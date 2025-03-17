15 березня, 19:03 • 118268 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115609 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107078 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102603 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Уряд Австрії офіційно призупинив програму возз'єднання сімей біженців через великий наплив мігрантів та занепокоєння суспільства. Таке рішення прийнято для вирішення міграційної кризи в країні.

Новини Світу • 12 березня, 13:36 • 28347 перегляди
ЄС надав тимчасовий захист 4,3 млн українцям: які країни прийняли найбільше

ЄС надав тимчасовий захист 4,3 млн українцям: які країни прийняли найбільше

Станом на січень 2025 року 4,3 млн українців отримали тимчасовий захист у країнах ЄС. Найбільше біженців прийняли Німеччина (27,3%), Польща (23,2%) та Чехія (9,2%).

Суспільство • 11 березня, 07:50 • 38557 перегляди
Масштабний страйк паралізував 13 аеропортів Німеччини: скасовані рейси вплинули на пів мільйона мандрівників

Масштабний страйк паралізував 13 аеропортів Німеччини: скасовані рейси вплинули на пів мільйона мандрівників

24-годинний страйк працівників державного сектору майже зупинив роботу 13 німецьких аеропортів. Через протест профспілки Verdi скасовано понад 1000 рейсів, що вплинуло на 510 тисяч пасажирів.

Новини Світу • 10 березня, 09:48 • 28785 перегляди
"Українська книжкова поличка" протягом лютого відкрилася у 6 країнах

"Українська книжкова поличка" протягом лютого відкрилася у 6 країнах

У лютому 2025 року відкрито дев'ять українських книжкових поличок у шести країнах світу. Нові локації з'явились у Греції, Фінляндії, Угорщині, Польщі, Португалії та Марокко.

Суспільство • 7 березня, 12:31 • 29560 перегляди
Трамп може позбавити правового статусу близько 240 тис. українських біженців у США - Reuters

Трамп може позбавити правового статусу близько 240 тис. українських біженців у США - Reuters

Адміністрація Трампа планує у квітні скасувати тимчасовий правовий статус для 240 тисяч українців у США. Це частина більшого плану щодо позбавлення статусу 1,8 млн мігрантів, прийнятих за часів Байдена.

Війна • 6 березня, 11:35 • 36353 перегляди
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Уряд затвердив передачу коштів на підтримку українців за кордоном

Уряд затвердив передачу коштів на підтримку українців за кордоном

Кабмін передав Міністерству національної єдності 150 млн грн на нову бюджетну програму. Кошти спрямують на підтримку українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну.

Суспільство • 4 березня, 16:03 • 36057 перегляди
В Польщі загинув 19-річний хлопець, його другу загрожує до 3 років

В Польщі загинув 19-річний хлопець, його другу загрожує до 3 років

У місті Слубіце 19-річний українець загинув, намагаючись дістати телефон за огорожею, наштрикнувшись на металевий прут. Його другу, який не викликав допомогу, загрожує до 3 років ув'язнення.

Кримінал та НП • 3 березня, 17:20 • 33683 перегляди
"путін прийде за вами": сотні протестувальників вийшли на мітинг у Лондоні

"путін прийде за вами": сотні протестувальників вийшли на мітинг у Лондоні

Сотні людей вийшли на мітинг біля резиденції британського прем'єра з українськими прапорами та плакатами. Протестувальники розмістили великий банер із попередженням про загрозу від путіна після падіння України.

Суспільство • 2 березня, 15:57 • 38850 перегляди
"Важливо, щоб Україна звучала й ніхто про неї не забував": Зеленський зустрівся з українською громадою у Вашингтоні

"Важливо, щоб Україна звучала й ніхто про неї не забував": Зеленський зустрівся з українською громадою у Вашингтоні

Президент України зустрівся з представниками української громади у Вашингтонському Українському домі. Після перепалки з Трампом Зеленського очікують у Лондоні.

Політика • 1 березня, 09:28 • 47760 перегляди
В аеропорту Мюнхена через страйк скасовують більшість авіарейсів

В аеропорту Мюнхена через страйк скасовують більшість авіарейсів

В аеропорту Мюнхена оголошено 48-годинний страйк працівників з 27 по 28 лютого. Через це буде скасовано більшість із 1600 запланованих рейсів, пасажирам рекомендують перевіряти статус польотів.

