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Financial Times

“Шахтар” підписав захисника італійської “Дженоа” Маттурро

Київ • УНН

 • 860 перегляди

Донецький "Шахтар" підписав 21-річного уругвайського захисника Алана Маттурро з "Дженоа". Контракт розрахований до 31 липня 2031 року.

“Шахтар” підписав захисника італійської “Дженоа” Маттурро

Донецький "Шахтар" оформив трансфер уругвайського захисника Алана Маттурро із італійської "Дженоа". Про це повідомляє пресслужба клубу, передає УНН

21-річний центральний захисник Алан Маттурро переходить до "Шахтаря" з клубу італійської Серії А "Дженоа". Контракт із футболістом розрахований до 31 липня 2031 року 

- повідомили у клубі. 

Як розповіли у клубі, Маттурро є вихованцем уругвайського клубу "Дефенсор", за головну команду якого дебютував у листопаді 2021 року й усього провів 33 матчі (2 голи, 2 асисти). 

У січні 2023-го перейшов до італійського "Дженоа", де за два з половиною сезони зіграв 24 поєдинки. У сезоні-2025/26 виступав в оренді за представника іспанської Ла-Ліги "Леванте" (21 матч, 1 гол, 1 асист). Загалом у професійній карʼєрі має 79 ігор (3 голи, 3 асисти. Володар Кубка Уругваю (2022). 

Виступав за юнацькі та молодіжну збірні Уругваю. У складі збірної Уругваю U20 став переможцем молодіжного чемпіонату світу – 2023, зігравши всі 7 матчів без замін, забивши 1 м’яч та віддавши 1 асист, а також був відзначений "Срібним м’ячем" як другий найкращий футболіст турніру.

Хоча сума трансферу не розголошується, проте, за даними порталу Transfermarkt, "Дженоа" отримала за свого гравця 4 млн євро. 

Доповнення

Зазначимо, що це вже шосте підписання для "гірників" у літнє міжсезоння. 

Раніше "Шахтар" підписав вінгерів Бруніньо із "Алтетіко Паранаенсе" за 11 млн євро, Раяна Роберто з "Фламенго" за 9 млн євро, Глейкера Мендозу з "Кривбасу" за 3 млн євро, а також за 1 млн євро взяли у оренду Габріеля Карвальо з "Аль-Кадсії". 

Окрім того, вільним агентом з київського "Динамо" прийшов захисник Олександр Караваєв. 

Нагадаємо 

ФК "Шахтар" за умови отримання відповідних дозволів проводитиме домашні матчі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2026/27 на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. 

Павло Башинський

Спорт
Шахтар (Донецьк)
Ліга чемпіонів УЄФА
ФК «Динамо» Київ
Лондон