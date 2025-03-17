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"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби
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Переговори щодо миру в Україні: Курська область, ЗАЕС та окуповані території - ці питання розглядаються, заявив Віткофф
Австрія призупиняє програму возз'єднання сімей біженців через міграційну кризу
Уряд Австрії офіційно призупинив програму возз'єднання сімей біженців через великий наплив мігрантів та занепокоєння суспільства. Таке рішення прийнято для вирішення міграційної кризи в країні.
ЄС надав тимчасовий захист 4,3 млн українцям: які країни прийняли найбільше
Станом на січень 2025 року 4,3 млн українців отримали тимчасовий захист у країнах ЄС. Найбільше біженців прийняли Німеччина (27,3%), Польща (23,2%) та Чехія (9,2%).
Масштабний страйк паралізував 13 аеропортів Німеччини: скасовані рейси вплинули на пів мільйона мандрівників
24-годинний страйк працівників державного сектору майже зупинив роботу 13 німецьких аеропортів. Через протест профспілки Verdi скасовано понад 1000 рейсів, що вплинуло на 510 тисяч пасажирів.
"Українська книжкова поличка" протягом лютого відкрилася у 6 країнах
У лютому 2025 року відкрито дев'ять українських книжкових поличок у шести країнах світу. Нові локації з'явились у Греції, Фінляндії, Угорщині, Польщі, Португалії та Марокко.
Трамп може позбавити правового статусу близько 240 тис. українських біженців у США - Reuters
Адміністрація Трампа планує у квітні скасувати тимчасовий правовий статус для 240 тисяч українців у США. Це частина більшого плану щодо позбавлення статусу 1,8 млн мігрантів, прийнятих за часів Байдена.
Уряд затвердив передачу коштів на підтримку українців за кордоном
Кабмін передав Міністерству національної єдності 150 млн грн на нову бюджетну програму. Кошти спрямують на підтримку українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну.
В Польщі загинув 19-річний хлопець, його другу загрожує до 3 років
У місті Слубіце 19-річний українець загинув, намагаючись дістати телефон за огорожею, наштрикнувшись на металевий прут. Його другу, який не викликав допомогу, загрожує до 3 років ув'язнення.
"путін прийде за вами": сотні протестувальників вийшли на мітинг у Лондоні
Сотні людей вийшли на мітинг біля резиденції британського прем'єра з українськими прапорами та плакатами. Протестувальники розмістили великий банер із попередженням про загрозу від путіна після падіння України.
"Важливо, щоб Україна звучала й ніхто про неї не забував": Зеленський зустрівся з українською громадою у Вашингтоні
Президент України зустрівся з представниками української громади у Вашингтонському Українському домі. Після перепалки з Трампом Зеленського очікують у Лондоні.
В аеропорту Мюнхена через страйк скасовують більшість авіарейсів
В аеропорту Мюнхена оголошено 48-годинний страйк працівників з 27 по 28 лютого. Через це буде скасовано більшість із 1600 запланованих рейсів, пасажирам рекомендують перевіряти статус польотів.
Польща обмежує надання притулку іноземцям: що відомо про новий закон
Сейм Польщі ухвалив закон, що дозволяє обмежити прийом заяв на міжнародний захист до 60 днів. Обмеження не стосуватимуться неповнолітніх без супроводу, вагітних жінок та осіб з особливими потребами.
Вибори в Німеччині 23 лютого: що зміниться для України
У Німеччині відбудуться дострокові вибори до Бундестагу, де головна боротьба точиться між Мерцем і Шольцем. Результати можуть вплинути на військову допомогу Україні та політику щодо українських біженців.
США призупинили розгляд імміграційних заявок від українців за програмами Байдена - ЗМІ
Адміністрація Трампа тимчасово заморозила розгляд імміграційних заявок від мігрантів з України та Латинської Америки. Рішення пов'язане з перевіркою потенційних випадків шахрайства та безпековими питаннями.
Поновлення видачі паспортів українським чоловікам за кордоном: скільки громадян отримали документи
МВС відновило видачу закордонних паспортів та паспортів громадянина України для чоловіків 18-60 років за кордоном. За перший день видано майже 1700 закордонних та понад 400 внутрішніх паспортів.
