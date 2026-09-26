Українця після різанини у монастирі у Польщі не можуть допитати через психотичний розлад
Київ • УНН
У 31-річного українця діагностували гострий психотичний розлад. Прокуратура проситиме суд помістити його до лікарні на три місяці.
У громадянина України, який напав із ножем на людей у польському монастирі, діагностували гострий поліморфний психотичний розлад. Через це прокуратура не може ані його допитати, ані висунути йому підозру. Про це повідомляють TVN24 та Onet Wiadomości, передає УНН.
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Представниці прокуратури повідомили, що найближчим часом жодних дій щодо затриманого 31-річного українця проводитися не буде.
"Ми вже отримали висновок психіатричної експертизи. Експерти встановили, що підозрюваний виявляє ознаки психічного захворювання у вигляді гострих багатоформних психотичних розладів", - повідомила одна з представниць прокуратури.
Представниця також додала, що психічний стан 31-річного чоловіка не дозволяє йому брати участь у судових процедурах через "виражені психотичні симптоми, стан сильного психомоторного збудження, розлад мислення та відсутність логічного зв’язку".
"Підозрюваний наразі потребує призначення антипсихотичного лікування", - повідомила вона.
Стан українця перешкоджає його допиту та висуненню обвинувачення. Прокуратура в Ярославі, як повідомляється, подасть до суду клопотання про його тримання під вартою в лікарні на три місяці.
Нагадаємо
У Польщі одна людина загинула та четверо отримали поранення внаслідок нападу з ножем у монастирі сестер-бенедиктинок у Ярославі в Підкарпатському воєводстві. Серед постраждалих є духовенство. Поліція затримала 31-річного громадянина України.
Посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що затриманий українець міг мати психічні розлади й перебуває в лікарні.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на злочин в абатстві сестер-бенедиктинок у Ярославі, скоєний українцем, і наголосив - шокований цим злом.