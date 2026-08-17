Тиснява сталася в храмі в Індії, є загиблі

Щонайменше шість людей загинули та кілька отримали поранення внаслідок інциденту, який, за підозрою поліції, стався через падіння стовпа електропередачі, що спричинило паніку у натовпі вірян у храмі в східному штаті Індії Біхар, повідомили чиновники в понеділок, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Влада перевіряє причину інциденту серед вірян, які відзначали індуїстський священний місяць у храмі Ашок Дхам в окрузі Лакхісарай.

"Кажуть, що там упав стовп електропередачі, і людей уразило струмом, що призвело до ситуації, схожої на тисняву", - сказав інформаційному агентству ANI Шивам Кумар, старший поліцейський.

"Ми зможемо назвати вам точну причину лише після перевірки всіх деталей", - вказав він.

Водночас The Times of India вказує, що Кумар повідомив ANI: "Повідомляється про семеро жертв".

Щонайменше п'ять людей отримали поранення в результаті інциденту, повідомив Reuters високопосадовець.

Телебачення показало кадри, на яких родичі юрмилися в лікарнях, поки рятувальники приносили людей на ношах.

Доповнення

Історія інцидентів у натовпах в Індії включає 30 смертей на грандіозному фестивалі Маха Кумбха минулого року, коли десятки мільйонів людей зібралися, щоб скупатися у священних водах.