Лига чемпионов УЕФА

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Интер» обыграл «Баварию» со счетом 2:1. Голы забивали Лаутаро, Мюллер и Фраттези, а
ответный матч состоится 16 апреля.
УЕФА открыл дело против четырех игроков "Реала" из-за их неподобающего поведения во время матча Лиги Чемпионов против "Атлетико". Рассматриваются жесты Рюдигера и действия Мбаппе.
Гасперини раскритиковал Лукмана за нереализованный пенальти в матче с «Брюгге», который привел к вылету из Лиги чемпионов. Игрок
эмоционально отреагировал на критику тренера в соцсетях.
Матч "Шахтера" против "Баварии" на "арене ауфшальке" посетили 57 079 зрителей. Это наибольшее количество болельщиков на домашней
игре донецкого клуба за всю его историю.
"Шахтер" вел в счете 2:0 после голов Сикана и Зубкова, но после удаления Педринью на 69-й минуте ПСВ забил трижды. Матч завершился
поражением украинцев со счетом 3:2.
Украинский форвард Артем Довбик подписал 5-летний контракт с итальянской 'Ромой'. Трансфер лучшего бомбардира Ла Лиги прошлого
сезона обошелся в 30,5 млн евро плюс бонусы.
Киевское Динамо обыграло Партизан со счетом 3:0 в ответном матче и вышло в третий раунд квалификации Лиги чемпионов. Общий счет
двухматчевого противостояния - 9:2 в пользу украинского клуба.
Киевское "Динамо" проведет ответный матч против сербского "Партизана" в квалификации Лиги чемпионов. Игра состоится в Белграде без
зрителей из-за санкций УЕФА против сербского клуба.
Киевское "Динамо" победило сербский "Партизан" со счетом 6:2 в первом матче второго раунда квалификации Лиги Чемпионов. Голы
забили Шапаренко, Бражко, Караваев, Кабаев, Попов и Пихаленок.