Можуть залишитися без житла: Шотландія скасовує виплати за прийом українських біженців
Київ • УНН
В Шотландії скасували щомісячну виплату "подяки" сім'ям, які приймали українських біженців, що викликало побоювання щодо зростання безпритульності серед українців. Близько 28 000 українців знайшли притулок у Шотландії з початку повномасштабного вторгнення рф.
У Шотландії біженці, які втекли від війни в Україні, можуть опинитися на вулиці після того, як місцевим громадянам, які прийняли їх до себе, скасували щомісячну виплату "подяки". Про це повідомляє Daily Mail, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що близько 28 000 українців, переважно жінки та діти, знайшли притулок у Шотландії з початку повномасштабного вторгнення рф. Попередній консервативний уряд допоміг їм знайти житло за програмою "Житло для України", виплачуючи 500 фунтів стерлінгів на місяць як подяку британським сім'ям, які були готові їх прийняти.
Але нова адміністрація лейбористів цього місяця підтвердила, що вони припиняють виплату гранту, який наразі становить 350 фунтів стерлінгів на місяць, що викликало побоювання, що багато господарів попросять своїх гостей зі Східної Європи виїхати
Вказується, що шотландські консерватори назвали цю зміну "безсердечною" та "недалекоглядною". При цьому ради, які керують цією схемою в Шотландії, тепер побоюються, що це може призвести до хвилі заявок на безпритульність до системи, яка вже перебуває під надзвичайним тиском.
У свою чергу речник Міністерства житлово-комунального господарства, громад та місцевого самоврядування сказав: "Наша підтримка України залишається непохитною, і ми продовжуємо вітати нових українців, що прибувають до Великої Британії".
Нагадаємо
Українські біженці в Нідерландах отримають спеціальний тимчасовий статус у 2027 році, що передбачає самостійну оплату житла та медичного страхування для працевлаштованих. Цей план має на меті зменшити витрати та заохотити повернення українців додому після встановлення миру.