Новини Світу • 26 лютого, 06:14 • 43813 перегляди
Польща обмежує надання притулку іноземцям: що відомо про новий закон

Польща обмежує надання притулку іноземцям: що відомо про новий закон

Сейм Польщі ухвалив закон, що дозволяє обмежити прийом заяв на міжнародний захист до 60 днів. Обмеження не стосуватимуться неповнолітніх без супроводу, вагітних жінок та осіб з особливими потребами.

Новини Світу • 24 лютого, 14:13 • 49677 перегляди
Вибори в Німеччині 23 лютого: що зміниться для України

Вибори в Німеччині 23 лютого: що зміниться для України

У Німеччині відбудуться дострокові вибори до Бундестагу, де головна боротьба точиться між Мерцем і Шольцем. Результати можуть вплинути на військову допомогу Україні та політику щодо українських біженців.

Політика • 19 лютого, 12:14 • 281116 перегляди
США призупинили розгляд імміграційних заявок від українців за програмами Байдена - ЗМІ

США призупинили розгляд імміграційних заявок від українців за програмами Байдена - ЗМІ

Адміністрація Трампа тимчасово заморозила розгляд імміграційних заявок від мігрантів з України та Латинської Америки. Рішення пов'язане з перевіркою потенційних випадків шахрайства та безпековими питаннями.

Суспільство • 19 лютого, 07:27 • 53987 перегляди
Поновлення видачі паспортів українським чоловікам за кордоном: скільки громадян отримали документи

Поновлення видачі паспортів українським чоловікам за кордоном: скільки громадян отримали документи

МВС відновило видачу закордонних паспортів та паспортів громадянина України для чоловіків 18-60 років за кордоном. За перший день видано майже 1700 закордонних та понад 400 внутрішніх паспортів.

Суспільство • 18 лютого, 12:03 • 43764 перегляди
У Польщі відкрився перший спільний навчальний центр НАТО та України

У Польщі відкрився перший спільний навчальний центр НАТО та України

У Бидгощі запрацював Центр аналізу JATEC для вивчення досвіду російсько-української війни. Заклад сприятиме інтеграції України в НАТО та впровадженню змін до стратегій Альянсу.

Війна • 18 лютого, 04:44 • 72845 перегляди
У Берліні відкриють перший "Хаб єдності" для українців

У Берліні відкриють перший "Хаб єдності" для українців

У Берліні відкриють перший Unity Hub для підтримки українців за кордоном. Проект передбачає надання консультаційної, інтеграційної та культурно-освітньої допомоги українським громадянам.

Суспільство • 15 лютого, 18:29 • 49647 перегляди
Відновлення видачі паспортів для чоловіків за кордоном: міграційна служба дала роз'яснення

Відновлення видачі паспортів для чоловіків за кордоном: міграційна служба дала роз'яснення

ДМС дозволила чоловікам 18-60 років отримувати паспорти за кордоном без додаткових документів, якщо подача була до 25 квітня 2024. Автоматична постановка на військовий облік через Міноборони.

Суспільство • 15 лютого, 12:00 • 101171 перегляди
Українські чоловіки за кордоном зможуть отримати паспорти вже наступного тижня - МВС

Українські чоловіки за кордоном зможуть отримати паспорти вже наступного тижня - МВС

Уряд відновлює видачу паспортів українцям за кордоном з наступного тижня. Чоловіки 18-60 років, які подали документи до 25 квітня у ДП "Документ", зможуть отримати паспорти за наявності військово-облікових документів.

Суспільство • 14 лютого, 11:50 • 178135 перегляди
Ексклюзив
Наїзд авто на натовп у Мюнхені: наразі інформації про етнічну приналежність постраждалих немає

Наїзд авто на натовп у Мюнхені: наразі інформації про етнічну приналежність постраждалих немає

У центрі Мюнхена автомобіль в'їхав у натовп учасників страйку профспілки "Verdi", 28 осіб отримали поранення. Водія - 24-річного афганця - затримано, влада не виключає теракт.

Суспільство • 13 лютого, 14:35 • 146548 перегляди
Німеччина почала відмовляти у в’їзді українцям: кого це стосується

Німеччина почала відмовляти у в’їзді українцям: кого це стосується

Німецькі прикордонники можуть відмовити у в'їзді українцям, які вже отримали захист в інших країнах ЄС. Безвізовий режим для короткострокових поїздок залишається чинним, але потрібно довести туристичну мету візиту.

Суспільство • 12 лютого, 17:46 • 61003 перегляди
Депортовані з Херсона ексв'язні застрягли в Грузії без житла, їжі та документів

Депортовані з Херсона ексв'язні застрягли в Грузії без житла, їжі та документів

Близько 10 українських ексв'язнів, депортованих з Херсона до рф, опинилися без документів у Грузії. Люди чекають на "білий паспорт" від посольства України, залишившись без житла та їжі.

Суспільство • 12 лютого, 16:21 • 46256 перегляди
У Німеччині на суді росіянин визнав провину у вбивстві двох українських військових

У Німеччині на суді росіянин визнав провину у вбивстві двох українських військових

58-річний росіянин визнав провину у вбивстві двох українських військових у Мурнау після суперечки в барі. Мотивом стала образа "національної гордості" під час дискусії про війну в Україні.

Війна • 10 лютого, 16:59 • 40759 перегляди
Подружжя у Німеччині отримало довічне за вбивство українок заради немовляти

Подружжя у Німеччині отримало довічне за вбивство українок заради немовляти

Суд Мангайма засудив німецьке подружжя до довічного ув'язнення за вбивство двох українок - матері та доньки. Пара вбила жінок, щоб викрасти новонароджену дитину однієї з них та видати за свою.

Кримінал та НП • 10 лютого, 16:25 • 38382 перегляди
Українці масово покидають Польщу: в чому причина

Українці масово покидають Польщу: в чому причина

Понад 1,14 мільйона українських біженців обрали Німеччину замість Польщі для проживання. Головними причинами стали вищі зарплати, кращі соціальні виплати та медичні послуги.

Суспільство • 10 лютого, 11:17 • 77886 перегляди
Чехія змінила правила для українських біженців: що треба знати

Чехія змінила правила для українських біженців: що треба знати

Президент Чехії підписав зміни до закону про захист українських біженців, що продовжує їх термін перебування. Документ також забороняє надання громадянства росіянам та вводить кримінальну відповідальність за діяльність на користь іноземних держав.

Війна • 6 лютого, 17:17 • 58570 перегляди
У Празі до червня може з’явитися центр повернення українських біженців

У Празі до червня може з’явитися центр повернення українських біженців

У Празі до червня може з'явитися центр Unity Hub для допомоги українським біженцям з поверненням додому. Проект фінансуватимуть спільно Україна, МВС Чехії та ЄС.

Суспільство • 6 лютого, 14:14 • 67200 перегляди
Литва показала вражаючі результати інтеграції українських біженців - дані ООН

Литва показала вражаючі результати інтеграції українських біженців - дані ООН

53% українських біженців у Литві мають офіційну роботу, а 83% дітей навчаються у школах. ООН виділить 10,9 млн доларів на подальшу підтримку 55 тисяч біженців до 2025 року.

Економіка • 5 лютого, 12:20 • 39625 перегляди
У Братиславі побили до смерті українця: МЗС вимагає розслідувати та притягти винних до відповідальності

У Братиславі побили до смерті українця: МЗС вимагає розслідувати та притягти винних до відповідальності

У Братиславі помер українець після отримання важких травм біля торгового центру. Підозрюють, що чоловіка побили охоронці після спроби крадіжки з магазину.

Кримінал та НП • 3 лютого, 17:03 • 51002 перегляди
Велика Британія спростила візові правила для дітей із України

Велика Британія спростила візові правила для дітей із України

Уряд Великої Британії відновив програму "Будинки для України", що спрощує в'їзд дітей до батьків-спонсорів. Діти отримають дозвіл на проживання протягом 18 місяців з доступом до освіти та медицини.

Наші за кордоном • 31 січня, 20:55 • 46397 перегляди
У Німеччині засудили чоловіка за вбивство 9-річної дівчинки з України

У Німеччині засудили чоловіка за вбивство 9-річної дівчинки з України

37-річний чоловік отримав довічний вирок за вбивство 9-річної дівчинки з України в Німеччині. Злочинець, колишній партнер матері дитини, задушив дівчинку по дорозі до школи після розриву стосунків.

Кримінал та НП • 31 січня, 13:35 • 44964 перегляди