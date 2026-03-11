Первый шаг к сенсации? Турецкий "Галатасарай" победил "Ливерпуль" в матче 1/8 Лиги Чемпионов

10 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором турецкий "Галатасарай" на своем поле принимал английский "Ливерпуль". Хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол в поединке забил полузащитник Марио Лемина уже на 7-й минуте встречи, передает УНН.

Детали

Активное начало матча принесло результат стамбульскому клубу очень быстро. Уже на старте игры футболисты "Галатасарая" организовали опасную атаку, во время которой Лемина получил мяч в штрафной площадке соперника и точным ударом головой на добивании отправил кожаный снаряд в ворота, открыв счет.

После пропущенного мяча "Ливерпуль" пытался перехватить инициативу и больше контролировал мяч, однако оборона турецкой команды действовала уверенно. Хозяева поля, в свою очередь, делали ставку на быстрые контратаки и пытались увеличить свое преимущество.

Несмотря на несколько опасных моментов в исполнении обеих команд, счет до финального свистка больше не изменился. Таким образом "Галатасарай" одержал важную победу в первой встрече и получил небольшое преимущество перед ответным матчем.

Несмотря на победу турецкого клуба, статистика матча свидетельствует о достаточно равной борьбе. Футболисты "Галатасарая" нанесли 11 ударов по воротам, тогда как игроки "Ливерпуля" — 15. В створ ворот команды пробили 5 и 6 раз соответственно.

Владение мячом в поединке было абсолютно равным — по 50% у каждой из сторон. По количеству передач небольшое преимущество имел английский клуб (313 против 307), а точность пасов составила 79% у "Ливерпуля" и 74% у "Галатасарая".

Команды также достаточно активно действовали в борьбе: турецкий клуб нарушил правила 12 раз, тогда как англичане — 16. Арбитр показал игрокам "Ливерпуля" четыре желтые карточки, а футболистам "Галатасарая" — одну.

Хозяева поля чаще угрожали воротам после стандартов — они подали 7 угловых против 4 у соперника. В то же время футболисты стамбульской команды 8 раз попадали в офсайд, тогда как у "Ливерпуля" было зафиксировано лишь 2 положения вне игры.

Ответный поединок состоится на поле "Ливерпуля", где и определится команда, которая продолжит борьбу за трофей.