У Польщі відкрився перший спільний навчальний центр НАТО та України
У Бидгощі запрацював Центр аналізу JATEC для вивчення досвіду російсько-української війни. Заклад сприятиме інтеграції України в НАТО та впровадженню змін до стратегій Альянсу.
У Берліні відкриють перший "Хаб єдності" для українців
У Берліні відкриють перший Unity Hub для підтримки українців за кордоном. Проект передбачає надання консультаційної, інтеграційної та культурно-освітньої допомоги українським громадянам.
Відновлення видачі паспортів для чоловіків за кордоном: міграційна служба дала роз'яснення
ДМС дозволила чоловікам 18-60 років отримувати паспорти за кордоном без додаткових документів, якщо подача була до 25 квітня 2024. Автоматична постановка на військовий облік через Міноборони.
Українські чоловіки за кордоном зможуть отримати паспорти вже наступного тижня - МВС
Уряд відновлює видачу паспортів українцям за кордоном з наступного тижня. Чоловіки 18-60 років, які подали документи до 25 квітня у ДП "Документ", зможуть отримати паспорти за наявності військово-облікових документів.
Наїзд авто на натовп у Мюнхені: наразі інформації про етнічну приналежність постраждалих немає
У центрі Мюнхена автомобіль в'їхав у натовп учасників страйку профспілки "Verdi", 28 осіб отримали поранення. Водія - 24-річного афганця - затримано, влада не виключає теракт.
Німеччина почала відмовляти у в’їзді українцям: кого це стосується
Німецькі прикордонники можуть відмовити у в'їзді українцям, які вже отримали захист в інших країнах ЄС. Безвізовий режим для короткострокових поїздок залишається чинним, але потрібно довести туристичну мету візиту.
Депортовані з Херсона ексв'язні застрягли в Грузії без житла, їжі та документів
Близько 10 українських ексв'язнів, депортованих з Херсона до рф, опинилися без документів у Грузії. Люди чекають на "білий паспорт" від посольства України, залишившись без житла та їжі.
У Німеччині на суді росіянин визнав провину у вбивстві двох українських військових
58-річний росіянин визнав провину у вбивстві двох українських військових у Мурнау після суперечки в барі. Мотивом стала образа "національної гордості" під час дискусії про війну в Україні.
Подружжя у Німеччині отримало довічне за вбивство українок заради немовляти
Суд Мангайма засудив німецьке подружжя до довічного ув'язнення за вбивство двох українок - матері та доньки. Пара вбила жінок, щоб викрасти новонароджену дитину однієї з них та видати за свою.
Українці масово покидають Польщу: в чому причина
Понад 1,14 мільйона українських біженців обрали Німеччину замість Польщі для проживання. Головними причинами стали вищі зарплати, кращі соціальні виплати та медичні послуги.
Чехія змінила правила для українських біженців: що треба знати
Президент Чехії підписав зміни до закону про захист українських біженців, що продовжує їх термін перебування. Документ також забороняє надання громадянства росіянам та вводить кримінальну відповідальність за діяльність на користь іноземних держав.
У Празі до червня може з’явитися центр повернення українських біженців
У Празі до червня може з'явитися центр Unity Hub для допомоги українським біженцям з поверненням додому. Проект фінансуватимуть спільно Україна, МВС Чехії та ЄС.
Литва показала вражаючі результати інтеграції українських біженців - дані ООН
53% українських біженців у Литві мають офіційну роботу, а 83% дітей навчаються у школах. ООН виділить 10,9 млн доларів на подальшу підтримку 55 тисяч біженців до 2025 року.
У Братиславі побили до смерті українця: МЗС вимагає розслідувати та притягти винних до відповідальності
У Братиславі помер українець після отримання важких травм біля торгового центру. Підозрюють, що чоловіка побили охоронці після спроби крадіжки з магазину.
Велика Британія спростила візові правила для дітей із України
Уряд Великої Британії відновив програму "Будинки для України", що спрощує в'їзд дітей до батьків-спонсорів. Діти отримають дозвіл на проживання протягом 18 місяців з доступом до освіти та медицини.
У Німеччині засудили чоловіка за вбивство 9-річної дівчинки з України
37-річний чоловік отримав довічний вирок за вбивство 9-річної дівчинки з України в Німеччині. Злочинець, колишній партнер матері дитини, задушив дівчинку по дорозі до школи після розриву стосунків.