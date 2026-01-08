Враг массированно атакует Украину различными типами оружия: в Киеве слышны взрывы, существует угроза пуска "орешника"

Поздно вечером 8 января противник массированно атакует Украину различными типами оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мониторинговые каналы.

Подробности

В 23:00 Воздушные силы ВСУ предупредили о нескольких группах БпЛА с севера Херсонщины через северо-восток Николаевщины курсом на Кировоградщину. Впоследствии там сообщили о группах БпЛА с Черкасщины и Черниговщины в направлении Киевщины.

Угрозы применения баллистического вооружения - говорится в сообщении.

Тем временем "мониторы" указывают, что в Киеве уже слышны звуки взрывов и работа ПВО. Эту информацию подтвердил и начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

россияне атакуют Киев. Пожалуйста, будьте в безопасных местах! - написал Ткаченко.

В свою очередь мэр столицы Виталий Кличко подтвердил, что в Киеве работают силы ПВО, и призвал киевлян находиться в укрытиях.

Между тем, по информации некоторых мониторинговых каналов, существует угроза применения по Украине гиперзвуковой баллистической ракеты "орешник".

По состоянию на 23:55 воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины.

Напомним

В результате ракетного удара по Кривому Рогу 8 января погибла 77-летняя женщина, пострадали 23 человека, из них 6 детей. Повреждены 29 многоквартирных домов, 21 автомобиль и административное здание.

