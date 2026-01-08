Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
Київ • УНН
На Дніпропетровщині та Запоріжжі триває відновлення мереж після ворожих атак. У Дніпропетровській області повертають тепло та водопостачання для понад мільйона абонентів, а в Запоріжжі відновлено електропостачання та подачу тепла і води.
Після атаки рф на Дніпровщину частина області залишається без світла, понад мільйону споживачів відновлюють воду та тепло, на Запоріжжі відновлено електропостачання, триває подача тепла та води в оселі, повідомили місцева влада та віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.
На Дніпропетровщині та Запоріжжі після ворожих атак триває відновлення мереж
Дніпровщина
"Внаслідок ворожої атаки пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури, який забезпечував електроживлення більшості районів області. (...) Атака російської армії призвела до пошкоджень інфраструктури у Криворізькому, Дніпровському, Павлоградському районах. Виникли пожежі. Частина області залишається без світла", - написав т.в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram.
З його слів, вживаються всі необхідні заходи для відновлення енергозабезпечення споживачів.
"У Дніпропетровській області продовжують ремонтні роботи, щоб повернути тепло та водопостачання для понад мільйона абонентів", - додав віцепрем'єр Кулеба.
За його даними, на ранок "уже вдалося частково відновити централізовані системи у кількох населених пунктах, бригади працюють у посиленому режимі". "Лівий берег Дніпра - з водою зі зниженим тиском. Об’єкти соціальної та критичної інфраструктури знаходяться на резервному живленні", - зазначив Кулеба.
Мер Дніпра Борис Філатов вказав у Telegram, що "зранку електротранспорт у Дніпрі максимально замінять автобуси". Для цього, з його слів, місто збільшить кількість їхнього рухомого складу на маршрутах.
Голова Криворізької РВА Євген Ситниченко вказав у Telegram, що "внаслідок учорашньої ворожої атаки по Криворізькому району пошкоджено інфраструктуру". "В деяких громадах Криворіжжя наразі відсутнє електропостачання. Та енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки людей", - зазначив Ситченко.
Голова Ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул повідомив у Telegram, що вчора вдень та ввечері ворог здійснив одну з найбільших комбінованих атак на Кривий Ріг за весь час повномасштабного вторгнення.
"Залишається дуже складною ситуація з електрикою в Інгулецькому, частині Металургійного та частині Довгинцівського районів. Енергетики працювали всю ніч та працюють зараз, аби відновлення електроенергії відбулося якомога швидше. На зараз аварійно відключені 29 360 абонентів. Стосовно водопостачання. Воду в системі на півдні міста утримуємо на генераторах. Ситуація стабілізована. По теплопостачанню. Було більше 30 відключених котелень, в тому числі, дуже великих. Станом на ранок у місті всі котельні працюють у штатному режимі, окрім одної в Інгулецькому районі. Вона працює від генератора. Подачу тепла там тільки починають. На жаль, по місту фіксуються пориви від гідроударів. Лікарні працюють на генераторах. Електротранспорт в Інгулецькому районі вже відновили, тобто він працює по всьому місту. Школи і садочки в Інгулецькому районі будуть працювати дистанційно", - повідомив Вілкул.
Запоріжжя
"Електропостачання Запорізької області відновлено", - повідомив очільник Запоріжжяобленерго Андрій Стасевський, якого цитують у Telegram-каналі компанії.
"У Запоріжжі всю ніч працювали ремонтні бригади, відновлено електропостачання, триває подача тепла та води в оселі. Котельні забезпечені електроживленням та працюють у штатному режимі", - зазначив також Кулеба.
"Вчора близько 22:00 внаслідок масованої дронової атаки ворога на енергетичну інфраструктуру був повністю знеструмлений Запорізький регіон. Відновлювальні роботи розпочалися невідкладно і тривали всю ніч. В першу чергу заживлювали об’єкти критичної інфраструктури – зокрема, тепло- та водопостачання. Завдяки заздалегідь напрацьованим алгоритмам дії та професіоналізму фахівців "Запоріжжяобленерго" станом на 05:00 ранку – менш як за 7 годин – роботи завершено, електропостачання мешканців Запорізької області та обласного центру відновлено", - розповів Стасевський.
Водночас у компанії наголосили: після нічних обстрілів в енергосистемі по Запорізькому регіону зберігається складна ситуація. "З метою уникнення повторних масових знеструмлень просимо терміново обмежити" користування потужними електроприладами", - вказали в Запоріжжяобленерго.
Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram напередодні пізно ввечері, через масштабне знеструмлення в Запорізькій області мобільний зв’язок також працював в аварійному режимі. "Усі базові станції переводяться на акумуляторні батареї - цього ресурсу вистачить орієнтовно до 8 годин. Паралельно оператори разом з органами місцевого самоврядування розгортають генератори, щоб зберегти зв’язок надалі. Прошу запоріжців обмежити користування мобільним зв’язком без нагальної потреби, за можливості користуватися національним роумінгом, GPON та інтернет-месенджерами. Через перевантаження мережі можливе тимчасове погіршення якості зв’язку", - писав Федоров пізно ввечері 7 січня.
Залізниця
Як повідомив Кулеба, "залізниця у цих областях також продовжує рух".
"У Запорізькій області електропостачання стратегічної інфраструктури відновлено. Поїзди курсують у звичному режимі. Всі поїзди в знеструмленому Дніпрі та регіоні продовжують курсувати із теплотягою. Вокзали також заживлені від генераторів, працюють пункти незламності", - зазначив віцепрем'єр.
В Укрзалізниці уточнили, що на ранок "у Запоріжжі рух відновлено в стандартному режимі, в Дніпрі - 100% резервна теплотяга".
Відхилення від графіку традиційно зібрано на порталі uz-vezemo, а оновлення по приміських рейсах - в оперативному каналі приміського сполучення у Telegram & Viber.
"У разі вимушеного непотрапляння на рейс через наслідки обстрілу або затяжну повітряну тривогу - ми традиційно приймемо на наступному рейсі аналогічного напрямку за наявності на ньому місць", - вказали в УЗ у Telegram.
Як повідомляється, "Dnipro City Express №7202 Кам’янське-Пас. - Дніпро - Синельникове-1 вже мчить до кінцевої за маршрутом, а рейс №7201 Синельникове-1 - Дніпро-Головний у зворотному напрямку рушить зовсім скоро. Робимо максимум, щоб зберегти звичне приміське сполучення теж".
"Вокзали у Дніпрі та області заживлені від генераторів, у пунктах незламності людно, але заряду та чаю вистачить на всіх", - повідомили в УЗ.
