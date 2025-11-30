$42.190.00
29 листопада, 18:27
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
29 листопада, 08:59
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
Можуть залишитися без житла: Шотландія скасовує виплати за прийом українських біженців

Київ • УНН

 • 56 перегляди

В Шотландії скасували щомісячну виплату "подяки" сім'ям, які приймали українських біженців, що викликало побоювання щодо зростання безпритульності серед українців. Близько 28 000 українців знайшли притулок у Шотландії з початку повномасштабного вторгнення рф.

Можуть залишитися без житла: Шотландія скасовує виплати за прийом українських біженців

У Шотландії біженці, які втекли від війни в Україні, можуть опинитися на вулиці після того, як місцевим громадянам, які прийняли їх до себе, скасували щомісячну виплату "подяки". Про це повідомляє Daily Mail, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що близько 28 000 українців, переважно жінки та діти, знайшли притулок у Шотландії з початку повномасштабного вторгнення рф. Попередній консервативний уряд допоміг їм знайти житло за програмою "Житло для України", виплачуючи 500 фунтів стерлінгів на місяць як подяку британським сім'ям, які були готові їх прийняти.

Але нова адміністрація лейбористів цього місяця підтвердила, що вони припиняють виплату гранту, який наразі становить 350 фунтів стерлінгів на місяць, що викликало побоювання, що багато господарів попросять своїх гостей зі Східної Європи виїхати

- пише видання.

Вказується, що шотландські консерватори назвали цю зміну "безсердечною" та "недалекоглядною". При цьому ради, які керують цією схемою в Шотландії, тепер побоюються, що це може призвести до хвилі заявок на безпритульність до системи, яка вже перебуває під надзвичайним тиском.

У свою чергу речник Міністерства житлово-комунального господарства, громад та місцевого самоврядування сказав: "Наша підтримка України залишається непохитною, і ми продовжуємо вітати нових українців, що прибувають до Великої Британії".

Нагадаємо

Українські біженці в Нідерландах отримають спеціальний тимчасовий статус у 2027 році, що передбачає самостійну оплату житла та медичного страхування для працевлаштованих. Цей план має на меті зменшити витрати та заохотити повернення українців додому після встановлення миру.

Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН 24.11.25, 09:12 • 101521 перегляд

Вадим Хлюдзинський

