"Шахтёр" подписал защитника итальянского "Дженоа" Маттурро
Киев • УНН
Донецкий "Шахтёр" подписал 21-летнего уругвайского защитника Алана Маттурро из "Дженоа". Контракт рассчитан до 31 июля 2031 года.
Донецкий «Шахтёр» оформил трансфер уругвайского защитника Алана Маттурро из итальянской «Дженоа». Об этом сообщает пресс-служба клуба, передаёт УНН.
21-летний центральный защитник Алан Маттурро переходит в «Шахтёр» из клуба итальянской Серии A «Дженоа». Контракт с футболистом рассчитан до 31 июля 2031 года
Как рассказали в клубе, Маттурро является воспитанником уругвайского клуба «Дефенсор», за основную команду которого дебютировал в ноябре 2021 года и всего провёл 33 матча (2 гола, 2 ассиста).
В январе 2023 года перешёл в итальянскую «Дженоа», где за два с половиной сезона сыграл 24 поединка. В сезоне-2025/26 выступал на правах аренды за представителя испанской Ла Лиги «Леванте» (21 матч, 1 гол, 1 ассист). Всего в профессиональной карьере имеет 79 игр (3 гола, 3 ассиста). Обладатель Кубка Уругвая (2022).
Выступал за юношескую и молодёжную сборные Уругвая. В составе сборной Уругвая U20 стал победителем молодёжного чемпионата мира – 2023, сыграв все 7 матчей без замен, забив 1 мяч и отдав 1 ассист, а также был отмечен «Серебряным мячом» как второй лучший футболист турнира.
Хотя сумма трансфера не разглашается, по данным портала Transfermarkt, «Дженоа» получила за своего игрока 4 млн евро.
Дополнение
Отметим, что это уже шестое подписание для «горняков» в летнее межсезонье.
Ранее «Шахтёр» подписал вингеров Бруниньо из «Атлетико Паранаэнсе» за 11 млн евро, Раяна Роберто из «Фламенго» за 9 млн евро, Глейкера Мендосу из «Кривбасса» за 3 млн евро, а также за 1 млн евро взял в аренду Габриэля Карвальо из «Аль-Кадсии».
Кроме того, свободным агентом из киевского «Динамо» пришёл защитник Александр Караваев.
Напомним
ФК «Шахтёр» при условии получения соответствующих разрешений будет проводить домашние матчи основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/27 на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.