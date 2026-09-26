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На найбільшому вугільному родовищі рф у якутії стався вибух, є загиблі

Київ • УНН

 • 578 перегляди

На ельгінському родовищі в якутії під час зварювання стався вибух. Четверо працівників загинули, двоє дістали травми.

На найбільшому вугільному родовищі рф у якутії стався вибух, є загиблі

На Ельгінському вугільному родовищі в Якутії 25 вересня стався вибух, унаслідок якого загинули четверо працівників, ще двоє дістали поранення. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

Зазначається, надзвичайна ситуація сталася під час проведення зварювальних робіт на резервній насосній станції. У відомстві заявили, що під час робіт сталося займання, внаслідок якого загинули кілька людей.

За повідомленнями ЗМІ, вибух стався під час зварювання біля резервуара з водою. За даними видання, через розгерметизацію виникла потужна ударна хвиля, внаслідок якої шестеро працівників впали з великої висоти. Четверо з них загинули, ще двоє отримали травми голови та множинні переломи.

Також повідомляється, що зварювальні роботи проводили поблизу ємності, у якій перебував метан, що нібито й спричинило вибух.

Слідчий комітет рф порушив кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки під час проведення робіт, що з необережності спричинило смерть двох або більше людей.

ельгінське родовище є найбільшим у росії за запасами коксівного вугілля. Їх оцінюють більш ніж у 2,2 млрд тонн.

Атака українського дрона зупинила один із найбільших НПЗ росії - Reuters26.09.26, 01:25 • 10398 переглядiв

Ольга Розгон

Світ
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