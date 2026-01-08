$42.720.15
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок

Київ • УНН

 • 1776 перегляди

На Дніпропетровщині та Запоріжжі триває відновлення мереж після ворожих атак. У Дніпропетровській області повертають тепло та водопостачання для понад мільйона абонентів, а в Запоріжжі відновлено електропостачання та подачу тепла і води.

Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок

Після атаки рф на Дніпровщину частина області залишається без світла, понад мільйону споживачів відновлюють воду та тепло, на Запоріжжі відновлено електропостачання, триває подача тепла та води в оселі, повідомили місцева влада та віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

На Дніпропетровщині та Запоріжжі після ворожих атак триває відновлення мереж

- написав Кулеба.

Дніпровщина

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури, який забезпечував електроживлення більшості районів області. (...) Атака російської армії призвела до пошкоджень інфраструктури у Криворізькому, Дніпровському, Павлоградському районах. Виникли пожежі. Частина області залишається без світла", - написав т.в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram.

З його слів, вживаються всі необхідні заходи для відновлення енергозабезпечення споживачів.

"У Дніпропетровській області продовжують ремонтні роботи, щоб повернути тепло та водопостачання для понад мільйона абонентів", - додав віцепрем'єр Кулеба.

За його даними, на ранок "уже вдалося частково відновити централізовані системи у кількох населених пунктах, бригади працюють у посиленому режимі". "Лівий берег Дніпра - з водою зі зниженим тиском. Об’єкти соціальної та критичної інфраструктури знаходяться на резервному живленні", - зазначив Кулеба.

Мер Дніпра Борис Філатов вказав у Telegram, що "зранку електротранспорт у Дніпрі максимально замінять автобуси". Для цього, з його слів, місто збільшить кількість їхнього рухомого складу на маршрутах. 

Голова Криворізької РВА Євген Ситниченко вказав у Telegram, що "внаслідок учорашньої ворожої атаки по Криворізькому району пошкоджено інфраструктуру". "В деяких громадах Криворіжжя наразі відсутнє електропостачання. Та енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки людей", - зазначив Ситченко.

Голова Ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул повідомив у Telegram, що вчора вдень та ввечері ворог здійснив одну з найбільших комбінованих атак на Кривий Ріг за весь час повномасштабного вторгнення.

"Залишається дуже складною ситуація з електрикою в Інгулецькому, частині Металургійного та частині Довгинцівського районів. Енергетики працювали всю ніч та працюють зараз, аби відновлення електроенергії відбулося якомога швидше. На зараз аварійно відключені 29 360 абонентів. Стосовно водопостачання. Воду в системі на півдні міста утримуємо на генераторах. Ситуація стабілізована. По теплопостачанню. Було більше 30 відключених котелень, в тому числі, дуже великих. Станом на ранок у місті всі котельні працюють у штатному режимі, окрім одної в Інгулецькому районі. Вона працює від генератора. Подачу тепла там тільки починають. На жаль, по місту фіксуються пориви від гідроударів. Лікарні працюють на генераторах. Електротранспорт в Інгулецькому районі вже відновили, тобто він працює по всьому місту. Школи і садочки в Інгулецькому районі будуть працювати дистанційно", - повідомив Вілкул.

Запоріжжя

"Електропостачання Запорізької області відновлено", - повідомив очільник Запоріжжяобленерго Андрій Стасевський, якого цитують у Telegram-каналі компанії.

"У Запоріжжі всю ніч працювали ремонтні бригади, відновлено електропостачання, триває подача тепла та води в оселі. Котельні забезпечені електроживленням та працюють у штатному режимі", - зазначив також Кулеба.

"Вчора близько 22:00 внаслідок масованої дронової атаки ворога на енергетичну інфраструктуру був повністю знеструмлений Запорізький регіон. Відновлювальні роботи розпочалися невідкладно і тривали всю ніч. В першу чергу заживлювали об’єкти критичної інфраструктури – зокрема, тепло- та водопостачання. Завдяки заздалегідь напрацьованим алгоритмам дії та професіоналізму фахівців "Запоріжжяобленерго" станом на 05:00 ранку – менш як за 7 годин – роботи завершено, електропостачання мешканців Запорізької області та обласного центру відновлено", - розповів Стасевський. 

Водночас у компанії наголосили: після нічних обстрілів в енергосистемі по Запорізькому регіону зберігається складна ситуація. "З метою уникнення повторних масових знеструмлень просимо терміново обмежити"  користування потужними електроприладами", - вказали в Запоріжжяобленерго.

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram напередодні пізно ввечері, через масштабне знеструмлення в Запорізькій області мобільний зв’язок також працював в аварійному режимі. "Усі базові станції переводяться на акумуляторні батареї - цього ресурсу вистачить орієнтовно до 8 годин. Паралельно оператори разом з органами місцевого самоврядування розгортають генератори, щоб зберегти зв’язок надалі. Прошу запоріжців обмежити користування мобільним зв’язком без нагальної потреби, за можливості користуватися національним роумінгом, GPON та інтернет-месенджерами. Через перевантаження мережі можливе тимчасове погіршення якості зв’язку", - писав Федоров пізно ввечері 7 січня.

Залізниця

Як повідомив Кулеба, "залізниця у цих областях також продовжує рух".

"У Запорізькій області електропостачання стратегічної інфраструктури відновлено. Поїзди курсують у звичному режимі. Всі поїзди в знеструмленому Дніпрі та регіоні продовжують курсувати із теплотягою. Вокзали також заживлені від генераторів, працюють пункти незламності", - зазначив віцепрем'єр.

В Укрзалізниці уточнили, що на ранок "у Запоріжжі рух відновлено в стандартному режимі, в Дніпрі - 100% резервна теплотяга".

Відхилення від графіку традиційно зібрано на порталі uz-vezemo, а оновлення по приміських рейсах - в оперативному каналі приміського сполучення у Telegram & Viber.

"У разі вимушеного непотрапляння на рейс через наслідки обстрілу або затяжну повітряну тривогу - ми традиційно приймемо на наступному рейсі аналогічного напрямку за наявності на ньому місць", - вказали в УЗ у Telegram.

Як повідомляється, "Dnipro City Express №7202 Кам’янське-Пас. - Дніпро - Синельникове-1 вже мчить до кінцевої за маршрутом, а рейс №7201 Синельникове-1 - Дніпро-Головний у зворотному напрямку рушить зовсім скоро. Робимо максимум, щоб зберегти звичне приміське сполучення теж".

"Вокзали у Дніпрі та області заживлені від генераторів, у пунктах незламності людно, але заряду та чаю вистачить на всіх", - повідомили в УЗ.

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
