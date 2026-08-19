Пожар в отеле в Индии унес жизни по меньшей мере 9 человек
Киев • УНН
В отеле Калькутты погибли по меньшей мере девять человек, среди них ребёнок. Полиция предполагает короткое замыкание, но причину ещё устанавливают.
По меньшей мере девять человек, включая ребенка, погибли в результате пожара в отеле в городе Колката на востоке Индии в среду, сообщила местная полиция, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Пожар вспыхнул около 2:50 по местному времени на втором этаже здания отеля и был взят под контроль в течение часа, сообщил Reuters высокопоставленный сотрудник полиции.
По словам офицера, около 30 человек были безопасно эвакуированы в связи с инцидентом, который мог быть вызван коротким замыканием в электросети.
Он добавил, что точная причина пожара пока не установлена.
Местные СМИ сообщают о пострадавших, по меньшей мере шесть раненых были госпитализированы.
Информационное агентство ANI сообщило со ссылкой на пожарную службу, что среди погибших были граждане Бангладеш, находившиеся в Колкате для получения медицинской помощи.
NDTV сообщило, что все девять погибших были гражданами Бангладеш.
Однако высокопоставленный сотрудник полиции, с которым пообщалось Reuters, сказал, что национальность погибших пока не установлена.
Отель расположен в густонаселенном районе в центре Колкаты и известен своим бюджетным размещением и ресторанами.
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