Ворог масовано атакує Україну різними типами зброї: у Києві чутно вибухи, існує загроза пуску "орєшніка"

Пізно ввечері 8 січня ворог масовано атакує Україну різними типами зброї. Про це інформує УНН із посиланням на моніторингові канали.

Деталі

О 23:00 Повітряні сили ЗСУ попередили про декілька груп БпЛА з півночі Херсонщини через північний схід Миколаївщини курсом на Кіровоградщину. Згодом там повідомили про групи БпЛА з Черкащини та Чернігівщини в напрямку Київщини.

Загрози застосування балістичного озброєння - йдеться у повідомленні.

Тим часом "монітори" вказують, що у Києві вже чути звуки вибухів та роботу ППО. Цю інформацію підтвердив і начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

росіяни атакують Київ. Будь ласка, будьте у безпечних місцях! - написав Ткаченко.

У свою чергу мер столиці Віталій Кличко підтвердив, що у Києві працюють сили ППО, і закликав киян перебувати в укриттях.

Між тим, за інформацією деяких моніторингових каналів, існує загроза застосування по Україні гіперзвукової балістичної ракети "орєшнік".

Станом на 23:55 повітряна тривога оголошена в усіх регіонах України.

Нагадаємо

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу 8 січня загинула 77-річна жінка, постраждали 23 людини, з них 6 дітей. Пошкоджено 29 багатоквартирних будинків, 21 автомобіль та адміністративну будівлю.

"Знущання росії з людей": Зеленський відреагував на атаку рф на енергетику, наголосивши на важливості реакції партнерів