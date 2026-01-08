Враг массированно атакует Украину различными типами оружия: в Киеве слышны взрывы, существует угроза пуска "орешника"

$42.720.15
49.920.12
ukenru
17:08 • 15567 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 19484 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 23316 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 29732 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 20598 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 15793 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 13248 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13 • 17883 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10 • 13959 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 52635 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
3м/с
99%
728мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Снегопады бушуют в семи регионах, ограничения для грузовиков ввели еще в одной области, но отменили на ПрикарпатьеPhotoVideo8 января, 12:02 • 23185 просмотра
В ОГП отреагировали на информацию в СМИ о предоставлении прокурорам квартир8 января, 13:29 • 13793 просмотра
На МКС произошла чрезвычайная ситуация: NASA может досрочно вернуть экипаж на Землю8 января, 13:50 • 12655 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 16797 просмотра
"Сделано для тебя". Третий армейский корпус Билецкого запустил новую рекрутинговую кампанию8 января, 15:47 • 10836 просмотра
публикации
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto18:39 • 8006 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов17:08 • 15567 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 16846 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 29732 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 71709 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Эмманюэль Макрон
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Кривой Рог
Белый дом
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 37663 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 40977 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 64738 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 83811 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 125186 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
9К720 Искандер
Дипломатка

Враг массированно атакует Украину различными типами оружия: в Киеве слышны взрывы, существует угроза пуска "орешника"

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Поздно вечером 8 января враг массированно атакует Украину различными типами оружия. В Киеве слышны взрывы и работает ПВО, объявлена воздушная тревога по всей Украине.

Враг массированно атакует Украину различными типами оружия: в Киеве слышны взрывы, существует угроза пуска "орешника"

Поздно вечером 8 января противник массированно атакует Украину различными типами оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мониторинговые каналы.

Подробности

В 23:00 Воздушные силы ВСУ предупредили о нескольких группах БпЛА с севера Херсонщины через северо-восток Николаевщины курсом на Кировоградщину. Впоследствии там сообщили о группах БпЛА с Черкасщины и Черниговщины в направлении Киевщины.

Угрозы применения баллистического вооружения

- говорится в сообщении.

Тем временем "мониторы" указывают, что в Киеве уже слышны звуки взрывов и работа ПВО. Эту информацию подтвердил и начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

россияне атакуют Киев. Пожалуйста, будьте в безопасных местах!

- написал Ткаченко.

В свою очередь мэр столицы Виталий Кличко подтвердил, что в Киеве работают силы ПВО, и призвал киевлян находиться в укрытиях.

Между тем, по информации некоторых мониторинговых каналов, существует угроза применения по Украине гиперзвуковой баллистической ракеты "орешник".

По состоянию на 23:55 воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины.

Напомним

В результате ракетного удара по Кривому Рогу 8 января погибла 77-летняя женщина, пострадали 23 человека, из них 6 детей. Повреждены 29 многоквартирных домов, 21 автомобиль и административное здание.

"Издевательство россии над людьми": Зеленский отреагировал на атаку рф на энергетику, подчеркнув важность реакции партнеров08.01.26, 12:48 • 3064 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеКиев
Воздушная тревога
Война в Украине
Николаевская область
Киевская область
Черкасская область
Кировоградская область
Черниговская область
Военно-воздушные силы Украины
Херсонская область
Виталий Кличко
Украина
Киев