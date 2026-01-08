Після атаки рф на Дніпровщині до 800 тис. споживачів без світла, від негоди перебої у 4 областях, є аварійні відключення - Міненерго
Київ • УНН
На Дніпропетровщині заживили частину критичної інфраструктури, близько 800 тис. споживачів залишаються без світла. У Запоріжжі електропостачання відновлено, але просять обмежити використання електроприладів.
Після атаки рф на енергетику на Дніпровщині заживили частину критичної інфраструктури, на ранок без світла близько 800 тис. споживачів, у Запоріжжі електропостачання відновлено. Від негоди перебої зі світлом у 4 областях. На ранок були аварійні відключення у 3 регіонах, але їх поступово переводять на графіки, на Донеччині аварійні вимкнення продовжаться, повідомили у Міненерго і ДТЕК у четвер, пише УНН.
Ворожі обстріли
Уночі ворог здійснив чергову масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури. Найбільше постраждали Дніпропетровська та Запорізька області. Внаслідок ударів регіони були майже повністю знеструмлені
Як вказано, енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи ще вночі.
Станом на ранок у Дніпропетровській області без електропостачання залишаються близько 800 тисяч споживачів. Ремонтні роботи тривають, аби якнайшвидше повернути світло та тепло споживачам. Об’єкти соціальної та критичної інфраструктури заживлені частково
У ДТЕК уточнили, що на Дніпропетровщині "енергетики заживили частину об’єктів критичної інфраструктури". "Як тільки заживимо всю критичну інфраструктуру, зробимо все можливе, щоб максимально швидко повернути світло родинам", - вказали в ДТЕК.
За даними міністерства, "внаслідок атаки на Дніпропетровщині було знеструмлено вісім шахт". "Усіх працівників вивели на поверхню", - ідеться у повідомленні.
У Запоріжжі електропостачання відновлено. Водночас, щоб уникнути повторних масових знеструмлень, просимо обмежити користування потужними електроприладами
Негода
Через несприятливі погодні умови на ранок повністю або частково знеструмлені населені пункти Чернігівської, Київської, Івано-Франківської та Закарпатської областей
Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання.
Графіки і аварійні відключення
У Харківській, Полтавській та Сумській областях на ранок вимушено застосовувалися аварійні відключення. Триває поступова заміна аварійних знеструмлень на планові - погодинні. Графіки аварійних відключень - тимчасово продовжать діяти на Донеччині
