят под контроль в течение часа, сообщил Reuters высокопоставленный сотрудник полиции.

По словам офицера, около 30 человек были безопасно эвакуированы в связи с инцидентом, который мог быть вызван коротким замыканием в электросети.

Он добавил, что точная причина пожара пока не установлена.

Местные СМИ сообщают о пострадавших, по меньшей мере шесть раненых были госпитализированы.

Информационное агентство ANI сообщило со ссылкой на пожарную службу, что среди погибших были граждане Бангладеш, находившиеся в Колкате для получения медицинской помощи.

NDTV сообщило, что все девять погибших были гражданами Бангладеш.

Однако высокопоставленный сотрудник полиции, с которым пообщалось Reuters, сказал, что национальность погибших пока не установлена.

Отель расположен в густонаселенном районе в центре Колкаты и известен своим бюджетным размещением и ресторанами.

В храме в Индии произошла давка, есть погибшие