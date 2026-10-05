Новий рекорд - курс долара в Україні перевищив 45 гривень
Київ • УНН
НБУ встановив курс долара на 6 жовтня на рівні 45,0564 грн. Євро подешевшає ще на 5 копійок.
В Україні курс долара офіційно перевищив 45 гривень, передає УНН із посиланням на НБУ.
Деталі
На вівторок, 6 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 45,0564 грн/дол.
Відповідно до даних НБУ, долар зміцнюється, а євро - послаблюється - 6 жовтня втратить ще 5 копійок.
Євро падає, долар росте - курс в банках та обмінниках 5 жовтня 05.10.26, 08:56 • 4376 переглядiв
Як зазначає Forbes, у 2024 та 2025 році курс на цю дату становив 41,2 грн/$.