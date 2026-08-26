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"Шахтёр" подписал защитника итальянского "Дженоа" Маттурро

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Донецкий "Шахтёр" подписал 21-летнего уругвайского защитника Алана Маттурро из "Дженоа". Контракт рассчитан до 31 июля 2031 года.

"Шахтёр" подписал защитника итальянского "Дженоа" Маттурро

Донецкий «Шахтёр» оформил трансфер уругвайского защитника Алана Маттурро из итальянской «Дженоа». Об этом сообщает пресс-служба клуба, передаёт УНН

21-летний центральный защитник Алан Маттурро переходит в «Шахтёр» из клуба итальянской Серии A «Дженоа». Контракт с футболистом рассчитан до 31 июля 2031 года 

- сообщили в клубе. 

Как рассказали в клубе, Маттурро является воспитанником уругвайского клуба «Дефенсор», за основную команду которого дебютировал в ноябре 2021 года и всего провёл 33 матча (2 гола, 2 ассиста). 

В январе 2023 года перешёл в итальянскую «Дженоа», где за два с половиной сезона сыграл 24 поединка. В сезоне-2025/26 выступал на правах аренды за представителя испанской Ла Лиги «Леванте» (21 матч, 1 гол, 1 ассист). Всего в профессиональной карьере имеет 79 игр (3 гола, 3 ассиста). Обладатель Кубка Уругвая (2022). 

Выступал за юношескую и молодёжную сборные Уругвая. В составе сборной Уругвая U20 стал победителем молодёжного чемпионата мира – 2023, сыграв все 7 матчей без замен, забив 1 мяч и отдав 1 ассист, а также был отмечен «Серебряным мячом» как второй лучший футболист турнира.

Хотя сумма трансфера не разглашается, по данным портала Transfermarkt, «Дженоа» получила за своего игрока 4 млн евро. 

Дополнение

Отметим, что это уже шестое подписание для «горняков» в летнее межсезонье. 

Ранее «Шахтёр» подписал вингеров Бруниньо из «Атлетико Паранаэнсе» за 11 млн евро, Раяна Роберто из «Фламенго» за 9 млн евро, Глейкера Мендосу из «Кривбасса» за 3 млн евро, а также за 1 млн евро взял в аренду Габриэля Карвальо из «Аль-Кадсии». 

Кроме того, свободным агентом из киевского «Динамо» пришёл защитник Александр Караваев. 

Напомним 

ФК «Шахтёр» при условии получения соответствующих разрешений будет проводить домашние матчи основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/27 на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. 

Павел Башинский

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