“Шахтар” підписав захисника італійської “Дженоа” Маттурро
Київ • УНН
Донецький "Шахтар" підписав 21-річного уругвайського захисника Алана Маттурро з "Дженоа". Контракт розрахований до 31 липня 2031 року.
Донецький "Шахтар" оформив трансфер уругвайського захисника Алана Маттурро із італійської "Дженоа". Про це повідомляє пресслужба клубу, передає УНН.
21-річний центральний захисник Алан Маттурро переходить до "Шахтаря" з клубу італійської Серії А "Дженоа". Контракт із футболістом розрахований до 31 липня 2031 року
Як розповіли у клубі, Маттурро є вихованцем уругвайського клубу "Дефенсор", за головну команду якого дебютував у листопаді 2021 року й усього провів 33 матчі (2 голи, 2 асисти).
У січні 2023-го перейшов до італійського "Дженоа", де за два з половиною сезони зіграв 24 поєдинки. У сезоні-2025/26 виступав в оренді за представника іспанської Ла-Ліги "Леванте" (21 матч, 1 гол, 1 асист). Загалом у професійній карʼєрі має 79 ігор (3 голи, 3 асисти. Володар Кубка Уругваю (2022).
Виступав за юнацькі та молодіжну збірні Уругваю. У складі збірної Уругваю U20 став переможцем молодіжного чемпіонату світу – 2023, зігравши всі 7 матчів без замін, забивши 1 м’яч та віддавши 1 асист, а також був відзначений "Срібним м’ячем" як другий найкращий футболіст турніру.
Хоча сума трансферу не розголошується, проте, за даними порталу Transfermarkt, "Дженоа" отримала за свого гравця 4 млн євро.
Доповнення
Зазначимо, що це вже шосте підписання для "гірників" у літнє міжсезоння.
Раніше "Шахтар" підписав вінгерів Бруніньо із "Алтетіко Паранаенсе" за 11 млн євро, Раяна Роберто з "Фламенго" за 9 млн євро, Глейкера Мендозу з "Кривбасу" за 3 млн євро, а також за 1 млн євро взяли у оренду Габріеля Карвальо з "Аль-Кадсії".
Окрім того, вільним агентом з київського "Динамо" прийшов захисник Олександр Караваєв.
Нагадаємо
ФК "Шахтар" за умови отримання відповідних дозволів проводитиме домашні матчі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2026/27 на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні.