Депортовані з Херсона ексв'язні застрягли в Грузії без житла, їжі та документів

Близько 10 українських ексв'язнів, депортованих з Херсона до рф, опинилися без документів у Грузії. Люди чекають на "білий паспорт" від посольства України, залишившись без житла та їжі.