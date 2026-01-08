$42.720.15
После атаки рф на Днепропетровщине до 800 тыс. потребителей без света, из-за непогоды перебои в 4 областях, есть аварийные отключения - Минэнерго

Киев • УНН

 • 1290 просмотра

На Днепропетровщине запитали часть критической инфраструктуры, около 800 тыс. потребителей остаются без света. В Запорожье электроснабжение восстановлено, но просят ограничить использование электроприборов.

После атаки рф на Днепропетровщине до 800 тыс. потребителей без света, из-за непогоды перебои в 4 областях, есть аварийные отключения - Минэнерго

После атаки рф на энергетику в Днепропетровской области запитали часть критической инфраструктуры, на утро без света около 800 тыс. потребителей, в Запорожье электроснабжение восстановлено. Из-за непогоды перебои со светом в 4 областях. На утро были аварийные отключения в 3 регионах, но их постепенно переводят на графики, в Донецкой области аварийные отключения продолжатся, сообщили в Минэнерго и ДТЭК в четверг, пишет УНН.

Вражеские обстрелы

Ночью враг совершил очередную массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры. Больше всего пострадали Днепропетровская и Запорожская области. В результате ударов регионы были почти полностью обесточены

- сообщили в Минэнерго.

Как указано, энергетики начали аварийно-восстановительные работы еще ночью.

По состоянию на утро в Днепропетровской области без электроснабжения остаются около 800 тысяч потребителей. Ремонтные работы продолжаются, чтобы как можно быстрее вернуть свет и тепло потребителям. Объекты социальной и критической инфраструктуры запитаны частично

- отметили в Минэнерго.

В ДТЭК уточнили, что на Днепропетровщине "энергетики запитали часть объектов критической инфраструктуры". "Как только запитаем всю критическую инфраструктуру, сделаем все возможное, чтобы максимально быстро вернуть свет семьям", - указали в ДТЭК.

По данным министерства, "в результате атаки на Днепропетровщине было обесточено восемь шахт". "Всех работников вывели на поверхность", - говорится в сообщении.

В Запорожье электроснабжение восстановлено. В то же время, чтобы избежать повторных массовых обесточиваний, просим ограничить пользование мощными электроприборами

- указали в Минэнерго.

Непогода

Из-за неблагоприятных погодных условий на утро полностью или частично обесточены населенные пункты Черниговской, Киевской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей

- сообщили в Минэнерго.

Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.

Графики и аварийные отключения

В Харьковской, Полтавской и Сумской областях на утро вынужденно применялись аварийные отключения. Продолжается постепенная замена аварийных обесточиваний на плановые - почасовые. Графики аварийных отключений - временно продолжат действовать в Донецкой области

- сообщили в министерстве.

Юлия Шрамко

