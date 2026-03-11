$43.900.1750.710.17
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 12884 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 40203 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 35637 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 25836 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 32528 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 30284 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 46733 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 55747 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 53588 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 85604 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
публикации
Эксклюзивы
Первый шаг к сенсации? Турецкий "Галатасарай" победил "Ливерпуль" в матче 1/8 Лиги Чемпионов

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Турецкий клуб одержал победу 1:0 благодаря раннему голу Марио Лемина. Несмотря на преимущество англичан по ударам, стамбульцы удержали победный результат.

Первый шаг к сенсации? Турецкий "Галатасарай" победил "Ливерпуль" в матче 1/8 Лиги Чемпионов

10 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором турецкий "Галатасарай" на своем поле принимал английский "Ливерпуль". Хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол в поединке забил полузащитник Марио Лемина уже на 7-й минуте встречи, передает УНН.

Детали

Активное начало матча принесло результат стамбульскому клубу очень быстро. Уже на старте игры футболисты "Галатасарая" организовали опасную атаку, во время которой Лемина получил мяч в штрафной площадке соперника и точным ударом головой на добивании отправил кожаный снаряд в ворота, открыв счет.

После пропущенного мяча "Ливерпуль" пытался перехватить инициативу и больше контролировал мяч, однако оборона турецкой команды действовала уверенно. Хозяева поля, в свою очередь, делали ставку на быстрые контратаки и пытались увеличить свое преимущество.

Стала известна зарплата Лионеля Месси в американском "Интер Майами"08.03.26, 01:03 • 7262 просмотра

Несмотря на несколько опасных моментов в исполнении обеих команд, счет до финального свистка больше не изменился. Таким образом "Галатасарай" одержал важную победу в первой встрече и получил небольшое преимущество перед ответным матчем.

Несмотря на победу турецкого клуба, статистика матча свидетельствует о достаточно равной борьбе. Футболисты "Галатасарая" нанесли 11 ударов по воротам, тогда как игроки "Ливерпуля" — 15. В створ ворот команды пробили 5 и 6 раз соответственно.

Владение мячом в поединке было абсолютно равным — по 50% у каждой из сторон. По количеству передач небольшое преимущество имел английский клуб (313 против 307), а точность пасов составила 79% у "Ливерпуля" и 74% у "Галатасарая".

Команды также достаточно активно действовали в борьбе: турецкий клуб нарушил правила 12 раз, тогда как англичане — 16. Арбитр показал игрокам "Ливерпуля" четыре желтые карточки, а футболистам "Галатасарая" — одну.

Хозяева поля чаще угрожали воротам после стандартов — они подали 7 угловых против 4 у соперника. В то же время футболисты стамбульской команды 8 раз попадали в офсайд, тогда как у "Ливерпуля" было зафиксировано лишь 2 положения вне игры.

Ответный поединок состоится на поле "Ливерпуля", где и определится команда, которая продолжит борьбу за трофей.

"Полесье" требует от УАФ проверить на полиграфе арбитров матча против "Динамо" - в Ассоциации отреагировали09.03.26, 15:09 • 2850 просмотров

Станислав Кармазин

Спорт
Лига чемпионов УЕФА
Англия
Турция