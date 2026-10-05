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Євро падає, долар росте - курс в банках та обмінниках 5 жовтня

Київ • УНН

 • 2378 перегляди

НБУ встановив курс долара на рівні 44,9857 грн, а євро — 50,5333 грн. У банках і обмінниках наведено середні курси валют.

Євро падає, долар росте - курс в банках та обмінниках 5 жовтня

Національний банк України на 5 жовтня встановив офіційний курс гривні на рівні 44,9857 грн/дол., що послабило національну валюту за день на 15 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на 5 жовтня на рівні 50,5333 грн/євро, укріпивши гривню за день на 16 копійок.

Який курс у банках та обмінниках

Згідно із даними на профільних сайтах на ранок понеділка:

  • у банках долар торгується за середнім курсом 44,75 грн при купівлі і 45,29 грн при продажі, євро - 50,45 грн і 51,16 грн відповідно;
    • в обмінниках долар торгується за середнім курсом 44,80 грн при купівлі і 44,98 грн при продажі, євро - за 50,85 грн і 51,20 грн відповідно.

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      Юлія Шрамко

      ЕкономікаФінанси
      Національний банк України