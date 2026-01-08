Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро

После атаки рф на Днепропетровщину часть области остается без света, более миллиона потребителей восстанавливают воду и тепло, на Запорожье восстановлено электроснабжение, продолжается подача тепла и воды в дома, сообщили местные власти и вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

На Днепропетровщине и Запорожье после вражеских атак продолжается восстановление сетей - написал Кулеба.

Днепропетровщина

"В результате вражеской атаки поврежден объект критической инфраструктуры, который обеспечивал электропитание большинства районов области. (...) Атака российской армии привела к повреждениям инфраструктуры в Криворожском, Днепровском, Павлоградском районах. Возникли пожары. Часть области остается без света", - написал и.о. главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram.

По его словам, принимаются все необходимые меры для восстановления энергообеспечения потребителей.

"В Днепропетровской области продолжают ремонтные работы, чтобы вернуть тепло и водоснабжение для более миллиона абонентов", - добавил вице-премьер Кулеба.

По его данным, на утро "уже удалось частично восстановить централизованные системы в нескольких населенных пунктах, бригады работают в усиленном режиме". "Левый берег Днепра - с водой с пониженным давлением. Объекты социальной и критической инфраструктуры находятся на резервном питании", - отметил Кулеба.

Мэр Днепра Борис Филатов указал в Telegram, что "утром электротранспорт в Днепре максимально заменят автобусы". Для этого, по его словам, город увеличит количество их подвижного состава на маршрутах.

Глава Криворожской РВА Евгений Ситниченко указал в Telegram, что "в результате вчерашней вражеской атаки по Криворожскому району повреждена инфраструктура". "В некоторых громадах Криворожья сейчас отсутствует электроснабжение. Но энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома людей", - отметил Ситниченко.

Глава Совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул сообщил в Telegram, что вчера днем и вечером враг совершил одну из крупнейших комбинированных атак на Кривой Рог за все время полномасштабного вторжения.

"Остается очень сложной ситуация с электричеством в Ингулецком, части Металлургического и части Долгинцевского районов. Энергетики работали всю ночь и работают сейчас, чтобы восстановление электроэнергии произошло как можно быстрее. На сейчас аварийно отключены 29 360 абонентов. Что касается водоснабжения. Воду в системе на юге города удерживаем на генераторах. Ситуация стабилизирована. По теплоснабжению. Было более 30 отключенных котельных, в том числе, очень больших. По состоянию на утро в городе все котельные работают в штатном режиме, кроме одной в Ингулецком районе. Она работает от генератора. Подачу тепла там только начинают. К сожалению, по городу фиксируются порывы от гидроударов. Больницы работают на генераторах. Электротранспорт в Ингулецком районе уже восстановили, то есть он работает по всему городу. Школы и садики в Ингулецком районе будут работать дистанционно", - сообщил Вилкул.

Запорожье

"Электроснабжение Запорожской области восстановлено", - сообщил глава Запорожьеоблэнерго Андрей Стасевский, которого цитируют в Telegram-канале компании.

"В Запорожье всю ночь работали ремонтные бригады, восстановлено электроснабжение, продолжается подача тепла и воды в дома. Котельные обеспечены электропитанием и работают в штатном режиме", - отметил также Кулеба.

"Вчера около 22:00 в результате массированной дроновой атаки врага на энергетическую инфраструктуру был полностью обесточен Запорожский регион. Восстановительные работы начались немедленно и продолжались всю ночь. В первую очередь запитывали объекты критической инфраструктуры – в частности, тепло- и водоснабжения. Благодаря заранее наработанным алгоритмам действия и профессионализму специалистов "Запорожьеоблэнерго" по состоянию на 05:00 утра – менее чем за 7 часов – работы завершены, электроснабжение жителей Запорожской области и областного центра восстановлено", - рассказал Стасевский.

В то же время в компании подчеркнули: после ночных обстрелов в энергосистеме по Запорожскому региону сохраняется сложная ситуация. "С целью избежания повторных массовых обесточиваний просим срочно ограничить" пользование мощными электроприборами", - указали в Запорожьеоблэнерго.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram накануне поздно вечером, из-за масштабного обесточивания в Запорожской области мобильная связь также работала в аварийном режиме. "Все базовые станции переводятся на аккумуляторные батареи - этого ресурса хватит ориентировочно до 8 часов. Параллельно операторы вместе с органами местного самоуправления разворачивают генераторы, чтобы сохранить связь в дальнейшем. Прошу запорожцев ограничить пользование мобильной связью без острой необходимости, по возможности пользоваться национальным роумингом, GPON и интернет-мессенджерами. Из-за перегрузки сети возможно временное ухудшение качества связи", - писал Федоров поздно вечером 7 января.

Железная дорога

Как сообщил Кулеба, "железная дорога в этих областях также продолжает движение".

"В Запорожской области электроснабжение стратегической инфраструктуры восстановлено. Поезда курсируют в обычном режиме. Все поезда в обесточенном Днепре и регионе продолжают курсировать с теплотягой. Вокзалы также запитаны от генераторов, работают пункты несокрушимости", - отметил вице-премьер.

В Укрзализныце уточнили, что на утро "в Запорожье движение восстановлено в стандартном режиме, в Днепре - 100% резервная теплотяга".

Отклонения от графика традиционно собраны на портале uz-vezemo, а обновления по пригородным рейсам - в оперативном канале пригородного сообщения в Telegram & Viber.

"В случае вынужденного непопадания на рейс из-за последствий обстрела или затяжной воздушной тревоги - мы традиционно примем на следующем рейсе аналогичного направления при наличии на нем мест", - указали в УЗ в Telegram.

Как сообщается, "Dnipro City Express №7202 Каменское-Пас. - Днепр - Синельниково-1 уже мчится к конечной по маршруту, а рейс №7201 Синельниково-1 - Днепр-Главный в обратном направлении двинется совсем скоро. Делаем максимум, чтобы сохранить привычное пригородное сообщение тоже".

"Вокзалы в Днепре и области запитаны от генераторов, в пунктах несокрушимости людно, но заряда и чая хватит на всех", - сообщили в УЗ.

