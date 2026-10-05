Євро падає, долар росте - курс в банках та обмінниках 5 жовтня
Київ • УНН
НБУ встановив курс долара на рівні 44,9857 грн, а євро — 50,5333 грн. У банках і обмінниках наведено середні курси валют.
Національний банк України на 5 жовтня встановив офіційний курс гривні на рівні 44,9857 грн/дол., що послабило національну валюту за день на 15 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на 5 жовтня на рівні 50,5333 грн/євро, укріпивши гривню за день на 16 копійок.
Який курс у банках та обмінниках
Згідно із даними на профільних сайтах на ранок понеділка:
- у банках долар торгується за середнім курсом 44,75 грн при купівлі і 45,29 грн при продажі, євро - 50,45 грн і 51,16 грн відповідно;
- в обмінниках долар торгується за середнім курсом 44,80 грн при купівлі і 44,98 грн при продажі, євро - за 50,85 грн і 51,20 грн відповідно.
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