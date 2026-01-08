$42.720.15
"Издевательство россии над людьми": Зеленский отреагировал на атаку рф на энергетику, подчеркнув важность реакции партнеров

Киев • УНН

 • 432 просмотра

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку рф на энергетику Днепропетровщины и Запорожья, подчеркнув важность реакции партнеров. Он подчеркнул, что такие удары не имеют военного смысла и являются войной россии против украинского народа.

"Издевательство россии над людьми": Зеленский отреагировал на атаку рф на энергетику, подчеркнув важность реакции партнеров

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку рф на энергетику, которая вызвала обесточивание в Днепропетровской и Запорожской областях, указав на важность реагирования партнеров в мире "на это издевательство россии над людьми", пишет УНН.

Детали

"Спасибо каждой ремонтной бригаде, всем службам, которые с ночи работают для восстановления поставок электричества, тепла и воды в Днепропетровской и Запорожской областях. По состоянию на сейчас в Запорожской области энергоснабжение восстановлено и происходит по графикам. В Днепропетровской области работы продолжаются – в Днепре, Каменском, Кривом Роге, Никополе, Павлограде и других городах и громадах", - написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, "все необходимые ресурсы, оборудование, службы задействованы, чтобы исправить ситуацию". "Поручил Премьер-министру Украины Юлии Свириденко оказать всю необходимую поддержку местным властям", - отметил Президент.

И важно, чтобы наши партнеры в мире реагировали на это издевательство россии над людьми. Никакого военного смысла нет в таких ударах по энергетике, по инфраструктуре, которые оставляют людей без электричества и отопления в условиях зимы. Это война россии именно против нашего народа, против жизни в Украине - попытка сломить Украину

- указал Зеленский.

По его словам, "именно поэтому поддержка нашей устойчивости, все формы помощи нашему государству должны работать максимально".

Дипломатические разговоры не могут быть поводом для торможения поставок ПВО и оборудования, которое помогает защите жизни. Работаем с партнерами, чтобы реагирование было адекватным

- подчеркнул Президент.

Юлия Шрамко

Война в Украине
