Враг массированно атакует Украину различными типами оружия: в Киеве слышны взрывы, существует угроза пуска "орешника"
Киев • УНН
Поздно вечером 8 января враг массированно атакует Украину различными типами оружия. В Киеве слышны взрывы и работает ПВО, объявлена воздушная тревога по всей Украине.
Поздно вечером 8 января противник массированно атакует Украину различными типами оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мониторинговые каналы.
Подробности
В 23:00 Воздушные силы ВСУ предупредили о нескольких группах БпЛА с севера Херсонщины через северо-восток Николаевщины курсом на Кировоградщину. Впоследствии там сообщили о группах БпЛА с Черкасщины и Черниговщины в направлении Киевщины.
Угрозы применения баллистического вооружения
Тем временем "мониторы" указывают, что в Киеве уже слышны звуки взрывов и работа ПВО. Эту информацию подтвердил и начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко.
россияне атакуют Киев. Пожалуйста, будьте в безопасных местах!
В свою очередь мэр столицы Виталий Кличко подтвердил, что в Киеве работают силы ПВО, и призвал киевлян находиться в укрытиях.
Между тем, по информации некоторых мониторинговых каналов, существует угроза применения по Украине гиперзвуковой баллистической ракеты "орешник".
По состоянию на 23:55 воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины.
Напомним
В результате ракетного удара по Кривому Рогу 8 января погибла 77-летняя женщина, пострадали 23 человека, из них 6 детей. Повреждены 29 многоквартирных домов, 21 автомобиль и административное здание.
"Издевательство россии над людьми": Зеленский отреагировал на атаку рф на энергетику, подчеркнув важность реакции партнеров08.01.26, 12:48 • 3064 просмотра