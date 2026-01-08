$42.720.15
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичів
8 січня, 13:23
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Ворог масовано атакує Україну різними типами зброї: у Києві чутно вибухи, існує загроза пуску "орєшніка"

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Пізно ввечері 8 січня ворог масовано атакує Україну різними типами зброї. У Києві чутно вибухи та працює ППО, оголошено повітряну тривогу по всій Україні.

Ворог масовано атакує Україну різними типами зброї: у Києві чутно вибухи, існує загроза пуску "орєшніка"

Пізно ввечері 8 січня ворог масовано атакує Україну різними типами зброї. Про це інформує УНН із посиланням на моніторингові канали.

Деталі

О 23:00 Повітряні сили ЗСУ попередили про декілька груп БпЛА з півночі Херсонщини через північний схід Миколаївщини курсом на Кіровоградщину. Згодом там повідомили про групи БпЛА з Черкащини та Чернігівщини в напрямку Київщини.

Загрози застосування балістичного озброєння

- йдеться у повідомленні.

Тим часом "монітори" вказують, що у Києві вже чути звуки вибухів та роботу ППО. Цю інформацію підтвердив і начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

росіяни атакують Київ. Будь ласка, будьте у безпечних місцях!

- написав Ткаченко.

У свою чергу мер столиці Віталій Кличко підтвердив, що у Києві працюють сили ППО, і закликав киян перебувати в укриттях.

Між тим, за інформацією деяких моніторингових каналів, існує загроза застосування по Україні гіперзвукової балістичної ракети "орєшнік".

Станом на 23:55 повітряна тривога оголошена в усіх регіонах України.

Нагадаємо

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу 8 січня загинула 77-річна жінка, постраждали 23 людини, з них 6 дітей. Пошкоджено 29 багатоквартирних будинків, 21 автомобіль та адміністративну будівлю.

"Знущання росії з людей": Зеленський відреагував на атаку рф на енергетику, наголосивши на важливості реакції партнерів08.01.26, 12:48 • 3064 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніКиїв
Повітряна тривога
Війна в Україні
Миколаївська область
Київська область
Черкаська область
Кіровоградська область
Чернігівська область
Повітряні сили Збройних сил України
Херсонська область
Віталій Кличко
Україна
Київ