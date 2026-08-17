В храме в Индии произошла давка, есть погибшие

По меньшей мере шесть человек погибли и несколько получили ранения в результате инцидента, который, по подозрению полиции, произошёл из-за падения опоры линии электропередачи, вызвавшего панику среди толпы верующих в храме в восточном индийском штате Бихар, сообщили чиновники в понедельник, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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Власти проверяют причину инцидента среди верующих, которые отмечали индуистский священный месяц в храме Ашок Дхам в округе Лакхисарай.

"Говорят, что там упала опора линии электропередачи, и людей поразило электрическим током, что привело к ситуации, похожей на давку", — сказал информационному агентству ANI старший полицейский Шивам Кумар.

"Мы сможем назвать вам точную причину только после проверки всех деталей", — указал он.

В то же время The Times of India сообщает, что Кумар заявил ANI: "Сообщается о семи жертвах".

По меньшей мере пять человек получили ранения в результате инцидента, сообщил Reuters высокопоставленный чиновник.

Телевидение показало кадры, на которых родственники толпились в больницах, пока спасатели приносили людей на носилках.

Дополнение

История происшествий с толпами в Индии включает 30 смертей на грандиозном фестивале Маха Кумбха в прошлом году, когда десятки миллионов людей собрались, чтобы искупаться в священных водах.