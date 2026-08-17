Тиснява сталася в храмі в Індії, є загиблі
Київ • УНН
В індійському штаті Біхар щонайменше шестеро людей загинули та п'ятеро постраждали внаслідок тисняви у храмі. Інцидент міг статися через падіння стовпа електропередачі, що викликало паніку серед вірян.
Щонайменше шість людей загинули та кілька отримали поранення внаслідок інциденту, який, за підозрою поліції, стався через падіння стовпа електропередачі, що спричинило паніку у натовпі вірян у храмі в східному штаті Індії Біхар, повідомили чиновники в понеділок, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Влада перевіряє причину інциденту серед вірян, які відзначали індуїстський священний місяць у храмі Ашок Дхам в окрузі Лакхісарай.
"Кажуть, що там упав стовп електропередачі, і людей уразило струмом, що призвело до ситуації, схожої на тисняву", - сказав інформаційному агентству ANI Шивам Кумар, старший поліцейський.
"Ми зможемо назвати вам точну причину лише після перевірки всіх деталей", - вказав він.
Водночас The Times of India вказує, що Кумар повідомив ANI: "Повідомляється про семеро жертв".
Щонайменше п'ять людей отримали поранення в результаті інциденту, повідомив Reuters високопосадовець.
Телебачення показало кадри, на яких родичі юрмилися в лікарнях, поки рятувальники приносили людей на ношах.
Доповнення
Історія інцидентів у натовпах в Індії включає 30 смертей на грандіозному фестивалі Маха Кумбха минулого року, коли десятки мільйонів людей зібралися, щоб скупатися у священних водах.