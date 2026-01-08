Після атаки рф на Дніпровщині до 800 тис. споживачів без світла, від негоди перебої у 4 областях, є аварійні відключення - Міненерго

$42.720.15
07:54
Україну накрила негода: вже 128 ДТП, є травмовані, обмежено рух для вантажівок на одній з трас
07:21
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
06:38
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
7 січня, 23:38
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Атака на Дніпро та область: канікули у школах продовжили до 9 січня. 8 січня, 00:10
Британія та Франція планують відправити до України не більше 15 000 військових після мирної угоди - The Times. 8 січня, 01:17
У США офіцер міграційної служби застрелив американську громадянку під час рейду з вилову нелегалів. 8 січня, 01:52
ЦНС: росіяни застосовують токсичні хімікати в агросекторі Криму. 8 січня, 02:27
Словаччина готова моніторити мирну угоду в Україні, але без військової допомоги - Фіцо. 04:35
Публікації
Торговці смертю: як пов'язані одеська приватна клініка "Одрекс" і похоронний дім "Анубіс". 7 січня, 12:23
Як правильно обрати термобілизну: прості поради. 7 січня, 11:57
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
7 січня, 11:31
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися. 6 січня, 11:35
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони. 5 січня, 18:15
Дональд Трамп
Керолайн Левітт
Марко Рубіо
Музикант
Михайло Поплавський
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Дніпро (місто)
Дніпропетровська область
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії". 08:37
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN. 7 січня, 14:22
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків". 6 січня, 12:31
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж. 5 січня, 21:31
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокаті. 4 січня, 17:30
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Google Play
Р-73

Після атаки рф на Дніпровщині до 800 тис. споживачів без світла, від негоди перебої у 4 областях, є аварійні відключення - Міненерго

Київ • УНН

 1442 перегляди

На Дніпропетровщині заживили частину критичної інфраструктури, близько 800 тис. споживачів залишаються без світла. У Запоріжжі електропостачання відновлено, але просять обмежити використання електроприладів.

Після атаки рф на Дніпровщині до 800 тис. споживачів без світла, від негоди перебої у 4 областях, є аварійні відключення - Міненерго

Після атаки рф на енергетику на Дніпровщині заживили частину критичної інфраструктури, на ранок без світла близько 800 тис. споживачів, у Запоріжжі електропостачання відновлено. Від негоди перебої зі світлом у 4 областях. На ранок були аварійні відключення у 3 регіонах, але їх поступово переводять на графіки, на Донеччині аварійні вимкнення продовжаться, повідомили у Міненерго і ДТЕК у четвер, пише УНН.

Ворожі обстріли

Уночі ворог здійснив чергову масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури. Найбільше постраждали Дніпропетровська та Запорізька області. Внаслідок ударів регіони були майже повністю знеструмлені

- повідомили у Міненерго.

Як вказано, енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи ще вночі.

Станом на ранок у Дніпропетровській області без електропостачання залишаються близько 800 тисяч споживачів. Ремонтні роботи тривають, аби якнайшвидше повернути світло та тепло споживачам. Об’єкти соціальної та критичної інфраструктури заживлені частково

- зазначили у Міненерго.

У ДТЕК уточнили, що на Дніпропетровщині "енергетики заживили частину об’єктів критичної інфраструктури". "Як тільки заживимо всю критичну інфраструктуру, зробимо все можливе, щоб максимально швидко повернути світло родинам", - вказали в ДТЕК.

За даними міністерства, "внаслідок атаки на Дніпропетровщині було знеструмлено вісім шахт". "Усіх працівників вивели на поверхню", - ідеться у повідомленні.

У Запоріжжі електропостачання відновлено. Водночас, щоб уникнути повторних масових знеструмлень, просимо обмежити користування потужними електроприладами

- вказали у Міненерго.

Негода

Через несприятливі погодні умови на ранок повністю або частково знеструмлені населені пункти Чернігівської, Київської, Івано-Франківської та Закарпатської областей

- повідомили у Міненерго.

Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання.

Графіки і аварійні відключення

У Харківській, Полтавській та Сумській областях на ранок вимушено застосовувалися аварійні відключення. Триває поступова заміна аварійних знеструмлень на планові - погодинні. Графіки аварійних відключень - тимчасово продовжать діяти на Донеччині

- повідомили в міністерстві.

Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок08.01.26, 08:38 • 18661 перегляд

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Донецька область
Івано-Франківська область
Сумська область
Київська область
Харківська область
Полтавська область
Закарпатська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Міністерство енергетики України
Чернігівська область
ДТЕК
Запоріжжя