На найбільшому вугільному родовищі рф у якутії стався вибух, є загиблі
Київ • УНН
На ельгінському родовищі в якутії під час зварювання стався вибух. Четверо працівників загинули, двоє дістали травми.
На Ельгінському вугільному родовищі в Якутії 25 вересня стався вибух, унаслідок якого загинули четверо працівників, ще двоє дістали поранення. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
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Зазначається, надзвичайна ситуація сталася під час проведення зварювальних робіт на резервній насосній станції. У відомстві заявили, що під час робіт сталося займання, внаслідок якого загинули кілька людей.
За повідомленнями ЗМІ, вибух стався під час зварювання біля резервуара з водою. За даними видання, через розгерметизацію виникла потужна ударна хвиля, внаслідок якої шестеро працівників впали з великої висоти. Четверо з них загинули, ще двоє отримали травми голови та множинні переломи.
Також повідомляється, що зварювальні роботи проводили поблизу ємності, у якій перебував метан, що нібито й спричинило вибух.
Слідчий комітет рф порушив кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки під час проведення робіт, що з необережності спричинило смерть двох або більше людей.
ельгінське родовище є найбільшим у росії за запасами коксівного вугілля. Їх оцінюють більш ніж у 2,2 млрд тонн.
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