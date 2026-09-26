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Українця після різанини у монастирі у Польщі не можуть допитати через психотичний розлад 

Київ • УНН

 • 248 перегляди

У 31-річного українця діагностували гострий психотичний розлад. Прокуратура проситиме суд помістити його до лікарні на три місяці.

Українця після різанини у монастирі у Польщі не можуть допитати через психотичний розлад 

У громадянина України, який напав із ножем на людей у польському монастирі, діагностували гострий поліморфний психотичний розлад. Через це прокуратура не може ані його допитати, ані висунути йому підозру. Про це повідомляють TVN24 та Onet Wiadomości, передає УНН

Деталі 

Представниці прокуратури повідомили, що найближчим часом жодних дій щодо затриманого 31-річного українця проводитися не буде.

"Ми вже отримали висновок психіатричної експертизи. Експерти встановили, що підозрюваний виявляє ознаки психічного захворювання у вигляді гострих багатоформних психотичних розладів", - повідомила одна з представниць прокуратури.

Представниця також додала, що психічний стан 31-річного чоловіка не дозволяє йому брати участь у судових процедурах через "виражені психотичні симптоми, стан сильного психомоторного збудження, розлад мислення та відсутність логічного зв’язку".

"Підозрюваний наразі потребує призначення антипсихотичного лікування", - повідомила вона.

Стан українця перешкоджає його допиту та висуненню обвинувачення. Прокуратура в Ярославі, як повідомляється, подасть до суду клопотання про його тримання під вартою в лікарні на три місяці.

Нагадаємо

У Польщі одна людина загинула та четверо отримали поранення внаслідок нападу з ножем у монастирі сестер-бенедиктинок у Ярославі в Підкарпатському воєводстві. Серед постраждалих є духовенство. Поліція затримала 31-річного громадянина України. 

Посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що затриманий українець міг мати психічні розлади й перебуває в лікарні. 

Президент України Володимир Зеленський відреагував на злочин в абатстві сестер-бенедиктинок у Ярославі, скоєний українцем, і наголосив - шокований цим злом. 

Павло Башинський

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